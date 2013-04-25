Avea yılın ilk çeyreğini de büyüme ile geride bıraktı





Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea, yükseliş ile geride bıraktığı 2013 yılı ilk çeyreğine ait mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.





Avea, yılın ilk çeyreğinde 917 milyon TL gelir elde ederek, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yakaladı. Bu çeyrekte Avea'nın toplam abone sayısı 13.7 milyona yükseldi. Faturasız abone sayısı 7.7 milyon, faturalı abone sayısı 6 milyon oldu. Abonelerin akıllı telefon benimseme oranı yüzde 27 olurken, abone başına gelir de 21.9TL olarak gerçekleşti.





Avea, bu çeyrekte numara taşıma ile 277 bin abone kazanırken, faturalı abone oranı yüzde 44 oldu. Firmanın mobil internet geliri yüzde 55 artışla 123 milyon TL olurken, abone başı konuşma süresi ortalama 6 saat oldu.





Abonelerine avantajlı alışveriş kampanyaları sunan Avea'nın bu kampanyalarından 284 bin abone yararlanırken, aboneler 6.3 milyonTL tasarruf etti. Firmanın Bursasporcell, Kartalcell gibi farklı işbirlikleri ile 1.4 milyon abone sayısına ulaşıldı.

http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/-----te-tam-yol-diyen-avea--buyumede-tavan-yapti.aspx