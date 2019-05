Steam, yılın en çok satan oyunlarını açıkladı

Platinum

Gold

Silver

2018'in ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte teknoloji ve oyun dünyasından çeşitli değerlendirme raporları gelmeye devam ediyor. Dijital oyun platformu Steam de her sene olduğu gibi yine en çok satan oyunlarını kategoriler halinde yayınladı.Toplam satış sayılarına göre Platinum, Gold, Silver ve Bronze şeklinde dört farklı kategoride yayınlanan listede genel anlamda çok da fazla şaşırtıcı yapım yer almıyor. Ancak yine de bazı sürpriz oyunlar var. PUBG, GTA V, CS:GO ve Dota 2 gibi yapımlarla aynı kategoride yer alanbu anlamda en büyük sürpriz olarak değerlendiriliyor.Steam yaz indirimleri nedeniyle aynı zamanda listede yer alan birçok oyunda şu anda çok büyük indirimler var.2018'in En İyileri listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Satış rakamlarına göre Planitum, Gold ve Silver kategorilerinde yer alan oyunlar ise şöyle: (Kategoriler içerisinde sıralama yok)PUBGRocket LeagueDota 2Far Cry 5Kingdom Come DeliveranceCS:GOWarframeCivilization VIRainbow Six SiegeGrand Theft Auto VVermintide 2Jurassic World: EvolutionFinal Fantasy XVTotal War: Warhammer 2Path of Exile: IncursionSubnauticaThe Elder Scrolls OnlineAssassin's Creed: OriginsStellarisBlack Desert OnlineThe Witcher 3: Wild HuntArk: Survival EvolvedDragonball FighterZDivinity Original Sin IIWar Thunder Project XNier AutomataFallout 4Team Fortress 2Dark Souls IIIEuro Truck Simulator 2Human Fall FlatCities: SkylinesGhost Recon WildlandsFrostpunkRaftSlay The SpireArma 3The ForestDead By DaylightDying Light