Android 16, Google Pixel telefonları kullanılamaz duruma getirdi

Android 16, bazı Pixel telefonların gezinme sistemini bozdu
Daha spesifik olarak, Android 16'ya güncelledikten sonra gezinme sisteminin düzgün çalışmadığını bildiren kullanıcılar var.
Android 16, bazı Pixel telefonlarda hareketler ve düğmelerin yanıt vermemesi veya takılması gibi sorunlar yaşatıyor. Kullanıcı raporlarına göre, görünürde hiçbir neden yokken sola, sağa veya yukarı kaydırmada ekran tepkisiz kalıyor. Takılma sorunu günde birkaç kez gerçekleşebiliyor. Gezinme düğmelerini kullananlarda da aynı sorun söz konusu.
Umarız Google hatayı fark eder ve en kısa sürede bir düzeltme yayınlar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.