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Avea ve Türk Telekom müşterileri ev sahibi olurken indirimli fiyatlardan yararlanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ülkemizde faaliyet gösteren Yorum İnşaat'la işbirliğine giden Avea, bu işbirliği kapsamında Türk Telekom ve Avea müşterilerini indirimli fiyatlarla ev sahibi yapmayı planlıyor.

Söz konusu işbirliği sayesinde Avea, 30 Nisan tarihine kadar Bayrampaşa'da inşa edilen Yorum İstanbul Evleri'nden ev alacak olan Türk Telekom ve Avea müşterilerine %15 oranında bir indirim sağlanacak. Halihazırda 502 bin TL ile 589 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Yorum İstanbul Evler'i %15'lik indirim sayesinde, Avea ve Türk Telekom müşterilerine 75 ile 88 bin TL arasında bir kazanç sağlamış olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Avea müşterilerinin "YORUM" yazıp 5060'a, Türk Telekom müşterileri ise, "YORUM" boşluk alan koduyla "EV TELEFON NUMARASI" yazıp 6616'ya göndermesi gerektiğini de belirtelim.


http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/avea-musterilerini-ev-lendiriyor--.aspx Yorum Yaz
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