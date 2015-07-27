Asus'un micro-ATX boyuttaki X99 anakartı satışa çıkıyor

Intel X99 platformunda Micro-ATX anakart seçeneklerine nihayet bir yenisi daha ekledi. ASRock'dan sonra bu yönde adım atan Asus, Computex 2015'de duyurduğu X99M-WS kodlu yeni modelini lanse etti. İsminin sonundaki WS yani WorkStation takısından anlaşılabildiği üzere daha çok profesyonel kullanımı hedefleyen anakart, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Tayvan merkezli üreticinin iddiasına göre X99M-WS, micro-ATX sınıfında kendi kulvarının en fazla özellik barındıran temsilcisi. Haswell-E kod adlı Intel Core i7 serisi işlemcilere destek sunan anakart, aynı zamanda sunuculara yönelik Xeon E5 v3 serisi işlemcilerle de uyumlu. LGA2011v3 formundaki işlemciler için 8 fazlı VRM ile donatılan anakart, bellekler içinse 2+2 fazlı VRM kullanıyor. Üzerinde dört adet DDR4 DIMM slotu bulunan bu küçük ama güçlü kart, 64GB'a kadar dört kanal yüksek hızlı DDR4 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Asus X99M-WS üzerinde üç adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunuyor. Çoklu ekran kartı kullanımları için bu slotları x16 + x16 +x8 konfigürasyonunda çalıştırabiliyoruz. Yalnız Haswell-E serisinin giriş modeli olan Core i7-5820 işlemcisinin desteklediği PCIe hat sayısı diğerlerinden daha az olduğu için onun olduğu bir sistem, bu slotlar x8+x8+x8 olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca kimi ses kartları, RAID kontrolcüleri ve diğer donanımlar için bir adet te PCIe x1 slotu mevcut. Depolama birimleri için 8 adet SATA-III konnektörü ile donatılan anakart, modern SSD'ler için 32GB/sn teorik transfer değerlerine erişebilen M.2 konnektörüne de üzerinde barındırıyor.

WorkStation serisi bir anakart için ağ altyapısı büyük önem taşıyor. Asus X99M-WS, Intel'in I210 kontrolcüleri tarafından yönetilen iki adet Gigabit Ethernet portu ile geliyor. Kablosuz tarafta ise 802.11ac ve Bluetooth 4.0 teknolojileri es geçilmemiş. USB ile çevre bileşeni bağlamak isteyenlere yönelik detay ise, kart üzerinde 6x USB 3.0 ile birlikte her ikisi de tip-A yani geleneksel formda iki adet USB 3.1 bağlantısına da anakart üzerinde yer verilmiş olması. Diğer özellilkeri arasında 8 kanal Asus CrystalSound 2 ses kodeki, profesyonel kullanım için opsiyonel özellik olarak PIKE SAS modülü gibi detaylar bulunuyor. Çok yakında raflardaki yerini alacak olan anakart, tahmin edilebileceği üzere üst seviye bir fiyatlandırma ile sunulacak.