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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un yeni tablet modeli ZenPad'a ait görüntüler sızdırıldı

3 yıl
2,5b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Asus'un yeni tablet modeli ZenPad'a ait görüntüler sızdırıldı
 
Asus'un yeni bir tablet serisi üzerinde çalıştığı bir süredir gündemdeydi. ZenPad adını alması beklenen bu yeni serinin ilk etapta 7 inç ve 8 inç ekran boyutuna sahip iki modele sahip olacağı da söylentiler arasında.

Şirketin yeni serisini Haziran ayının başında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında tanıtması ve Temmuz ayında satışa sunması bekleniyor. Kısa bir süre önce yayınlanan yeni bir sızıntı ise modellerden birinin tüm detaylarını ortaya koyuyor. 
Sızdırılan fotoğrafta ekran oranının 4:3 olması dikkat çekiyor. Özellikle iPad mini ile birlikte benzer ekran boyutuna sahip bir çok tablette bu oranı görmeye başlamıştık, Asus'da 8 inçlik modelinde bu 4:3 ekran oranını tercih etmiş. Sızdırılan diğer bilgilere göre 2048x1536 piksel çözünürlük, Intel'in Z3560 veya Z3530 çipseti, 2GB sistem belleği ve 8,16,32 GB kapasiteli depolama seçenekleri tablet ile birlikte sunulacak.
7 inçlik model ile ilgili daha önce 1024x600 IPS ekran, 64-bit Intel Atom X3 çipset, 1 GB sistem belleği, 8 ya da 16 GB arttırılabilir depolama alanı, 2 MP arka ve VGA ön kamera, 3950 mAh batarya gibi özelliklerden söz edilmişti. 
Asus'un yeni tablet modeli ZenPad'a ait görüntüler sızdırıldı
 

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DH Misafiri 3 yıl
telefon rezilliğinden sonra ASUS markası artık güven vermiyor
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umut_baris 3 yıl
BERBAT ÖTESİ

VASATIN VASATI

ÇÖPÜN ÇÖPÜ

ÇÖP OĞLU ÇÖP
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acura07 3 yıl
kalıtesıne yakısmayan bı urun cıkartmıs asus..
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yokbeolumbe 3 yıl
Ultrabookları iyi güzel telefonlarıda öyle ama bu tablet ölü doğmuş
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demo22 3 yıl
4:3 ekran istediğim gibi ve stereo hoparlör de istediğim gibi ama neden kamera için flaş koymazlarki!!...
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Lockheed 3 yıl
Arkadaş telefonlarda artık 3000-4000mah bataryalar gelmeye başladı. 3950mah nedir bir tablet için? Oyun oynasan biter, kitap okusan biter, internette dolaşsan biter. Ben tableti alıp ekranı kapatıp öyle bakacak mıyım?
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a_y_k_u_t 3 yıl
Nerdeyse eski modellerden daha düşük özellikler :s
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