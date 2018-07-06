Audi RS6 Avant'ı elektrikli motorla buluşturan proje: 1000 beygirlik RS6-E Hybrid

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Performans ve station wagon denince ilk akla gelen modellerden biri olan Audi RS6 Avant, araç modifikasyon şirketlerinin üzerinde çalışmayı en sevdiği otomobillerden bir tanesi. Tabii ki bu durum ABT için de geçerli. Daha önce 695 beygirlik etkileyici bir projeye imza atan ABT, bu kez de 1000 beygirlik Audi RS6-E Hybrid ile karşımızda.

Ingolstadt'lı üreticiye ait süper estate modelinin son nesli üzerine geliştirilen Audi RS6-E Hybrid, ABT’nin kendi bünyesinde geliştirdiği motor kontrol ünitesini ve geliştirilmiş egzoz sistemini kullanıyor. Daha da önemlisi, bir elektrikli motordan güç alarak dünyanın ilk hibrit RS6’sı olma özelliğini taşıyor. Fakat şimdilik konsept aşamasında.

ABT tarafından geliştirilen ve henüz konsept aşamasında olan Audi RS6-E Hybrid, direksiyonunda yeşil renkli özel bir tuş bulunduruyor. Bu tuşa basıldığı anda elektrikli motor arka aksa fazladan güç gönderiyor ve araç totalde 1000 beygir güç ve 1291 Nm tork değerine ulaşıyor. Otomobilin elektrikli motoru 13.6 kWh’lık batarya ile destekleniyor.

ABT’nin belirttiğine göre, içten yanmalı ünite ve elektrikli motor birlikte çalıştığı zaman RS6-E Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum 320 km/s sürat yapabiliyor.

Geliştirdiği Audi RS6-E Hybrid’in gittiği her yerde ilgiyi üzerine çekmesini isteyen ABT, otomobili fazladan performansın yanı sıra görsel detaylarla da süslemiş. Özellikle elektrikli motora dikkat çekmek isteyen ekip, aracı baskılı devre kartı benzeri bir kamuflaj ile kaplamış. Ayrıca arka spoiler ve yeni yan etekler gibi bazı aerodinamik detaylar da eklemiş. H&R yaylarla aracın yere daha yakın olmasını sağlayan ABT’nin tercih ettiği 21 inçlik jantlar da oldukça ilgi çekici.

https://www.abt-sportsline.de/en/tuning/models/special-editions/abt-rs6-e/