Asus'un yeni nesil "Haswell" anakartları detaylandı; Maximus VI Extreme ve dahası...

Asus'un merakla beklenen yeni nesil anakartları detaylandı. Intel'in Haswell işlemcileri için geliştirilen Z87 çipsetli yeni modeller, tasarım ve özellikler açısından daha önceki modellerin iddiasını öteye taşıyacak gibi görünüyor. Haswell kodlu dördüncü nesil Core işlemci ailesinin pazara girmesiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak LGA1150 soket yapısındaki yeni anakart modelleri, üç farklı ürün grubu altında toplanıyor. Hız aşırtma tutkunları için Maximus, özel koruma kalkanına sahip olan Sabertooth ve genel kullanıcı kitlesini hedef alan Deluxe/Pro serisi Z87 anakart modelleri, farklı tasarım çizgileri, değişen özellikler ya da yetenekleri itibariyle, fiyatlandırma açısından da farklı segmentlerde yer alacaklar.

Donanım tutkunlarının Asus cephesinden beklendiği en iddialı anakart, kuşkuşuz Maximus VI Extreme. Tasarım olarak değerlendirildiğinde, Z77 çipsetli Maximus modelinden çok farklı görünmese de, "şeytan ayrıntılarda gizlidir" dercesine Maximus VI Extreme'in fark yaratan yenilikleri de dikkatli bakıldığında anlaşılıyor. İşlemci için 8+4 Pin konnektörleri ile donatılan anakart, aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumlarını beslemek için ekstra bir 6 Pin konnektörüne daha sahip. Beraberinde 5 adet PCIe 3.0 x16 slotu ve PCIe 3.0 x4 slotu getiren anakart, ayrıca mPCIe kombo slotuna da sahip. Giriş-Çıkış portları açısından değerlendirecek olursak eğer, geleneksel mekanik diskler ve SSD'leri 10 adet SATA-III portu ile selamlayan Maximus VI Extreme, çok sayıda USB 3.0 portunu da bünyesinde barındırmakta.

ROG serisi ile özdeşleşen kırmızı ve siyah rengin egemen olduğu güçlü tasarımın, işlemci voltak bölümü ve Lynx Point platform kontrol merkezini kapsayan kaslı soğutucu ile desteklendiği Maximus VI Extreme, dört adet DIMM slotu ile yüksek frekansta çift kanal DDR3 bellek kullanımına yeşil ışık yakıyor. Hazır bellek slotlarından bahsetmişken, hemen yan tarafındaki profesyonel kullanım ve ince ayar bölümüne göz atmakta da fayda var. Hız aşırtma ile ilgilenenlerin haşır neşir olacağı bu kısımda, donanımsal yönetim butonları, multimetre ile gerçek zamanlı voltaj takibi, PCIe slotları için anahtar yönetimi ve elle ince ayar yapılması durumunda gerekli diğer yönetim özelliklerinin olduğunu görüyoruz.

Tasarım olarak bakıldığında ASRock ve Gigabyte gibi firmalardan farklı olarak Asus'un, entegre olarak gelişmiş bir ses çipi tasarımına gitmediğini görmekteyiz. Tabi bu demek değil ki Asus, benzer bir özellik sunmayacak. Henüz bilmediğimiz kutu içeriğinden belki de Maximus VI Extreme'e eşlik edecek harici bir ses kartına da yer verilmiş olabilir, ama bu daha net değil. Z87 çipseti ile birlikte Maximus VI Extreme'e bir de kardeş geldiğine tanık olacağız; Maximus VI Hero. Genel olarak üst modelin bazı özellikleri kırpılmış ekonomik versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz anakart, kısmen biraz daha sade bir görünüme ve daha az sayıda özelliğe sahip. En belirgin fark olarak, PCIe slotlarının sayısının üçe düşürüldüğü anakartta, işlemci için de sadece bir adet 8pin konnektörü kullanılmakta. SATA portlarının sayısının da 8'e düşürüldüğü Maximus VI Hero'da, üst modelin tüm hıza aşırtma yetenekleri sunuluyor fakat daha az güç beslemesinden ötürü aynı işlemci ile aynı hız değerlerine ulaşılması Hero için malesef çok mümkün bir olasılık olarak görünmüyor.

Türkiye'de pek yaygın olmayan ancak özellikle Uzakdoğu ve Kuzey Amerika ülkelerinde teknoloji tutkunları ve oyun meraklılarının en keyif aldığı şeylerden bir tanesi de, kendi bilgisayarları ile LanParty oyun turnuvalarına katılmak. İşte bu tip performans tutkunları için Asus'sun sunacağı yeni nesil anakart modei Maximus VI GeneZ olacak. Micro-ATX form faktörü ile daha küçük kasalarda yüksek performanslı sistem kurulmasına zemin oluşturan anakart, Extreme modelinin sahip olduğu tüm hız aşırtma yeteneklerini destekliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe 3.0 x16 slotu ile gelen anakart, AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. Diğer dahili donanımlar için bir adet PCIe 3.0 x4 slotu ile donatılan anakart, depolama sürücüleri için 8 adet SATA-III portu ile geliyor. THX sertifikalı ses kodeki de anakartın diğer detayları arasında yer alıyor.

Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi ile birlikte bir kez daha soket değiştirerek LGA1150 yapısına geçiş yapacak olan Intel, anakart üreticilerin tüm tasarımlarını yeni çipsetle güncellemesini zorunlu kılmış durumda. Hal böyle olunca Asus, termal zırha sahip olan Sabertooth modelini de yenilenmiş özellikleri ile Z87 çipsetine adapte etti. Üçüncü nesil TUF koruma kalkanının anakart üzerinde neredeyse hiç boşluk bırakmadığı Z87 Sabertooth, tam yük altında uzun yıllar en yüksek stabiliteyi sağlayacak şekilde, kurumsal sistemlerin kararlığı ve son kullanıcı odaklı anakartların gelişmiş özelliklerini harmanlayan bir model.

Aktif fanlı gelişmiş soğutucu tasarımının kendisine yer bulduğu anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe 3.0 x16 slotuna sahip. Depolama sürücüleri için 6 adet SATA-III ve iki adet SATA-II portu ile donatılan anakart, Sabertooth ailesinin genetiğinde yer alan özel renkler ile serinin farklı duruşunu da devam ettiriyor. Z87 çipseti ile birlikte Asus, bir yeniliğe daha imza atıyor ve Sabertooth ailesine de Micro-ATX formunda bir model ekliyor. Z87 Gryphon adını taşıyan anakart, TUF tasarım özelliklerine sahip ancak beraberinde termal zırh gelmeyen mATX bir anakart. 8 fazlı VRM tasarımı ile desteklenen anakart, yine iki adet PCIe 3.0 x16 slotu ile gelmekte. DIGI+ Power güç yönetiminin sisteminin entegre edildiği anakartta, depolama için 6 adet SATA-III portuna yer verildiğini görüyoruz.

Asus tasarım anlamında en büyük yenilikleri, satış hacmi en yüksek olan Deluxe ve Pro modellerinde gerçekleştirdi. Şu ana kadarki modellerde, mavi rengin ağırlıkta olduğu seriler artık altın sarısı diyebileceğimiz yeni bir renk ile karşımıza çıkıyorlar. Daha şık bir görünüm kazanan anakartlar, EPU, DIGI+ VRM, DIGI+ DRAM ve WiFi 802.11 bağlantısı gibi detayların olduğu oldukça uzun bir "standart özellik" listesine sahipler. Hız aşırtma yetenekleri açısından olmasa da özellikler itibariyle Asus'un geniş davrandığı anakartlar, çoklu ekran kartu kurulumlarıyla da uyumlular. Intel'in yeni nesil işlemcileri için Asus bir de Mini-ITX anakart modeline sahip. Z87i-Deluxe M-ITX adını taşıyan anakart, ultra kompakt boyutlarına rağmen, neredeyse yok yok diyebileceğimi iddialı özelliklere sahip. 10 fazlı güç tasarımı, standart PCIe 3.0 x16 ve standart ram slotları anakartın ilk bakışta fark edilen özellikleri. Diğer tarafından WiFi desteği, yüksek kaliteli bileşenler ve 6 adet SATA portu da anakarta daha yakından bakıldığında fark edilen detaylardan bazıları olarak gösterilebilir. Yeni anakartların Haziran ayında çıkması beklenirken, fiyatlar ise şimdilik bilinmiyor.