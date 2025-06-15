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Tam Boyutta Gör Google, 11 Haziran’da Android 16 final sürümünü uyumlu Pixel cihazlara sundu. Android 16, Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni tasarım, canlı güncellemeler ve fazlasını getiriyor. Güncellemeyi yükleyenler, yeni özelliklerin yanı sıra ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Android 16 yayınlandı: İşte öne çıkan yeni özellikler 4 gün önce eklendi

Android 16, bazı Pixel telefonların gezinme sistemini bozdu

Daha spesifik olarak, Android 16'ya güncelledikten sonra gezinme sisteminin düzgün çalışmadığını bildiren kullanıcılar var.

Android 16, bazı Pixel telefonlarda hareketler ve düğmelerin yanıt vermemesi veya takılması gibi sorunlar yaşatıyor. Kullanıcı raporlarına göre, görünürde hiçbir neden yokken sola, sağa veya yukarı kaydırmada ekran tepkisiz kalıyor. Takılma sorunu günde birkaç kez gerçekleşebiliyor. Gezinme düğmelerini kullananlarda da aynı sorun söz konusu.

Umarız Google hatayı fark eder ve en kısa sürede bir düzeltme yayınlar.

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Android 16, Google Pixel telefonları kullanılamaz duruma getirdi

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