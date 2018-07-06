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Audi RS6 Avant'ı elektrikli motorla buluşturan proje: 1000 beygirlik RS6-E Hybrid

ABT'nin geliştirdiği Audi RS6-E Hybrid, içten yanmalı ünite ve elektrikli motorun birleşmesiyle 1018 beygir güce ulaşıyor. Dünyanın ilk hibrit RS6'sı olarak lanse edilen aracın detayları haberimizde.
10 ay
2,9b
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13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi RS6 Avant'ı elektrikli motorla buluşturan proje: 1000 beygirlik RS6-E Hybrid
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Performans ve station wagon denince ilk akla gelen modellerden biri olan Audi RS6 Avant, araç modifikasyon şirketlerinin üzerinde çalışmayı en sevdiği otomobillerden bir tanesi. Tabii ki bu durum ABT için de geçerli. Daha önce 695 beygirlik etkileyici bir projeye imza atan ABT, bu kez de 1000 beygirlik Audi RS6-E Hybrid ile karşımızda.

Ingolstadt'lı üreticiye ait süper estate modelinin son nesli üzerine geliştirilen Audi RS6-E Hybrid, ABT’nin kendi bünyesinde geliştirdiği motor kontrol ünitesini ve geliştirilmiş egzoz sistemini kullanıyor. Daha da önemlisi, bir elektrikli motordan güç alarak dünyanın ilk hibrit RS6’sı olma özelliğini taşıyor. Fakat şimdilik konsept aşamasında.

ABT tarafından geliştirilen ve henüz konsept aşamasında olan Audi RS6-E Hybrid, direksiyonunda yeşil renkli özel bir tuş bulunduruyor. Bu tuşa basıldığı anda elektrikli motor arka aksa fazladan güç gönderiyor ve araç totalde 1000 beygir güç ve 1291 Nm tork değerine ulaşıyor. Otomobilin elektrikli motoru 13.6 kWh’lık batarya ile destekleniyor.

ABT’nin belirttiğine göre, içten yanmalı ünite ve elektrikli motor birlikte çalıştığı zaman RS6-E Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum 320 km/s sürat yapabiliyor.

Geliştirdiği Audi RS6-E Hybrid’in gittiği her yerde ilgiyi üzerine çekmesini isteyen ABT, otomobili fazladan performansın yanı sıra görsel detaylarla da süslemiş. Özellikle elektrikli motora dikkat çekmek isteyen ekip, aracı baskılı devre kartı benzeri bir kamuflaj ile kaplamış. Ayrıca arka spoiler ve yeni yan etekler gibi bazı aerodinamik detaylar da eklemiş. H&R yaylarla aracın yere daha yakın olmasını sağlayan ABT’nin tercih ettiği 21 inçlik jantlar da oldukça ilgi çekici.


https://www.abt-sportsline.de/en/tuning/models/special-editions/abt-rs6-e/ Yorum Yaz
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TheCaliph_ 10 ay en beğenilen
Neden otomobil pazari daraldi konusunu acmadiniz ?
Niye gercekci konulari acarken de boyle hizli degilsiniz ? Otomotiv ile ilgili her konuyu acarken neden o konu acilmadi da atlandi ?
George Orwell 1984 romanina cevirdiniz iyice. Sallama rakamlar sallama haberlee her sey cok guzel yerli arabalarimiz milyon satiyor cikolata 20 gramdan 40 grama cikti Okyanusya ya karsi buyuk zafer kazandik vs vs
Neden otomobil pazari daraldi konusunu acmadiniz ?Niye gercekci konulari acarken de boyle hizli degilsiniz ? Otomotiv ile ilgili her konuyu acarken neden ...
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cahitkoksal 10 ay
Evet elektrikli motor araç üreticisinin yazılım tercihlerine göre değişken şekilde devreye giriyor. Eğer araç/modelde ekonomi göz önünde bulunduruluyorsa 30 km/s altında sadece elektrikli motor çalışıyor. yok araç performans performans için tasarlandıysa sürücünün gaz değerlerine göre içten yanmalı motora destek çıkabiliyor. elektrikli motorlarda tepki süresi müthiş iyi ama pil performansı darboğaz oluşturuyor. Elektrikli motora ani yüklenmelerde pil çok ısınıyor ve bir kaç denemeden sonra hata moduna geçiyor. bu sebeple hayal edilen 2 saniyenin altındaki hızlanma değerlerini görmemiz yakın gelecekte biraz zor.
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webbie 10 ay
Benim anladığım kadarıyla, örneğin kalkış sırasında elektrik motoru daha başarılı olduğu için devreye girerken, yüksek hızlara çıkılması gerektiğinde, elektrik motoru aradan çıkıyor ve akaryakıt ile çalışan motor devreye giriyor.
Aksi halde, yani her ikisi aynı anda çalışırsa, çıkabilecekleri en yüksek hız az önce de bahsettiğim formüldeki hız olacaktır.
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TheCaliph_ 10 ay webbie
İçten yanmalı motorların çalışma aralığı 800 devir ile atıyorum 6500 devirdir ( Wankel motor vs vs bunları katmazsak ) ve maksimum torku belirli bir aralıkta verebilir. Ancak elektrikli motorlar maksimum torku 0 devirden itibaren verebilir ama speed ratio dediğimiz bir oran var bu da elektrikli motorların ne kadar iyi olduğuna göre değişir ve diyelim ki iyi motor var. 0 devirden 5000 devire kadar tam torku verir daha sonra tork düşmeye başlar sanırım Back EMF deniliyordu ona ben pek elektrik motorlarıyla ilgilenmiyorum da

Tesla'nın bu derece sevilmesi de zaten torku 0 devirde verip muazzam bir ivme ile kalkış yapması.
İlk yorumunda aslında haklısın 600 beygir 3 kısma ayrılabilir senin sürüş tarzına göre . İçten yanmalı , elektrik motoru veya elektrik + içten olarak düşünülmesi daha doğru. Sen şehir içinde giderken atıyorum 50-60 beygirini kullanacaksın bunu elektrik motoru ile yapabilirsin mesela uzun yolda gideceksin bataryayı şarj edersin içten yanmalı ile gidip daha sonra belirli bir seviyeye kadar yine bataryadan yersin bu devamlı böyle değişir mühendislerin ayarlamasına göre.
Diyelim ki elektrik motorun 150 beygire kadar veriyor ama sen dip gaz yaptın ve motorun haritalanmasına göre istediğin ivmelenme elektrik motoru tarafından karşılanmayacak bir seviyede O zaman içten yanmalı da devreye girerek sana gücü veriyor.
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wolferto 10 ay
bi dk milletolayıyanlış anlamış yeşil düğmeye basınca anlık akım devreye giriyor mesela piyasada çok olan sony ve lg nin şarj edilebilir pilleri sürekli olarak akım 15 20 Aise anlık akım 35A lere kadar çıkabiliyor anlık akım çok farklı birşey 5 saniyede akımı kat ve kat arttırabilirsiniz 1,5 2 saniye içinde 100 e ulaşması imkansız değil
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webbie 10 ay
Bu hibrit otomobillerle ilgili olarak anlamadığım bir nokta var;
Arabanın akaryakıt ile çalışan motoru 500 beygir ise ve elektrik motoru da 100 beygir güç üretiyorsa, bu araç aslında 600 beygir değil, 500+100 beygir olur diye düşünüyorum.
Aradaki farkı şöyle açıklayayım;
Diyelim ki şehir içinde ve sakin bir şekilde, 100 beygirden daha düşük bir güç ile araç ilerlerken sadece elektrik motoru çalışır ve eğer ki gaza basar ve 100 beygirin üzerinde bir güce ihtiyaç duyarsa araç elektrik motorundan akaryakıt ile çalışan motora geçer.
Yani, aslında bu araç sakin kullanımda 100 beygir, daha agresif ya da yüksek hızla kullanımda 500 beygir güç üretir.
Yanlış mıyım?
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hfguler 10 ay webbie
Dediğiniz kısmen doğru. Fakat bir çok modelde performans modunda her iki motorunda gücünün lastiklere iletildiği sistemler var diye biliyorum. Böylelikle özellikle hızlanma sürelerinde ciddi iyileşmeler mevcut.
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ardicli2000 10 ay webbie
Olayı şöyle düşünün:
500 beygirlik bir motor olsun. Altında da 2 ton araç.
Başka bir 500 beygirlik motor düşünün. Bu sefer altında 1 tonluk bir araç.
Hangisi daha hızlı olur?
İşte elektrik motoru, içten yanmalı motorun yükünü hafifletiyor. Gücüne güç katmıyor. Elektrik ne kadar yardımcı olursa araç o kadar hızlanıyor. Yardımcı olma kabiliyeti de gücüyle alakalı. Özellikle yüksek torku sayesinde elektrikli motorlar bu konuda çok iyi iş çıkarıyorlar.
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MaSSive 10 ay
Belki hayatım boyunca bir Audi RS Hybred serisi ya da Audi marka otomobilim olmayacak ,bu vb haberlere yorum yapanların çoğu için de durum aynı fakat, bir Alman vatandaşı kendi ülkesinde bu vb otomobilleri, Türkiye deki vergilendirilmiş fiyatlarının yarı fiyatına bindiği bir ortam da ,birçoğu için zihin masturbasyonu sadece.
Yakında avrupa tamamen ,elektrikli otomobil pazarına girince, avrupalı insanın terk ettiği bütün gereksiz çer çöp Türkiye pazarına nimetmiş ,yenilikmiş gibi sunulunca bakarız.
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TheCaliph_ 10 ay en beğenilen
Neden otomobil pazari daraldi konusunu acmadiniz ?
Niye gercekci konulari acarken de boyle hizli degilsiniz ? Otomotiv ile ilgili her konuyu acarken neden o konu acilmadi da atlandi ?
George Orwell 1984 romanina cevirdiniz iyice. Sallama rakamlar sallama haberlee her sey cok guzel yerli arabalarimiz milyon satiyor cikolata 20 gramdan 40 grama cikti Okyanusya ya karsi buyuk zafer kazandik vs vs
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