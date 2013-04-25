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Avea yılın ilk çeyreğini de büyüme ile geride bıraktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea yılın ilk çeyreğini de büyüme ile geride bıraktı

Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea, yükseliş ile geride bıraktığı 2013 yılı ilk çeyreğine ait mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.

Avea, yılın ilk çeyreğinde 917 milyon TL gelir elde ederek, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yakaladı. Bu çeyrekte Avea'nın toplam abone sayısı 13.7 milyona yükseldi. Faturasız abone sayısı 7.7 milyon, faturalı abone sayısı 6 milyon oldu. Abonelerin akıllı telefon benimseme oranı yüzde 27 olurken, abone başına gelir de 21.9TL olarak gerçekleşti.

Avea, bu çeyrekte numara taşıma ile 277 bin abone kazanırken, faturalı abone oranı yüzde 44 oldu. Firmanın mobil internet geliri yüzde 55 artışla 123 milyon TL olurken, abone başı konuşma süresi ortalama 6 saat oldu. 

Abonelerine avantajlı alışveriş kampanyaları sunan Avea'nın bu kampanyalarından 284 bin abone yararlanırken, aboneler 6.3 milyonTL tasarruf etti. Firmanın Bursasporcell, Kartalcell gibi farklı işbirlikleri ile 1.4 milyon abone sayısına ulaşıldı.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/-----te-tam-yol-diyen-avea--buyumede-tavan-yapti.aspx Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
İyiki varsın Avea sen olmasan cepten internete giremeyeceğiz walla Türkcell ve Vodafone ye kalırsak donumuzuda alırlar
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juske 6 yıl
Anlatmana gerek yok eskı bı gsm calısanı oldugum ıcın anlasmaları sertıfıkaları verılen kalıtelı hızmetın hepsını bılıyorum
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DonanımlıSanMarinolu 6 yıl
Helal olsun
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juske 6 yıl
Cekım konusunu bızım ınsanlarımız abartıyor 900 bantla 1800 bantı karsılastıran ınsanlar zaten bastan bılgısız oldugunu ortaya koyuyorlar benım evımde avea 900bant gıbı bı sebekeye sahıp olan vodafondan kat kat ıyı cekıyor bu bı gercek
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sakerim1976 6 yıl juske
juske

Cekım konusunu bızım ınsanlarımız abartıyor 900 bantla 1800 bantı karsılastıran ınsanlar zaten bastan bılgısız oldugunu ortaya koyuyorlar benım evımde avea 900bant gıbı bı sebekeye sahıp olan vodafondan kat kat ıyı cekıyor bu bı gercek

Benim evimde de (Ankara) Avea, Turkcell'den ve Vodafone'dan çok daha iyi çekiyor. Vodafone'da konuşmalar sürekli kesiliyor. Turkcell ancak cam kenarlarında çekiyor, diğer yerlerde sinyal azalıyor ya da kesiliyor. Ancak Avea bodrum katta bile ve evin her köşesinde full çekiyor. Tek bir dalga bile azaldığını görmedim sinyal gücünde.
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alican09turk 6 yıl juske
juske

Cekım konusunu bızım ınsanlarımız abartıyor 900 bantla 1800 bantı karsılastıran ınsanlar zaten bastan bılgısız oldugunu ortaya koyuyorlar benım evımde avea 900bant gıbı bı sebekeye sahıp olan vodafondan kat kat ıyı cekıyor bu bı gercek

Sizin evinizde çekiyor diye Tüm Türkiye'de sorun olmadığı anlamına mı gelir peki ? GSM 900 ve GSM 1800'ün kendisine göre artıları eksileri vardır. 3G'de zaten hepsi GSM 2100 kullanır. 2G'de telefon görüşmesi yaparken frekans arttığı için kapalı ortamlara sinyal daha zor gelir duvar, bina vs gibi nedenlerle. Sizin eve yakın baz istasyonu vardır, sinyal daha güçlü gelir mesafe olarak. GSM 1800 daha kaliteli görüşme sağlar. Ayrıca bilgisizce olacak size göre ama turkcell ve vodafone aynı alan içinde 1tane baz istasyonu varsa avea 2 tane koymalı ki aynı kalitede hizmet verebilirsin. Zaten baz istasyonlarının bastığı güç turkcell ve Vodafone'da 15 iken Avea'da 25'e izin verilir ki yakın seviyede sinyal alabilsin diye kullanıcı. O yüzdenden ki avea 5 adım ileride çekerken 5 adım sonra birden ses gitmez vs. Baz istasyonlarını daha sık kurmaları gerek özetle diğerleri ile aynı kalitede olması için.
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smyrna 6 yıl
Avea son yıllarda gerçekten gelişim gösterdi. Bu rakamlar ve oranlar hiç şaşırtıcı değil. Çekim yetersizliği konusunun ise fazla abartıldığını düşünüyorum. Sadece yazlıktayken 3 çubuktan ötesini görmüyor, ama işimi hallediyorum yine de. Kaldı ki çevremdeki insanlara sorduğumda diğer operatörler de aynı durumda idi. Bunun dışında problem yaşamadım.
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burak2011 6 yıl
Turkcell ve vodafone internet paketleri gerçekten aveaya göre pahalı. Çekim gücü diğerleri kadar olmasa bile ucuz.avea da olmaya devam
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onsos1100 6 yıl
Geçen sene tüm operatörleri gezdim nerdeyse tüm tarifelere baktım elimde bir sürü katalog vardı
Tartışmasız en uygun avea. Çekim gücü kalitesi diğerlerinden geride çünkü turkcell ve telsim hem daha eski hem daha çok gelir elde ediyor. Avea nın çekim gücünde onları geçmesi oldukça zor
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ZenithSoole 6 yıl
Avea çok iyi bir operatör üstelik interneti de çok iyi adil kullanım kotası geçmediğimz zamanlarda aynı bant genişliğindeki paketlerde Avea vodafone dan çok daha hızlı.Zaten yıkılan paket bedava gibi bir şey...
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butze 6 yıl
Gerçekten hakediyor. kampanyalar diğerlerine fark atar
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alican09turk 6 yıl
Avea çekim sorununu halletseydi bu tarife ve kampanyalarla zaten çoktan en büyük operatör olurdu. Ama hala 3. Operatör ne yazık ki.
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talerk 6 yıl
genel itibari ile memnunum ama şebeke sorununu halletmeleri lazım bir Turkcel kadar iyi çekmiyor malesef
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umtkrhn 6 yıl
"Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea" sanki oligopol bi piyasada bu tarifi kullanmak biraz garip. avea iyisin hoşsunda şebekenin çektiği yerleri söylede oralarda takılalım 3G sinde deilim onu zaten salladım smslerimi iletecek kadar tek diş çek yeter bana.izmir bornovada oturuyorum evden bahsetmiyorum onu karıştırmayın zaten evde aveanın çekmediğini herkes biliyor. sokakta çekmiyor meydanda çekmiyor parkta ovada bayırda tarlada.. adım adım ölçer oldum mahallemde şebekenin sinyalini.. abartma falan yok ..
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K.can.tas 6 yıl
Yıkılan paket
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A.R.E.S. 6 yıl umtkrhn
umtkrhn

"Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea" sanki oligopol bi piyasada bu tarifi kullanmak biraz garip. avea iyisin hoşsunda şebekenin çektiği yerleri söylede oralarda takılalım 3G sinde deilim onu zaten salladım smslerimi iletecek kadar tek diş çek yeter bana.izmir bornovada oturuyorum evden bahsetmiyorum onu karıştırmayın zaten evde aveanın çekmediğini herkes biliyor. sokakta çekmiyor meydanda çekmiyor parkta ovada bayırda tarlada.. adım adım ölçer oldum mahallemde şebekenin sinyalini.. abartma falan yok ..

Bir de abartsaydınız nasıl bir mesaj yazardınız meraktayım doğrusu
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General. 6 yıl umtkrhn
umtkrhn
"Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea" sanki oligopol bi piyasada bu tarifi kullanmak biraz garip. avea iyisin hoşsunda şebekenin çektiği yerleri söylede oralarda takılalım 3G sinde deilim onu zaten salladım smslerimi iletecek kadar tek diş çek yeter bana.izmir bornovada oturuyorum evden bahsetmiyorum onu karıştırmayın zaten evde aveanın çekmediğini herkes biliyor. sokakta çekmiyor meydanda çekmiyor parkta ovada bayırda tarlada.. adım adım ölçer oldum mahallemde şebekenin sinyalini.. abartma falan yok ..

Hocam sen bornova da yaşadığına eminmisin
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