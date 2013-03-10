Avea, Stevie International Business Awards'tan 5 yeni ödül daha kazandı

Avea, bul yıl 3.200 başvurunun yapıldığı Stevie International Business Awards'tan dört farklı kategoride 4'ü bronz 1'i gümüş olmak üzere 5 yeni ödül kazandı.





Şirket, Müşteri Hizmetleri kategorisindeki ödüllerine bu yıl "Müşteri Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı" ve "En İyi Servis Çözümleri" alanlarında ödüller eklerken, Müşteri İlişkileri Telekomünikasyon kategorisini de boş geçmedi. Bu kategoride "Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri" ve "Yılın En İyi Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Ekip" ödüllerinin de sahibi oldu.





Müşterileri hizmetlerinin ihtiyacını karşılamak için Avea'nın Ar-Ge ekibi tarafından oluşturulan "Out Bound Campaign Suite" yazılımı da bronz ödüle layık görülken; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat'da "Yılın Müşteri Hizmetleri Yöneticisi" ödülünü alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea--stevie-odulleri-nde---te---yapti.aspx