Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, iPhone 4'ü 1 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
29
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Avea, iPhone 4'ü 1 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor

Avea, iPhone 4'ü tarifeye ek sadece 1 TL'den başlayan fiyatlar ile müşterileriyle buluşturmaya başladı. 24 ve 36 ay taahhütlü ödeme planları sunan Avea; ilk üç ay 100 MB internet hediyeli tarifeye ek ödeme, internet teklifler, her şey dahil 1000 dakika, 100 SMS ve 4GB teklifi ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Cihaza KDV dahil 969 TL'lik peşin fiyat etiketiyle sahip olmak isteyen kullanıcılar için de çeşitli avantajlar sunan Avea, peşin alımlarda 250 MB'lik internet paketini ilk üç ay boyunca ücretsiz olarak veriyor. 

iPhone 4'ün teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak, Apple tarafından geliştirilen Cortex-A8 tabanlı A4 işlemciden gün alan telefon; 640 x 960 piksel çözünürlüğe sahip 3.5 inç'lik ekran, 5 megapisellik kamera, Wi-Fi, 3G ve 7 saate kadar konuşma süresi gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Avea'nın iPhone 4 kampanyasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPhone4 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simaros 6 yıl en beğenilen
250 mb internet ilk üç ay bedava :O çıldırmış bu avea insan 100 mb verir bari
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
yahahh 4s 1,200 den başlıyoo yahah ne farkı var sadece s var halla halla of 4s 969 olsu yahhah :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
8 GB ise almam az o hafıza.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 yıl
bari iphone 4s ver 24 ay ooo kim öle kim kala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ohaaa be iphone 4 mu kaldi bee iphone 5 90$ 2 yillik sozlesmeyle aliyosun apple store EU alsan 650+tax 720 de 1340 fln yapiyo benim memleketim niye bukadar kazikkkkkkkkk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 6 yıl
Kimse kusura bakmasın ama bu alet kasıyor. Gerçeken kasıyor. Ya apple bilerek yazılımla hızını düşürtüyor ya da uygulamalar artık kaynak istemeye başladı.
Multitasking performansı yok gibi iki şey açınca kasmaya başlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-0924579C4 6 yıl
sanki bedava veriyorlar
adamlar abd de iphone 5 kontratlı 200 $ veriyorlar tam kazık hep kazık 3.dünyaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
Sizce bu telefon nasıl. Kullananlara soruyorum uygulama açma hızı nasıl.
Bu devirde alınırmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Paul Jobs 6 yıl
avea yapsada alsam diyordum sağolsunlar yaptılar hemen alıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trsr 6 yıl
"Apple tarafından geliştirilen Cortex-A8 tabanlı A4 işlemciden gün alan telefon" şu an a3 te mi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patria o Muerte 6 yıl
insanları kazıklamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkattack 6 yıl
Tarifeye ek 1lira yalanına inanan var mı?
80liralik tarifeye 150lira diyip 800liraya satılan cihazı 1700e okutma cabasinda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 6 yıl
iphone 4 mü kaldı la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darkimore 6 yıl
Yapmayin bunu yapmayin. Bimde A101 de satılan iPhone5 den sonra iphone ile 1 Tl yi yanyana koymussunuz. Iphonecular yas tutacak simdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1331 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Apple ve
2 etiket daha iPhone 4 avea
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Veri Depolama, Bulut Bilişim ve Büyük Veri hakkında merak edilenler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim