Avea, iPhone 4'ü 1 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor









Avea, iPhone 4'ü tarifeye ek sadece 1 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterileriyle buluşturmaya başladı. 24 ve 36 ay taahhütlü ödeme planları sunan Avea; ilk üç ay 100 MB internet hediyeli tarifeye ek ödeme, internet teklifler, her şey dahil 1000 dakika, 100 SMS ve 4GB teklifi ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.





Cihaza KDV dahil 969 TL'lik peşin fiyat etiketiyle sahip olmak isteyen kullanıcılar için de çeşitli avantajlar sunan Avea, peşin alımlarda 250 MB'lik internet paketini ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak veriyor.





iPhone 4'ün teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak, Apple tarafından geliştirilen Cortex-A8 tabanlı A4 işlemciden gün alan telefon; 640 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 3.5 inç'lik ekran, 5 megapisellik kamera, Wi-Fi, 3G ve 7 saate kadar konuşma süresi gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Avea'nın iPhone 4 kampanyasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPhone4