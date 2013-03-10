Avea, Stevie International Business Awards'tan 5 yeni ödül daha kazandı

Haber Editörü
Avea, bul yıl 3.200 başvurunun yapıldığı Stevie International Business Awards'tan dört farklı kategoride 4'ü bronz 1'i gümüş olmak üzere 5 yeni ödül kazandı.
Şirket, Müşteri Hizmetleri kategorisindeki ödüllerine bu yıl "Müşteri Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı" ve "En İyi Servis Çözümleri" alanlarında ödüller eklerken, Müşteri İlişkileri Telekomünikasyon kategorisini de boş geçmedi. Bu kategoride "Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "Yılın En İyi Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Ekip" ödüllerinin de sahibi oldu.
Müşterileri hizmetlerinin ihtiyacını karşılamak için Avea'nın Ar-Ge ekibi tarafından oluşturulan "Out Bound Campaign Suite" yazılımı da bronz ödüle layık görülken; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat'da "Yılın Müşteri Hizmetleri Yöneticisi" ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.
http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea--stevie-odulleri-nde---te---yapti.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örneğin Turkcell de 250 Dakika Turkcell, 250 Dakika her yöne 23 lira ödüyorum. Aynısı Vodafone da 25 lira ve 500 dakika her yöne + 500 Mesaj mı ne bir de 500Mbyte da İnternet veriyor. Her şey ortada. Turkcell benden telefonla birisi beni arayıp o an ulaşamıyorsa bana "Şu kişi aradı" demek için bile ayda 69 kuruş para alıyor. Bir de diyor ki: "Birisini arayıp ulaşamadığınızda ama sonra o kişi ulaşılabilir olduğunda size mesajla bildirelim" diye ayda 75 kuruş para istiyor. Gözün doysun Turkcell...
al birini vur birine hepsi aynı avea ya gelince avea dan hattı mı vodafone a taşıdım nedeni arkadaş beni aradı sarjim bitti kontör u benden kesti. şebeke olarak vodafone dan iyi olabilir ama vodafone daha kurumsal bir şirket. Uzun lafın kısası kötünün iyisi tüm operatörler için geçerli