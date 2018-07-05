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Steam, yılın en çok satan oyunlarını açıkladı

Steam, 2018'in ilk yarısında en çok satan oyunları açıkladı. Dört farklı kategori halinde yayınlanan listede pek de fazla sürpriz yok. İşte yılın en çok satanları:
10 ay
4,8b
1
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2018'in ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.

Toplam satış sayılarına göre Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategoride yayınlanan listede genel anlamda çok da fazla şaşırtıcı yapım yer almıyor. Ancak yine de bazı sürpriz oyunlar var. PUBG, GTA V, CS:GO ve Dota 2 gibi yapımlarla aynı kategoride yer alan Jurassic World: Evolution bu anlamda en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.

Steam yaz indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Yaz indirimleri bugün Türkiye saatiyle 20.00'da sona erecek.

2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Satış rakamlarına göre Planitum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan oyunlar ise şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)

Platinum


PUBG
Rocket League
Dota 2
Far Cry 5
Kingdom Come Deliverance
CS:GO
Warframe
Civilization VI
Rainbow Six Siege
Grand Theft Auto V
Vermintide 2
Jurassic World: Evolution

Gold


Final Fantasy XV
Total War: Warhammer 2
Path of Exile: Incursion
Subnautica
The Elder Scrolls Online
Assassin's Creed: Origins
Stellaris
Black Desert Online
The Witcher 3: Wild Hunt
Ark: Survival Evolved
Dragonball FighterZ
Divinity Original Sin II

Silver


War Thunder Project X
Nier Automata
Fallout 4
Team Fortress 2
Dark Souls III
Euro Truck Simulator 2
Human Fall Flat
Cities: Skylines
Ghost Recon Wildlands
Frostpunk
Raft
Slay The Spire
Arma 3
The Forest
Dead By Daylight
Dying Light

https://store.steampowered.com/2018_so_far Yorum Yaz
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Bualix 10 ay en beğenilen
Bi Allahın kulu şu olaya müdahale etsin.
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anke99 1 ay yeni yorumcu
Your intention will be fulfil here. Now we can say most of the option easily available coolmath games and will be provide for the every person. Thanks a lot
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Erwin-Rommel 10 ay
İşte reklamın önemi. Far Cry 5 için güzel pr yaptılar ve karşılığını almışlar.
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JaReD22 10 ay
Ban yiyen bir daha alıyor bir daha alıyor tabiki de çok satanlarda olacak bknz cs go
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JacquesC 10 ay
CSGO Hangi Ara Platinum Oldu.
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JacquesC 10 ay
CSGO Hangi Ara Platinum Oldu.
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Bualix 10 ay en beğenilen
Bi Allahın kulu şu olaya müdahale etsin.
Uygulama pert.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +11
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Sean john 10 ay
Bende de aynı böyle uygulamada
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ahmet. 10 ay Bualix
10 farklı cihaz ile denedim bu soruna rastlayamadım. Hangi telefonda yaşıyorsunuz? Custom bir font veya rom kullanıyorsanız ondan kaynaklı da olabilir.
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SEO-Uzmanı 10 ay
bana bilmediğim bir şey söyleyin !
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Guest-45EC824A4 10 ay
Hmmm, kopyala yapıştır yaparak içerik üretimi, en sevdiğim.
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