Atos yeni operasyon merkezini Ordu'da açtı

Avrupa'nın lider IT şirketi Atos, Düzce'nin ardından yeni operasyon merkezini Ordu'da açarak Anadolu'daki yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

2011 yılından bu yana hazırlıkları sürdürülen ve bu yılın mayıs ayında faaliyete geçen Atos Ordu Operasyon Merkezi'nin resmi açılış töreni ise merkezin ilk müşterileri Avea ve Finansbank'ın katkılarıyla bugün gerçekleştirildi. Toplam 4 milyon TL yatırımla hizmete giren, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacak olan Atos Ordu Operasyon Merkezinin açılışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, BTK Başkanı Tayfun Acarer, milletvekilleri ve Ordu yerel yönetiminden isimlerin katıldığı açılışta, Atos Türkiye CEO'su Orhan Akbulut, Avea CEO'su Erkan Akdemir ve Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Yörük de yer aldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada:



''Devir 'akıl teriyle' para kazanma devri, bu da bilişimle ve iletişimle oluyor. Çağrı merkezleri de bu düşüncenin ve yeni yaşam tarzının ortaya çıkardığı bir iş biçimidir. Çağrı merkezleriyle sadece özel sektörün değil, kamu kurumlarının da çalışması iş memnuniyetini, ve verimliliği artıracaktır. Atos CEO'su Orhan Akbulut'u Ordu'nun potansiyelini görmesinden ve bu yatırımdan dolayı tebrik ediyorum'' dedi. 2011 yılından bu yana hazırlıkları sürdürülen ve bu yılın mayıs ayında faaliyete geçen Atos Ordu Operasyon Merkezi'nin resmi açılış töreni ise merkezin ilk müşterileri Avea ve Finansbank'ın katkılarıyla bugün gerçekleştirildi. Toplam 4 milyon TL yatırımla hizmete giren, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacak olan Atos Ordu Operasyon Merkezinin açılışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, BTK Başkanı Tayfun Acarer, milletvekilleri ve Ordu yerel yönetiminden isimlerin katıldığı açılışta, Atos Türkiye CEO'su Orhan Akbulut, Avea CEO'su Erkan Akdemir ve Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Yörük de yer aldı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada:



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin açılış töreninde yaptığı konuşmada:



''Ordu her yeni gün keşfedilerek güzellikleri fark edilecek bir değer. Ordu'yu dünyaya açmak için her türlü ulaşım, bilişim ve iletişim alt yapı çalışmaları hayata geçirilmektedir. Atos'un Ordu'da yaptığı etüdler sonucunda verdiği kararın yatırıma dönüşmesini görmek çok sevindirici. Başta Atos olmak üzere; işbirliği yaptığı Avea ve Finansbank'ı kutluyorum. Atos CEO'su Orhan Akbulut'un Ordu sevdası da tıpkı bizim de bu ülkeye olan sevdamız gibi hizmet odaklı.'' dedi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin açılış töreninde yaptığı konuşmada:



Atos Türkiye CEO'su Orhan Akbulut, açılış töreninde şunları söyledi:





''Başta finans ve telekomünikasyon sektörleri olmak üzere farklı sektörlerden pek çok firmaya 1500 çalışan ile çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz'' dedi. Atos'un son teknolojiyle donatılmış 3 çağrı merkezi üssüne sahip olduğunu hatırlatan Akbulut, ''İstanbul'da Kartal ve Güneşli'nin ardından, 2009'da açtığımız Düzce çağrı merkezimizle Anadolu'da da yatırımlarımıza başlamış olduk. Şimdi de Anadolu'daki ikinci yatırımımız olan Ordu Operasyon Merkezi'nin açılış törenini, ilk müşterilerimiz Avea ve Finansbank ile birlikte yapıyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Atos olarak, Avea ve Finansbank gibi öncü ve dev markaların müşterileriyle aralarındaki en önemli köprü olan çağrı merkezi hizmetini Atos'tan alıyor olmaları bizler için onur vericidir.''



Ayrıca Atos Ordu Operasyon Merkezi için toplam 4 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını belirten Akbulut, konuyla ilgili şunları söyledi:





''Daha önceki 6.5 milyon TL'lik Düzce yatırımımızla birlikte Anadolu'ya Atos olarak yaptığımız yatırımın toplamı 10.5 Milyon TL'ye ulaştı. Atos'un Anadolu'ya yatırımları önümüzdeki dönemde de aynı hızda sürdürülecektir.''



Atos'un uzun süren çalışmalar sonucunda yeni operasyon merkezi için Ordu'yu seçtiklerine değinen Akbulut konuyla ilgili olarak şunları söyledi:





''Karadeniz Bölgesi'nin yükselen yıldızı Ordu'yu, yüksek kalitede insan gücü ve üniversite şehri olması nedeniyle seçtik. Bu seçimimizden son derece memnunuz. Operasyon merkezimizde 600 kişiye iş imkanı sağlamış olacağız. Bu nedenle Atos'un bu yatırımı sadece Ordu için değil, Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm çevre illerin de ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.''



Akbulut, Atos'un üniversitelerle sürdürdüğü işbirlikleri neticesinde Ordu Operasyon Merkezi'nden aynı zamanda, yazılım-geliştirme gibi farklı alanlarda da hizmet sunmayı hedeflediklerini de belirtti.



Atos ile Düzce'nin ardından ikinci işbirliklerini Ordu'da gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Avea CEO'su Erkan Akdemir konuşmasında:



''Çağrı merkezlerine gerçekleştirdiğimiz yatırımları 'Müşteri Memnuniyeti Sanatı' olarak görüyoruz. İstanbul, Ankara, Erzincan, İzmir, Düzce, Bingöl ve Yozgat çağrı merkezlerinin ardından şimdi Atos Ordu Operasyon Merkezi'yle müşterilerimize üstün hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu merkezin ilk müşterisi olmaktan gurur duyuyoruz'' dedi. Akbulut, Atos'un üniversitelerle sürdürdüğü işbirlikleri neticesinde Ordu Operasyon Merkezi'nden aynı zamanda, yazılım-geliştirme gibi farklı alanlarda da hizmet sunmayı hedeflediklerini de belirtti.Atos ile Düzce'nin ardından ikinci işbirliklerini Ordu'da gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Avea CEO'su Erkan Akdemir konuşmasında:



Ayrıca, Avea'nın Karadeniz'de fırtına gibi estiğinden bahseden Akdemir konuyla ilgili olarak:



''Sadece çağrı hizmeti için son bir yılda 1.000 kişinin üzerinde istihdam sağladık. 2012'nin ilk çeyreğinde 7.5 milyon çağrı cevapladık. Çağrılarımızın %80'inden fazlasını ilk 20 saniye içinde karşıladık. 13 milyon müşterimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunuyoruz'' sözlerini dile getirdi. Ayrıca, Avea'nın Karadeniz'de fırtına gibi estiğinden bahseden Akdemir konuyla ilgili olarak:



Atos'un bu yatırımının Ordu'da sadece istihdam yaratmakla kalmayacağını vurgulayan Akdemir, merkezin bölgenin teknolojik kalkınmasına da imkan tanıyacağını söyledi ve ekledi:



''Atos Operasyon Merkezi, mobil teknolojileri kucaklayan bir yatırım. Ordulu artık ticarette, turizmde, günlük hayatta mobil teknolojilerden yararlanacak.'' Atos'un bu yatırımının Ordu'da sadece istihdam yaratmakla kalmayacağını vurgulayan Akdemir, merkezin bölgenin teknolojik kalkınmasına da imkan tanıyacağını söyledi ve ekledi:



Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Yörük açılışta yaptığı konuşmada:



''Çağrı Merkezi sektörünün önde gelen kurumlarından ATOS ile Finansbank olarak 2005 yılından bu yana bir çok projeyi birlikte yürütürken sahiplendiğimiz sosyal sorumluluk anlayışı, katma değer yaratmak, güven, başarı, müşteri odaklı olmak, açıklılık, teknolojiye inanmak ve yaratıcılık gibi ortak değerler bizleri bu projede bir araya getirdi. Şunu ifade etmeliyim ki ''Ordu'' projesinin bu çalışmalar yanında önemi bizler için çok büyük. Finansbank olarak bu proje ile ATOS ile bir işbirliği yapmanın yanı sıra bölgeye de önemli bir katkı ve destek sağlayacağımızı düşünüyoruz. ATOS bünyesinde 260 çalışandan oluşan 'Finansbank Ekibi' Ordu Operasyon Merkezi'nde de hızla büyüyen bir kadro ile yer alacaktır''dedi. Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Yörük açılışta yaptığı konuşmada:



