Avea sabit hatlar için "Cep'te Bayram" tarifesini duyurdu

Avea'dan Tükiye'de bi ilk daha! Evinde ev telefonu olana CEPTE BÜYÜK BAYRAM! Ev telefonum var diyene, Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi ile ayda 19 TL'ye Her yöne 1000 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika ya da Cepte Bayram Küçük Paket Tarifesi ile 9 TL'ye Her yöne 300 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika konuşma fırsatı! Haydi sizde Avea'ya gelin, cepte bayramının tadını çıkarın!





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