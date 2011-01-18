Asus'un tablet bilgisayarı Eee Slate EP121, 1099$ seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerinde

Asus ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yaptığı yeni tablet bilgisayarı Eee Slate EP121'i ön-siparişe sundu. Yazılım devi Microsoft'un çevrimiçi mağazasında ön-siparişe giren tablet bilgisayarın 24 Ocak'tan itibaren kullanıcılara yollanmaya başlayacağı bildiriliyor. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde LED backlit çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.33GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-470UM işlemcisinden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.
Depolama için 64GB kapasiteli SSD sürücünün kullanıldığı tablet, çok formatlı kart okuyucusu, yüksek kaliteli stereo hoparlörler, çift USB portu ve entegre internet kamerası gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen Eee Slate EP121'in tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 312 x 207 x 17 mm boyutlarında ve 1.15 kg ağırlığında olan Asus Eee Slate EP121, ön-sipariş listelerine 1099 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.
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İnsanlar araştırmadan neyin ne olduğunu anlamadan yorumlar yapıyor.
İPAD.LER NORMALDE ŞARJI ÇOK GİTMESİ LAZIM AMA BU PARAYLA İKİ PİLLİ BİR NOTEBOOK ALMAK DAHA MANTIKLI.
TF101 MODELİNİ ALDIM ŞARJI GERÇEKTEN ÇOK GİDİYOR ANCAK ONUN DA ANDROİD OLMASI İNTERNETİ ÖZELLİKLE DE MSN.İ KULLANDIRMIYOR İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL AÇIKÇASI.
YİNE DE KARAR SİZİN O KADAR PARA VERİLMEZ BU ALETE. MAC. AL DAHA İYİ DERİM
Olay kas olayıda değil, uzun süre kullandım kas yapardım o zamana. Bileğin alt tarafındaki eklemler ağrı yapıyor ve taşırken fark etmiyorsunuz bırakınca eliniz tutulmuş gibi oluyor.
SAYGILARLA