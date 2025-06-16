Trump, akıllı telefon işine girdi: Trump T1 Phone duyuruldu

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Başkan Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın öncülük ettiği Trump Organization, Trump Mobile markası altında yeni mobil kablosuz hizmet olan T1 Mobile’ı duyurdu. Hizmet, ABD’deki büyük telekom sağlayıcılarıyla rekabet ederken uygun fiyatlı 5G hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Trump Mobile ayrıca Eylül ayında piyasaya sürülecek olan yaklaşan akıllı telefonu T1 Phone’u duyurdu.

Trump T1 Phone, ABD'de üretilecek

Tam Boyutta Gör T1 Phone, üzerinde Amerikan bayrağı bulunan altın renkli metal bir kasa ve üçlü kamera kurulumuna sahip. Telefon, 6.8 inç 120Hz yenileme hızına sahip delik çentikli AMOLED ekrana, 50MP ana kameraya, ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zekalı kilit açma sistemine sahip. Telefon, Android 15 üzerinde çalışıyor. Cihazın işlemcisi belli değil.

T1 Phone, Amerika'da tasarlanıp üretilecek. Telefon şu anda 499 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Trump Mobile planı neler sunuyor?

Trump Mobile, Amerikan halkına birinci sınıf akıllı telefon bağlantı hizmeti sunmayı amaçlayan kablosuz hizmet olarak konumlandırılıyor. Kablosuz hizmet planının öne çıkan özelliklerinden biri; Donald Trump'ın Amerika'nın 47. başkanı olmasına gönderme yapan planı: “The 47 Plan"

Trump Mobile, aylık 47,45 dolar fiyata şunu sunacak:

Sınırsız konuşma süresi, mesaj ve internet

Tam cihaz koruması

Drive America aracılığıyla 7/24 yol yardımı

Sanal tıbbi bakım, ruh sağlığı desteği ve reçeteli ilaçlar için kolay sipariş ve teslimat dahil tele sağlık hizmetleri

Amerikan askeri üsleri de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkeye ücretsiz uluslararası arama

Trump Mobile için sözleşme imzalamak gerekmiyor. Trump Mobile'a geçmek için akıllı telefon kullanıcılarının 888-TRUMP45'i araması gerekiyor. Trump Mobile, müşteri desteğini de önem veriyor; ABD'de bulunan gerçek temsilcilere 7/24 erişilebilecek, bot veya otomatik sistem yanıtı olmayacak.

Şirket, T1 Mobile'ın Amerika genelinde sağlam bir kapsama alanı sunacak olan ülkenin en büyük 5G ağlarında çalıştığını iddia etti.

Trump T1 Phone özellikleri

Ekran : 6.8 inç, 120Hz, AMOLED

: 6.8 inç, 120Hz, AMOLED Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 2MP (derinlik) + 2MP (makro)

: 50MP (birincil) + 2MP (derinlik) + 2MP (makro) Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5000 mAh, 20W hızlı şarj

: 5000 mAh, 20W hızlı şarj Port : USB-C, 3.5mm kulaklık girişi

: USB-C, 3.5mm kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 15

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Trump Mobile T1 Phone tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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