Avea, IIP'nin bronz sertifikasını alarak yeni bir başarıya daha imza attı







Avea, kuruluşların insan kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne seren ve bu konudaki standartları belirleyen Investors In People(IIP)'ın altın, gümüş, bronz ve standart olarak kategorize edilen sertifikasyon sistemi kapsamında 69 kriterin değerlendirildiği süreci başarıyla tamamlayarak bronz sertifika almayı başardı.



Bu başarıyla birlikte ülkemizde bu sertifikaya sahip olan 3 şirketten biri olan Avea, bu sertifikaya sahip olan ilk GSM operatörü olma unvanının da sahibi oldu. Tüm dünyada 25 bin şirket IPP sertifikasına sahipken, bunlardan sadece 1100'ü bronz sertifika almış durumda.





Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Avea İnsan Kaynakları Grubu Kıdemli Direktörü Bahttin Aydın: "Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerine yatırım yapmak üzere 2011 yılında yapılanmamızı Investors In People (IIP) sürecine uygun şekilde tasarladık. "Avea'da Ben Varım!" sloganıyla başlattığımız IIP sürecinde öncelikle tüm Avea yöneticileri insan odaklı bir şirket olmak için taahhütte bulundu. İnsan kaynakları stratejilerimizi daha da güçlendiren IIP standartları bize yol gösterici oldu. Avea'nın bu sertifikasyon sürecindeki en büyük başarısı, Türkiye'den sürece katılan firmaların standart seviye sonrasında bronz sertifika almaya hak kazanırken, Avea'nın direkt bronz sertifika ile derecelendirilmesi oldu. Yani standart süreci yaşamadan daha zorlu bir süreci başarıyla tamamladık. Çünkü biz kendimize ve uygulamalarımıza güveniyoruz. Bu da Avea olarak bronz sertifikanın öngördüğü kriterleri başarıyla tamamladığımızı ve tüm çalışanlar olarak IIP'nin insan kaynakları anlayışını içselleştirdiğimizi gösteriyor" dedi.

IIP'den direkt bronz sertifika almanın haklı gururunu yaşayan Avea'nın bu süreçte daha ne gibi adımlar atacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

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