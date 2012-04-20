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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea sabit hatlar için "Cep'te Bayram" tarifesini duyurdu

7 yıl
11,6b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avea'dan Tükiye'de bi ilk daha! Evinde ev telefonu olana CEPTE BÜYÜK BAYRAM! Ev telefonum var diyene, Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi ile ayda 19 TL'ye Her yöne 1000 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika ya da Cepte Bayram Küçük Paket Tarifesi ile 9 TL'ye Her yöne 300 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika konuşma fırsatı! Haydi sizde Avea'ya gelin, cepte bayramının tadını çıkarın!

Detaylar için;

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DH Misafiri 6 yıl
cepte bayram tarifesine geçtim sabit hatlı telefonum var bana nekadar fatura gelecek öğrenebilirmiyim .
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YGA 6 yıl
Kampanya hala devam etmiyor sanirim.
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DH Misafiri 6 yıl
Küçük paket için 9 TL içerisinde vergi ücretleri dahil mi? Yoksa faturaya sonradan mı ekleniyor? Ekleniyorsa fatura ne kadar olur? Acil cevap verirseniz sevinirim.
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davutn 6 yıl
9 tl tarifede yeni hat alırsak extra bir ücret ödermiyiz. Ödersek ne kadar öderiz.?Teşekkürler
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lcaner 7 yıl
bu cepte bayramın 4044 referans olayı beni bitirdi arkadaşlar başarılı bir şekilde referans olabilen varmı sürekli bende hep aynı hatayı veriyor msj aynen şöyle Sabit hat faturasını numara taşıma yada yeni hat aktivasyonu esnasında ibraz ederek kampanyadan yararlanan müşterileremiz diğer hatlara referans olabilmektedir oysaki biz faturayi numara taşıma esnasında ibraz ettik zaten.
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bluelizard17 7 yıl
küçük paket deki her yöne 300 dakika bitince ek olarak her yöne olarak paket alabiliyor muyuz?
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kir-pi 7 yıl
toplu süre içeren tüm tarifelerr 100 dk 5 tl ye paket alabiliyor, bu tarifede de bir kısıtllama olmaması lazım, ama bu tarifede el paket almak yerine baştan 10 tl fazla verip 1000+1000 almak daha mantıklı gibi
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bradenburg 7 yıl
Bu kampanyada her halukarda 13. Faturayi odemek zorundayiz sozlesme 12 aylik avea 13. Ayin faturasinida bir gun gecdigi icin gonderir oda 39 tl arkadaslar buna dikkat etsin
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mtkn 7 yıl bradenburg
bradenburg

Bu kampanyada her halukarda 13. Faturayi odemek zorundayiz sozlesme 12 aylik avea 13. Ayin faturasinida bir gun gecdigi icin gonderir oda 39 tl arkadaslar buna dikkat etsin

Ben de dün numaramı, aveanın bu 9.- TL. lik bayram kampanyasına taşımak için müracaat ettim, üç ile altı gün içinde geçiş mesajı gelir dediler. 13. ayı 29.- TL. ödememek için ne zaman tarife değişikliği yapmalıyız?
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TikaMasala 7 yıl
ilkerxxx anlamiyorsun galiba, ulkemizde cep telefonlarinin vergi yuku agir, o dedigin rakamlara asla ust seviye telefon veremezler.
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SwGExE 7 yıl
Ev telefonunu nasıl ayakta tutacaklarını şaşırdılar 7 den 7 e bedavaymış şimdide bu çıktı adsl zorunluluğu var yalın internet geçersende yalın internet parası alınıyor


+ 40x24 galaxy s3 alırsan haber ver mahalleye dağıtayım
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E_Aydin35 7 yıl
19Tl ideal, tabi çok çevren avrsa ve çok dedikodu,sohbetyapmayı seviyorsan, aksi halde 9Tl gerçekden bir ay bile yeter...:)
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kaga55 7 yıl
Bu saydıkların türkiyede bir asır geçsede olmaz kardeş . Boşuna yorma kafanı bence . Türkiyede operatör diye bir şey yok . Tuzaklarla dolu operatörler hiç güzel dicek peh diyecek kampanya hiç yok. Telefon kampanyası yapıyorlar telefon fiyatı 600 tl ise 900 tl ye çıkıyor. Bu mu yani kampanya... Türkiye ye neden sony ericson un modellerinin tamamı yok yani. Samsung da telefonmu yani beyin çöküyor hemen iflas ediyor. Sony üç modeli çıktı muhteşem ama herkese tavsiye ederim.
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Virtual Reality 7 yıl
Türkiye de biz teknoloji severlerin gsm operatörlerinden tek bir beklentileri var. Yurt dışında ki operatörlerin telefon satış politikasını benimsemeleri, böylece bizler operatörlerde 2 yıl kalma taahhüdü vererek aylık 30-60TL arası rakamlara dakikalarımızı, mesajlarımızı, internetimizi + telefonumuzu alabiliriz. Şuan Türkiye de uygulanan model konuşma, mesaj, internet paketlerini ayrı sat para al telefonu ayrı sat para al. Gsm operatörlerinin telefon satan bayilerden hiç bir farkı yok üstelik taahhüt altında bırakıyorlar. Ama yurt dışında taahhüt altında kalacaksanız operatör konuşma, mesaj, internet paketinizi aldığınızda telefonu bedavaya veriyor ve taahhüt süresi bittiğinde telefon kullanıcının oluyor.
Bu modeli Türkiyeye ilk getiren Türkiyenin açık ara en büyük operatörü olur. Kapsama alanı falan hikaye asıl müşteriyi çekecek olay bu satış politikası. Türkiye dışında ki tüm ülkelerde sistem bu şekilde işliyor ama ne hikmetse Türkiye de telefon ayrı paraya konuşma paketleri ayrı paraya satılıyor.
Bence bu olayı getirirse ilk avea getirir.
Mesela ben çok uzun zamandır Avea dışında bir operatörü kullanıyorum. Aveayı kapsamasının zayıflığından dolayı hiç kullanmak istemedim. Ama böyle bir modelle telefon satarsa kapsama ya falan bakmaz 2 yıl avea taahhüdü veririm.
Özellikle yeni çıkacak SAMSUNG GALAXY S3 ü böyle bir satış politikasıyla aveadan almak isterim. Örneğin ayda 40TL ye 600dk konuşma, 100 mesaj, 1GB internet + Samsung Galaxy S3 ve 2 yıl aveada kalma taahhütü
Taahhüt süresi 2,5 yılda olabilir ama 3 yıl asla olmamalı yine kimse talep göstermez.
Bu modeli getiren ilk operatör açık ara liderliği alacak zaten.
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TikaMasala 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Türkiye de biz teknoloji severlerin gsm operatörlerinden tek bir beklentileri var. Yurt dışında ki operatörlerin telefon satış politikasını benimsemeleri, böylece bizler operatörlerde 2 yıl kalma taahhüdü vererek aylık 30-60TL arası rakamlara dakikalarımızı, mesajlarımızı, internetimizi + telefonumuzu alabiliriz. Şuan Türkiye de uygulanan model konuşma, mesaj, internet paketlerini ayrı sat para al telefonu ayrı sat para al. Gsm operatörlerinin telefon satan bayilerden hiç bir farkı yok üstelik taahhüt altında bırakıyorlar. Ama yurt dışında taahhüt altında kalacaksanız operatör konuşma, mesaj, internet paketinizi aldığınızda telefonu bedavaya veriyor ve taahhüt süresi bittiğinde telefon kullanıcının oluyor.
Bu modeli Türkiyeye ilk getiren Türkiyenin açık ara en büyük operatörü olur. Kapsama alanı falan hikaye asıl müşteriyi çekecek olay bu satış politikası. Türkiye dışında ki tüm ülkelerde sistem bu şekilde işliyor ama ne hikmetse Türkiye de telefon ayrı paraya konuşma paketleri ayrı paraya satılıyor.
Bence bu olayı getirirse ilk avea getirir.
Mesela ben çok uzun zamandır Avea dışında bir operatörü kullanıyorum. Aveayı kapsamasının zayıflığından dolayı hiç kullanmak istemedim. Ama böyle bir modelle telefon satarsa kapsama ya falan bakmaz 2 yıl avea taahhüdü veririm.
Özellikle yeni çıkacak SAMSUNG GALAXY S3 ü böyle bir satış politikasıyla aveadan almak isterim. Örneğin ayda 40TL ye 600dk konuşma, 100 mesaj, 1GB internet + Samsung Galaxy S3 ve 2 yıl aveada kalma taahhütü
Taahhüt süresi 2,5 yılda olabilir ama 3 yıl asla olmamalı yine kimse talep göstermez.
Bu modeli getiren ilk operatör açık ara liderliği alacak zaten.

40 x 24 liraya sadece galaxy 3 u alamazsin, ustune bedava dakika filan hayal kurma :)
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