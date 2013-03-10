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Avea, Stevie International Business Awards'tan 5 yeni ödül daha kazandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, Stevie International Business Awards'tan 5 yeni ödül daha kazandı
Avea, bul yıl 3.200 başvurunun yapıldığı Stevie International Business Awards'tan dört farklı kategoride 4'ü bronz 1'i gümüş olmak üzere 5 yeni ödül kazandı.

Şirket, Müşteri Hizmetleri kategorisindeki ödüllerine bu yıl "Müşteri Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı" ve "En İyi Servis Çözümleri" alanlarında ödüller eklerken, Müşteri İlişkileri Telekomünikasyon kategorisini de boş geçmedi. Bu kategoride "Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "Yılın En İyi Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Ekip" ödüllerinin de sahibi oldu.

Müşterileri hizmetlerinin ihtiyacını karşılamak için Avea'nın Ar-Ge ekibi tarafından oluşturulan "Out Bound Campaign Suite" yazılımı da bronz ödüle layık görülken; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat'da "Yılın Müşteri Hizmetleri Yöneticisi" ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.  

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea--stevie-odulleri-nde---te---yapti.aspx Yorum Yaz
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umtcnkrt 6 yıl
Ah birde rakipleri kadar güzel çekse :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla ben yıllardır Turkcell de Vodafone da kullanıyorum. Avea'nın kampanyalar yaptığını ama en ufak bir açıkta şaaak diye müşterisine kitlediğii de çok gördüm. Turkcell den de Vodafone'dan da memnunum ama Turkcell çok kazıkçı ve paragöz bir şirket. Vodafone baktığım her yerde daha iyi veya aynı çekiyor ve fiyat olarak da müşterisine karşı daha adil davranıyor.
Örneğin Turkcell de 250 Dakika Turkcell, 250 Dakika her yöne 23 lira ödüyorum. Aynısı Vodafone da 25 lira ve 500 dakika her yöne + 500 Mesaj mı ne bir de 500Mbyte da İnternet veriyor. Her şey ortada. Turkcell benden telefonla birisi beni arayıp o an ulaşamıyorsa bana "Şu kişi aradı" demek için bile ayda 69 kuruş para alıyor. Bir de diyor ki: "Birisini arayıp ulaşamadığınızda ama sonra o kişi ulaşılabilir olduğunda size mesajla bildirelim" diye ayda 75 kuruş para istiyor. Gözün doysun Turkcell...
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mxfxi 6 yıl
odul aldilar ya hemen zam yaparlar simdi :) Neymis biz odullu firmayiz... Zu ha ha ha haaaa..
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Vasto Lorde 6 yıl
Aveanin paketleri turkiyenin en avantajli paketleridir. Bu inkar edilemez ama , vodafonenin turkcellin 4 cektigi yerde avea 1 cekebiliyor. Bu da tek kotu yani
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DaRKFoRCeS 6 yıl Vasto Lorde
Vasto Lorde
Aveanin paketleri turkiyenin en avantajli paketleridir. Bu inkar edilemez ama , vodafonenin turkcellin 4 cektigi yerde avea 1 cekebiliyor. Bu da tek kotu yani

al birini vur birine hepsi aynı avea ya gelince avea dan hattı mı vodafone a taşıdım nedeni arkadaş beni aradı sarjim bitti kontör u benden kesti. şebeke olarak vodafone dan iyi olabilir ama vodafone daha kurumsal bir şirket. Uzun lafın kısası kötünün iyisi tüm operatörler için geçerli
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seven44 6 yıl
ödülmü yoksa çikolatamı:)
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