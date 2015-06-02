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Asus'un özel yapım oyun bilgisayarı ön inceleme: Rüyaları süsleyen sistem

3 yıl
60,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Tayvan'da özel bir oyun bilgisayarı tanıttı. Bu bilgisayar hem donanımı hem de tasarımı ile heyecan yaratıyor. Tüm detaylar videomuzda.
 

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tricore 3 yıl en beğenilen
128 gb abow aman casper duymasın
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deathness666 3 yıl
Benimde bir hayalim var ama kasayı masanın altına yerleştirmek. Özel sıvı soğutma sistemine geçince yapacağım bir masa.
Bunun gibi:
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Benimde bir hayalim var ama kasayı masanın altına yerleştirmek. Özel sıvı soğutma sistemine geçince yapacağım bir masa.Bunun gibi:
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cihat emre 3 yıl
erdi su salak arkaplan muzugunu vıdyolarına koyma bu nedır ya resmen psıkolojo bozan melodı
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1 Avatar
İsmetMetin 3 yıl
elektrik süpürgesi ve motor kaskı karışımı olmuş cesaret isteyen bir tasarım hoş olmuş
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AlptekinCK 3 yıl
Vaay donanım haberi gelmiş
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WB 3 yıl
Kasa kapaklari komik olmus, cok zorlama duruyor..
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NoVıpOk? 3 yıl
Abi herşet tamam da anladıgım kadarıyla kasa toplama olacakyanı herseyını sen alcaksın ayrıca suanda bu kasanın turkıye satısı yok heralde varsa da tahmınen ne kadar olur bı 20 Mılyar felan ? :D
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apodur 3 yıl
İşte ASUS bu.
Arkadaşlar bu arada ASUS Türkiye yetkili servisi değiştirdi mi acaba?
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Provisioner 3 yıl
kaan_1907
Kim istemez ki böyle bir sistem gerçekten müthiş görünüyor keşke hangi ekran kartını kullandıklarını da söyleseydi

Asus tasarımlı 980ti olabilir tahminen.
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Ayva 3 yıl
Sizin videolarinizi izleyemiyorum ben.
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kaan_1907 3 yıl
Kim istemez ki böyle bir sistem gerçekten müthiş görünüyor keşke hangi ekran kartını kullandıklarını da söyleseydi
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Provisioner 3 yıl
Ürün için yorumum, isterse dişi terminatöre dönüşüp size kucak dansı yapsın ekrana verdiği görüntü aynı olduktan sonra benim pek ilgimi çekmiyor :)
Mesela 4k da full detay ayarlarda Gta 5 de 100+Fps verecek mi ? Hani fazla bilmeyen insan görüntüye aldanarak böyle bir beklenti içine girer "uff 4k da ne fps alırım bununla" diye :D
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Provisioner 3 yıl
mami907
üstü açık bilgisayarım var desem kızların ilgisini çekermi acaba?

Kafayı yerler , üstüne atlarlar :)
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rezes 3 yıl
Erdi reis aşağıdaki tasarımı paylaşın bunu beğenmedim.

rog.asus.com/...

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umut_baris 3 yıl rezes
rezes

Erdi reis aşağıdaki tasarımı paylaşın bunu beğenmedim.

rog.asus.com/...

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Elektrik süpürgesinden esinlenmişler.


Benim için iş görsün yeter. Her yeni parça için yeni kasa mı tasarlayacağım? Bir yerden sonra da sıkar artık.
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