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Avea, IIP'nin bronz sertifikasını alarak yeni bir başarıya daha imza attı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, kuruluşların insan kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne seren ve bu konudaki standartları belirleyen Investors In People(IIP)'ın altın, gümüş, bronz ve standart olarak kategorize edilen sertifikasyon sistemi kapsamında 69 kriterin değerlendirildiği süreci başarıyla tamamlayarak bronz sertifika almayı başardı.

Bu başarıyla birlikte ülkemizde bu sertifikaya sahip olan 3 şirketten biri olan Avea, bu sertifikaya sahip olan ilk GSM operatörü olma unvanının da sahibi oldu. Tüm dünyada 25 bin şirket IPP sertifikasına sahipken, bunlardan sadece 1100'ü bronz sertifika almış durumda.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Avea İnsan Kaynakları Grubu Kıdemli Direktörü Bahttin Aydın: "Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerine yatırım yapmak üzere 2011 yılında yapılanmamızı Investors In People (IIP) sürecine uygun şekilde tasarladık. "Avea'da Ben Varım!" sloganıyla başlattığımız IIP sürecinde öncelikle tüm Avea yöneticileri insan odaklı bir şirket olmak için taahhütte bulundu. İnsan kaynakları stratejilerimizi daha da güçlendiren IIP standartları bize yol gösterici oldu. Avea'nın bu sertifikasyon sürecindeki en büyük başarısı, Türkiye'den sürece katılan firmaların standart seviye sonrasında bronz sertifika almaya hak kazanırken, Avea'nın direkt bronz sertifika ile derecelendirilmesi oldu. Yani standart süreci yaşamadan daha zorlu bir süreci başarıyla tamamladık. Çünkü biz kendimize ve uygulamalarımıza güveniyoruz. Bu da Avea olarak bronz sertifikanın öngördüğü kriterleri başarıyla tamamladığımızı ve tüm çalışanlar olarak IIP'nin insan kaynakları anlayışını içselleştirdiğimizi gösteriyor" dedi.

IIP'den direkt bronz sertifika almanın haklı gururunu yaşayan Avea'nın bu süreçte daha ne gibi adımlar atacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.aveamedyamerkezi.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
İlla ki bi kusur bulucaksınız Eskişehir de çatır çatır çekiyor interneti hızlı tarifeleri ucuz. Tebrik ederim Avea'yı
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mert1907 6 yıl
Tarifesi ucuz olmasa dakka durmam cekicek diye takla atiyoruz.
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kralkarga 6 yıl
ve şimdi reklamlar...
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Sajuuk 6 yıl
Bronz. Bir başarı mı acaba? 25 bininin 20 bini(!) standart desek bronz alan gene kac bin kalir ki?
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla ben 8 yıldır Turkcell ve 6 yıldır Vodafone kullanıyorum. Gerek fiyat açısından tüketici dostu olmak açısından olsun gerekse çekim gücü açısından olsun en memnun olduğum hattım Vodafone...
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istanbul2007 6 yıl
Kim ne veriyorsa versin tukericinin gozunde vasat bir firma
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darknesss45 6 yıl
bisg
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darknesss45 6 yıl
bisg
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zeg392 6 yıl
Benim gözümde bir değeri yok Beyoğlu galata kulesinin dibindeyim ve telefonum çekmiyor başka bir operatör çatır çatır çekiyor :@
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