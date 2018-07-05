Steam, yılın en çok satan oyunlarını açıkladı

2018'in ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.
Toplam satış sayılarına göre Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategoride yayınlanan listede genel anlamda çok da fazla şaşırtıcı yapım yer almıyor. Ancak yine de bazı sürpriz oyunlar var. PUBG, GTA V, CS:GO ve Dota 2 gibi yapımlarla aynı kategoride yer alan Jurassic World: Evolution bu anlamda en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.
Steam yaz indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Yaz indirimleri bugün Türkiye saatiyle 20.00'da sona erecek.
2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Satış rakamlarına göre Planitum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan oyunlar ise şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)
PUBG
Rocket League
Dota 2
Far Cry 5
Kingdom Come Deliverance
CS:GO
Warframe
Civilization VI
Rainbow Six Siege
Grand Theft Auto V
Vermintide 2
Jurassic World: Evolution
Final Fantasy XV
Total War: Warhammer 2
Path of Exile: Incursion
Subnautica
The Elder Scrolls Online
Assassin's Creed: Origins
Stellaris
Black Desert Online
The Witcher 3: Wild Hunt
Ark: Survival Evolved
Dragonball FighterZ
Divinity Original Sin II
War Thunder Project X
Nier Automata
Fallout 4
Team Fortress 2
Dark Souls III
Euro Truck Simulator 2
Human Fall Flat
Cities: Skylines
Ghost Recon Wildlands
Frostpunk
Raft
Slay The Spire
Arma 3
The Forest
Dead By Daylight
Dying Light
Toplam satış sayılarına göre Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategoride yayınlanan listede genel anlamda çok da fazla şaşırtıcı yapım yer almıyor. Ancak yine de bazı sürpriz oyunlar var. PUBG, GTA V, CS:GO ve Dota 2 gibi yapımlarla aynı kategoride yer alan Jurassic World: Evolution bu anlamda en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.
Steam yaz indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var. Yaz indirimleri bugün Türkiye saatiyle 20.00'da sona erecek.
2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Satış rakamlarına göre Planitum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan oyunlar ise şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)
Platinum
PUBG
Rocket League
Dota 2
Far Cry 5
Kingdom Come Deliverance
CS:GO
Warframe
Civilization VI
Rainbow Six Siege
Grand Theft Auto V
Vermintide 2
Jurassic World: Evolution
Gold
Final Fantasy XV
Total War: Warhammer 2
Path of Exile: Incursion
Subnautica
The Elder Scrolls Online
Assassin's Creed: Origins
Stellaris
Black Desert Online
The Witcher 3: Wild Hunt
Ark: Survival Evolved
Dragonball FighterZ
Divinity Original Sin II
Silver
War Thunder Project X
Nier Automata
Fallout 4
Team Fortress 2
Dark Souls III
Euro Truck Simulator 2
Human Fall Flat
Cities: Skylines
Ghost Recon Wildlands
Frostpunk
Raft
Slay The Spire
Arma 3
The Forest
Dead By Daylight
Dying Light
https://store.steampowered.com/2018_so_far Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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