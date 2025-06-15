Realme 15 Pro için geri sayım başladı: Tüm detayları gün yüzüne çıktı

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Realme, yılın ikinci yarısında tanıtmaya hazırlandığı Realme 15 serisiyle gündemde. Serinin en çok merak edilen modeli olan Realme 15 Pro hakkında ilk detaylar şimdiden sızdı. RMX5101 model numarasıyla anılan cihaz, Avrupa’daki sertifikasyon sürecini tamamlamış durumda.

Yeni modelin dört farklı donanım seçeneğiyle kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor: 8 GB RAM’li 128 ve 256 GB sürümler ile 12 GB RAM’li 256 ve 512 GB’lık versiyonlar. Renk paletinde ise kadife yeşili, ipeksi mor ve gümüş tonları yer alıyor. Lansman tarihi henüz resmiyet kazanmasa da, önceki yıllardaki takvime bakıldığında temmuz sonunda tanıtılması kuvvetle muhtemel.

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Realme 15 Pro, bu yılın başlarında yaklaşık 300 dolardan satışa çıkan Realme 14 Pro’nun yerini alacak. Hatırlanacağı üzere, Realme 14 Pro’da 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç kavisli AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 6000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Ayrıca cihaz, 50 megapiksel ana kameraya ve 16 megapiksellik ön kameraya sahipti.

Yeni modelin de benzer segmentte iddialı özelliklerle gelmesi bekleniyor. Resmi tanıtım öncesi daha fazla detayın paylaşılması ise an meselesi.

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