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    Pil canavarı: Poco F7 tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni akıllı telefonları Poco F7 ve F7 Pro için hazırlıklarını tamamladı. Poco F7 tasarımı ve özellikleri belli oldu...       

    Pil canavarı: Poco F7 tasarımı ve özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bu yılın başlarında yeni telefonları Poco X7 ve X7Pro'yu duyurmuş, Poco F7 ve F7 Pro modellerini ise pas geçmişti. Kaçıranlar için her iki telefon, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Poco F6 serisinin yerini alacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Poco F7 modeline ait yeni detaylar ve görüntüler paylaşıldı. Peki neler sunacak? İşte beklenen özellikler...

    Poco F7 neler sunacak?

    Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco F7 serisi ile gündemde. Son sızıntıda ise, telefonun tasarımı, batarya kapasitesi, ekran boyutu ve yonga seti belli oldu. Buna göre POCO F7, Poco F6'dan farklı olarak 6,83 inç büyüklüğünde bir OLED panelle geliyor. Bu ekran, 12 bit renk derinliği, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3.200 nit tepe parlaklık ve 3.840Hz PWM karartma teknolojisine sahip. 

    7.550mAh pil ve dahası

    Fiziksel olarak da F7, Pro ve Ultra modellerinden daha büyük ve ağır: 163,1 x 77,9 x 8,2 mm boyutlara ve 215,7 gram ağırlığa sahip. Telefonun en çok dikkat çeken özelliklerinden biri batarya kapasitesi. Poco, Flipkart ile birlikte yaptığı duyuruda F7'nin 7.550mAh büyüklüğünde bir batarya taşıdığını doğruladı. Bu kapasite, 90W hızlı şarj ve 22,5W hızlı ters şarj desteğiyle destekleniyor.

    Pil canavarı: Poco F7 tasarımı ve özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmak gerekirse, Poco F7 Ultra 5.300mAh, F7 Pro ise 6.000mAh batarya ile geliyor. Performans tarafında cihaz, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor olacak. Bu yonga seti, 12GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş. Yazılım tarafında kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile çıkan Poco F7, aynı zamanda yapay zekâ odaklı yeni nesil özellikleri de destekleyecek.

    Bu arada kamera tarafında ana sensör olarak 50MP çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörü telefona eşlik ediyor. Bu sensör, f/1.5 diyafram açıklığına ve OIS (optik görüntü sabitleme) desteğine sahip. Bunun yanında 8MP ultra geniş açılı kameraya yer verilmiş. Ön yüzde ise 20MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

    POCO F7'nin diğer özellikleri arasında, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları, Wi-Fi 7 bağlantısı, NFC, IR blaster ve IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi yer alıyor. Telefonun lansman tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak yakın tarihli bir sızıntıda 7-19 Haziran tarihleri arasında yeni bir lansmana işaret edilmişti. Dolayısıyla bekleyiş kısa sürebilir.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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