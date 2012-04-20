Avea sabit hatlar için "Cep'te Bayram" tarifesini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avea'dan Tükiye'de bi ilk daha! Evinde ev telefonu olana CEPTE BÜYÜK BAYRAM! Ev telefonum var diyene, Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi ile ayda 19 TL'ye Her yöne 1000 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika ya da Cepte Bayram Küçük Paket Tarifesi ile 9 TL'ye Her yöne 300 dakika, sabit hatlar yönüne 1000 dakika konuşma fırsatı! Haydi sizde Avea'ya gelin, cepte bayramının tadını çıkarın!
Detaylar için;
http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/kampanyalar/ceptebayram.shtml?pagemenu=kampanyalar.ceptebayram
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Ben de dün numaramı, aveanın bu 9.- TL. lik bayram kampanyasına taşımak için müracaat ettim, üç ile altı gün içinde geçiş mesajı gelir dediler. 13. ayı 29.- TL. ödememek için ne zaman tarife değişikliği yapmalıyız?
+ 40x24 galaxy s3 alırsan haber ver mahalleye dağıtayım
Bu modeli Türkiyeye ilk getiren Türkiyenin açık ara en büyük operatörü olur. Kapsama alanı falan hikaye asıl müşteriyi çekecek olay bu satış politikası. Türkiye dışında ki tüm ülkelerde sistem bu şekilde işliyor ama ne hikmetse Türkiye de telefon ayrı paraya konuşma paketleri ayrı paraya satılıyor.
Bence bu olayı getirirse ilk avea getirir.
Mesela ben çok uzun zamandır Avea dışında bir operatörü kullanıyorum. Aveayı kapsamasının zayıflığından dolayı hiç kullanmak istemedim. Ama böyle bir modelle telefon satarsa kapsama ya falan bakmaz 2 yıl avea taahhüdü veririm.
Özellikle yeni çıkacak SAMSUNG GALAXY S3 ü böyle bir satış politikasıyla aveadan almak isterim. Örneğin ayda 40TL ye 600dk konuşma, 100 mesaj, 1GB internet + Samsung Galaxy S3 ve 2 yıl aveada kalma taahhütü
Taahhüt süresi 2,5 yılda olabilir ama 3 yıl asla olmamalı yine kimse talep göstermez.
Bu modeli getiren ilk operatör açık ara liderliği alacak zaten.
40 x 24 liraya sadece galaxy 3 u alamazsin, ustune bedava dakika filan hayal kurma :)