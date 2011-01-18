Asus'un tablet bilgisayarı Eee Slate EP121, 1099$ seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerinde

Asus ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yaptığı yeni tablet bilgisayarı Eee Slate EP121'i ön-siparişe sundu. Yazılım devi Microsoft'un çevrimiçi mağazasında ön-siparişe giren tablet bilgisayarın 24 Ocak'tan itibaren kullanıcılara yollanmaya başlayacağı bildiriliyor. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücünün kullanıldığı tablet, çok formatlı kart okuyucusu, yüksek kaliteli stereo hoparlörler, çift USB portu ve entegre internet kamerası gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Eee Slate EP121'in tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 312 x 207 x 17 mm boyutlarında ve 1.15 kg ağırlığında olan Asus Eee Slate EP121, ön-sipariş listelerine 1099 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.