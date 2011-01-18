Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un tablet bilgisayarı Eee Slate EP121, 1099$ seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerinde

8 yıl
20,3b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yaptığı yeni tablet bilgisayarı Eee Slate EP121'i ön-siparişe sundu. Yazılım devi Microsoft'un çevrimiçi mağazasında ön-siparişe giren tablet bilgisayarın 24 Ocak'tan itibaren kullanıcılara yollanmaya başlayacağı bildiriliyor. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücünün kullanıldığı tablet, çok formatlı kart okuyucusu, yüksek kaliteli stereo hoparlörler, çift USB portu ve entegre internet kamerası gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Eee Slate EP121'in tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 312 x 207 x 17 mm boyutlarında ve 1.15 kg ağırlığında olan Asus Eee Slate EP121, ön-sipariş listelerine 1099 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bence güzel bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
markus91 6 yıl
beyler ev arkadaşımla bi tartışma konumuz oldu bu tablet pc doto 2 oyununu kaşdırrımı acaba ? fikirleriniz nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
neverdom a katılıyorum.Uzun zamandır takip ediyorum bu ürünü ve sunduğu performans ve el yazısı okuma kabiliyeti gerçekten çok iyi. Pil zaten başlı başına bir dert ne alırsan al pil teknolojisi zamanın çok gerisinde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
neverdoma katılıyorum şahane bir alet geliyor..
inceleme için wacom cintiq vs asus diye youtube 'a aratabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Neverdom +1
İnsanlar araştırmadan neyin ne olduğunu anlamadan yorumlar yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
BENCE HİÇ TAVSİYE ETMİYORUM
İPAD.LER NORMALDE ŞARJI ÇOK GİTMESİ LAZIM AMA BU PARAYLA İKİ PİLLİ BİR NOTEBOOK ALMAK DAHA MANTIKLI.
TF101 MODELİNİ ALDIM ŞARJI GERÇEKTEN ÇOK GİDİYOR ANCAK ONUN DA ANDROİD OLMASI İNTERNETİ ÖZELLİKLE DE MSN.İ KULLANDIRMIYOR İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL AÇIKÇASI.
YİNE DE KARAR SİZİN O KADAR PARA VERİLMEZ BU ALETE. MAC. AL DAHA İYİ DERİM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu üründe autocad programı nasıl çalışır..?ilkkez karşılaşıyorum ve mimari çizimler için kullanım kolaylığı sağlarmı merak ettim doğrusu..bide nerden nasıl temin edilir..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunco34 8 yıl
hakkus_62 bende bu ürünü almak istiyorum kaça mal ettin bir tane daha getirte bilirmisin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ucahmetuc 7 yıl
neverdom ve IceSPiRiT'e aynen katılıyorum. Bugünün teknolojisiyle bu aleti daha hafif yapmaları zaten mümkün olsaydı, eminim yaparlardı. batarya süresini daha da uzatabilselerdi uzatırlardı. zaten dikkat ettiyseniz maliyeti çok önemsememişler. o yüzden fiyatı çok arttırmadan performans olarak bundan daha iyi bir cihaz yapamazlarmış diye düşünüyorum. Alakasız bir konuya değinirsem, bu aletle ilgili asıl merak ettiğim şey windows 7'de dokunmatik kullanımın ne kadar kullanışlı olacağı. Tablet alsam tabiki windows'lu almak isterim. çünkü autocad,photoshop gibi tüm programlar sadece windows altında çalışıyor. ancak dokunmatiğik kullanımın windows üzerinde zorlaması ve mouse takma düşüncesi bile benim için korkutucu.. umarım asus düzgün bir arayüz uydurmuştur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukumran 8 yıl
Çok güzel ama o kadar pil ömrü yüzünden alınmaz. Amoled ekran olsa iki saat daha fazla dayanırdı pili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neverdom 8 yıl
arkadaşlar bu üründe wacom digitizer olduğunun, bildiğin windows 7 çalıştırdığının ve bunu i5 gibi bir işlemciyle yaptığının, ekranının da multitouch ips lcd olduğunun falan farkındasınız değil mi? burada yerin dibine sokmuşsunuz da anlamak güç... hitap ettiği kitle ölene kadar sosyal ağ mastürbasyonu yapıp casual oyunlar oynayan kitle değil, daha profesyonel çalışmak isteyenler, çizim yapmak isteyenler, adam gibi not almak isteyenler, windows kullanmak isteyenler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 yıl
Bana 650 gramlık iPad ağır geliyor. Bu 1.15 kg bunu elde tutmanın ve uzun süreli kullanmanın anlamı yok.
Olay kas olayıda değil, uzun süre kullandım kas yapardım o zamana. Bileğin alt tarafındaki eklemler ağrı yapıyor ve taşırken fark etmiyorsunuz bırakınca eliniz tutulmuş gibi oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Ulen bari atom falan koysaydında biseye benzeseydi.Şimdi hiç yonden alınabilir degil bari atom koysaydın pil omru uzun olurdu.
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet PC ve
5 etiket daha Intel tablet asus Windows fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T10 video inceleme 8 yıl HP 500B-MT giriş seviyesi masaüstü bilgisayar video inceleme 8 yıl Donanimhaber.com Hacettepe Üniversitesi Etkinliği video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim