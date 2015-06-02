Asus'un özel yapım oyun bilgisayarı ön inceleme: Rüyaları süsleyen sistem

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|elektrik süpürgesi ve motor kaskı karışımı olmuş cesaret isteyen bir tasarım hoş olmuş
|Vaay donanım haberi gelmiş
|Kasa kapaklari komik olmus, cok zorlama duruyor..
|Abi herşet tamam da anladıgım kadarıyla kasa toplama olacakyanı herseyını sen alcaksın ayrıca suanda bu kasanın turkıye satısı yok heralde varsa da tahmınen ne kadar olur bı 20 Mılyar felan ? :D
|İşte ASUS bu.
Arkadaşlar bu arada ASUS Türkiye yetkili servisi değiştirdi mi acaba?
kaan_1907
Asus tasarımlı 980ti olabilir tahminen.
|Sizin videolarinizi izleyemiyorum ben.
|Kim istemez ki böyle bir sistem gerçekten müthiş görünüyor keşke hangi ekran kartını kullandıklarını da söyleseydi
|Ürün için yorumum, isterse dişi terminatöre dönüşüp size kucak dansı yapsın ekrana verdiği görüntü aynı olduktan sonra benim pek ilgimi çekmiyor :)
Mesela 4k da full detay ayarlarda Gta 5 de 100+Fps verecek mi ? Hani fazla bilmeyen insan görüntüye aldanarak böyle bir beklenti içine girer "uff 4k da ne fps alırım bununla" diye :D
mami907
Kafayı yerler , üstüne atlarlar :)
| Erdi reis aşağıdaki tasarımı paylaşın bunu beğenmedim.
rog.asus.com/...
rezes
Elektrik süpürgesinden esinlenmişler.
Benim için iş görsün yeter. Her yeni parça için yeni kasa mı tasarlayacağım? Bir yerden sonra da sıkar artık.
Bunun gibi: