Redmi’den güçlü bir ikili geliyor: K80 Ultra ve K Pad’in tasarımı resmen paylaşıldı

Redmi, bir süredir merakla beklenen K80 Ultra akıllı telefonu ve K Pad oyun odaklı tabletini bu ay içinde tanıtacağını duyurmuştu. Ancak tanıtım tarihi ve tasarımları konusunda sessizliğini koruyordu. Bugün itibarıyla yayınlanan resmi tanıtım posteriyle birlikte her iki cihazın ilk kez nasıl görüneceği netlik kazandı.

Görselde, K80 Ultra ve K Pad’in mat yüzeyli yeşil bir tonla karşımıza çıktığı görülüyor. K80 Ultra’nın arka yüzünde dairesel bir kamera modülü dikkat çekiyor. Bu modül, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksellik çift kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Genel tasarım çizgileri ise geçtiğimiz yıl kasım ayında tanıtılan K80 serisinin devamı niteliğinde. Yeni model, teknik olarak da oldukça iddialı: 6.83 inç boyutunda LTPS OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği ile geliyor. Ayrıca IP68 sertifikası ve metal çerçevesiyle dayanıklılık konusunda da güven veriyor.

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K Pad tarafında ise daha sade ve işlevsel bir tasarım göze çarpıyor. Tek arka kameranın yanına LED flaş yerleştirilmiş. Bu kompakt tabletin, özellikle oyun performansı odaklı modeller olan iPad Mini 7, Red Magic Gaming Tablet 3 Pro ve Lenovo Legion Y700’ün yeni nesliyle rekabet etmesi bekleniyor. 8.8 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 3K çözünürlük sunarken, 165Hz yenileme hızı sayesinde yüksek tempolu oyunlarda akıcılığı koruyacak. 67W hızlı şarj desteği de cihazın güçlü yönlerinden biri.

Her iki cihaz da Geekbench’te Dimensity 9400 Plus işlemcisi ve 16 GB RAM ile test edilmiş durumda. İşletim sistemi tarafında ise Android 15 ile kutudan çıkmaları bekleniyor. Bu bilgiler ışığında, Redmi’nin yeni modelleriyle sadece tasarım değil, donanım anlamında da önemli bir sıçrama yaptığı görülüyor. Tanıtımın ardından cihazların fiyatlandırmaları ve satışa sunulacağı tarihlerle ilgili detayların da netleşmesi bekleniyor.

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Redmi’den güçlü bir ikili geliyor: İşte K80 Ultra ve K Pad

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