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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, mobil inovasyonu güçlendirmek adına Bilkent Üniversitesi'yle işbirliğine gitti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl, Massachusetts Institute of Technology(MIT) ile kurduğu "Teknoloji Köprüsü" sayesinde karşılıklı bilgi akışına yeni bir boyut kazandıran Avea, Bilkent Üniversitesi'yle de bilgi akışını başlatmak için hazırlanıyor.

Bu kapsamda Bilkent Üniversitesi içerisinde faaliyet gösterecek bir laboratuvar açacak olan Avea, üniversitedeki parlak fikirler ile kendi gücünü birleştirmeyi hedefliyor. Avea Ar-Ge merkezi ve Bilkentli eğitimcileri buluşturacak olan laboratuvarda öncelikli konular arasında mobil teknolojiler, telekom servisleri ve büyük veri işlemesi gibi alanlar üzerinde çalışmalar yapılacak. Ayrıca Avea, geliştirilmeye açık fikir veya projeleri olan Bilkentlilere de laboratuvarın kapılarını açacak. Bu laboratuvardaki araştırmalar Avea'nın donanımsal desteği sağlamasının yanı sıra, hayata geçerek yatırımlara da dönüşebilecek. 

Avea CEO'su Erkan Akdemir, konuyla ilgili olarak  şunları söyledi: "Türkiye'nin bilişim teknolojileri ile nasıl lider olabileceğine kafa yoran, bunun için ortak aklı oluşturmaya çalışan bir teknoloji şirketiyiz. 2012 yılında hayatı kolaylaştıran teknolojileri geliştirme hedefiyle dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak kabul edilen olan MIT ile işbirliği yaparak Boston-İstanbul ve Ar-Ge Merkezimizin bulunduğu Ümraniye arasına "Teknoloji Köprüsü" kurduk. Bilkent Üniversitesi ile yaptığımız bu işbirliği ile bu köprüyü Ankara'ya uzatıyoruz. Bu işbirliğinin önemi, ülkemizdeki ilk ve tek lisanslı Ar-Ge merkezine sahip olan Avea'nın önümüzdeki dönemlerde sunacağı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarda kendini gösterecek. MIT işbirliğimizle Bilkent işbirliğimizle aynı önemde. Biz bu girişimle yurt dışından teknoloji ithalatı yapmak yerine, bu teknolojiyi kendi ülkesinde geliştirecek olan mühendisleri yetiştirmeyi arzu ediyoruz."



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urzais 6 yıl
inovasyon nedir arkadaş ingilizce yazın metinleri rahatlayın
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Umutcan 6 yıl urzais
urzais

inovasyon nedir arkadaş ingilizce yazın metinleri rahatlayın

Çünkü Türkçe'deki karşılığı olan "yenilik" kelimesini kullanırsak batılı ve havalı olamayız.
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