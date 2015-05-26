Asus'un yeni tablet modeli ZenPad'a ait görüntüler sızdırıldı

Asus'un yeni bir tablet serisi üzerinde çalıştığı bir süredir gündemdeydi. ZenPad adını alması beklenen bu yeni serinin ilk etapta 7 inç ve 8 inç ekran boyutuna sahip iki modele sahip olacağı da söylentiler arasında.

Şirketin yeni serisini Haziran ayının başında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında tanıtması ve Temmuz ayında satışa sunması bekleniyor. Kısa bir süre önce yayınlanan yeni bir sızıntı ise modellerden birinin tüm detaylarını ortaya koyuyor.

Sızdırılan fotoğrafta ekran oranının 4:3 olması dikkat çekiyor. Özellikle iPad mini ile birlikte benzer ekran boyutuna sahip bir çok tablette bu oranı görmeye başlamıştık, Asus'da 8 inçlik modelinde bu 4:3 ekran oranını tercih etmiş. Sızdırılan diğer bilgilere göre 2048x1536 piksel çözünürlük, Intel'in Z3560 veya Z3530 çipseti, 2GB sistem belleği ve 8,16,32 GB kapasiteli depolama seçenekleri tablet ile birlikte sunulacak.

7 inçlik model ile ilgili daha önce 1024x600 IPS ekran, 64-bit Intel Atom X3 çipset, 1 GB sistem belleği, 8 ya da 16 GB arttırılabilir depolama alanı, 2 MP arka ve VGA ön kamera, 3950 mAh batarya gibi özelliklerden söz edilmişti.