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    Vivo X200 FE için geri sayım başladı: Beklenenden erken geliyor

    Vivo’nun yeni nesil modeli X200 FE için bekleyiş sona ermek üzere. Cihazın daha önce temmuzda tanıtılması bekleniyordu ancak son sızıntılar lansman tarihinin 30 Haziran’a çekildiğini ortaya koydu.

    Vivo X200 FE için geri sayım başladı: Beklenenden erken geliyor Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun merakla beklenen modeli X200 FE, planlanandan daha erken sahneye çıkabilir. İlk tahminler temmuz ayını işaret ederken, sızdırılan kutu görselleri ve canlı fotoğraflar lansmanın 30 Haziran’da gerçekleşeceğini gösteriyor. Dört farklı renk seçeneğiyle ortaya çıkan cihazın tasarımı, Çin’deki S30 Pro Mini modeliyle neredeyse birebir aynı. Bu benzerlik, X200 FE’nin küresel pazara sunulacak yeniden isimlendirilmiş bir versiyon olabileceğini düşündürüyor.

    Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 50MP ön kamera ve OIS destekli üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu sistemde 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50MP periskop lens dikkat çekiyor.

    Pil tarafında ise Vivo iddialı: 6.500 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, 90W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığı IP68/IP69 sertifikalarıyla belgelenmiş. Ekran altı parmak izi okuyucu ve stereo hoparlörler gibi detaylar da kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

    X200 FE’nin yaklaşık 600 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Lansman döneminde ise fiyatın 545 dolara kadar düşebileceği konuşuluyor. Resmi açıklama henüz yapılmasa da tanıtımın çok yakın olduğu neredeyse kesin.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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