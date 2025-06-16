Pil canavarı: Poco F7 tasarımı ve özellikleri belli oldu

Poco F7 neler sunacak?
Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco F7 serisi ile gündemde. Son sızıntıda ise, telefonun tasarımı, batarya kapasitesi, ekran boyutu ve yonga seti belli oldu. Buna göre POCO F7, Poco F6'dan farklı olarak 6,83 inç büyüklüğünde bir OLED panelle geliyor. Bu ekran, 12 bit renk derinliği, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3.200 nit tepe parlaklık ve 3.840Hz PWM karartma teknolojisine sahip.
7.550mAh pil ve dahası
Fiziksel olarak da F7, Pro ve Ultra modellerinden daha büyük ve ağır: 163,1 x 77,9 x 8,2 mm boyutlara ve 215,7 gram ağırlığa sahip. Telefonun en çok dikkat çeken özelliklerinden biri batarya kapasitesi. Poco, Flipkart ile birlikte yaptığı duyuruda F7'nin 7.550mAh büyüklüğünde bir batarya taşıdığını doğruladı. Bu kapasite, 90W hızlı şarj ve 22,5W hızlı ters şarj desteğiyle destekleniyor.
Bu arada kamera tarafında ana sensör olarak 50MP çözünürlüğünde Sony IMX882 sensörü telefona eşlik ediyor. Bu sensör, f/1.5 diyafram açıklığına ve OIS (optik görüntü sabitleme) desteğine sahip. Bunun yanında 8MP ultra geniş açılı kameraya yer verilmiş. Ön yüzde ise 20MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
POCO F7'nin diğer özellikleri arasında, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless sertifikaları, Wi-Fi 7 bağlantısı, NFC, IR blaster ve IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi yer alıyor. Telefonun lansman tarihi ise henüz netleşmedi. Ancak yakın tarihli bir sızıntıda 7-19 Haziran tarihleri arasında yeni bir lansmana işaret edilmişti. Dolayısıyla bekleyiş kısa sürebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.