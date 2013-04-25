Avea yılın ilk çeyreğini de büyüme ile geride bıraktı

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Ülkemizin en büyük operatörlerinden olan Avea, yükseliş ile geride bıraktığı 2013 yılı ilk çeyreğine ait mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.
Avea, yılın ilk çeyreğinde 917 milyon TL gelir elde ederek, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yakaladı. Bu çeyrekte Avea'nın toplam abone sayısı 13.7 milyona yükseldi. Faturasız abone sayısı 7.7 milyon, faturalı abone sayısı 6 milyon oldu. Abonelerin akıllı telefon benimseme oranı yüzde 27 olurken, abone başına gelir de 21.9TL olarak gerçekleşti.
Avea, bu çeyrekte numara taşıma ile 277 bin abone kazanırken, faturalı abone oranı yüzde 44 oldu. Firmanın mobil internet geliri yüzde 55 artışla 123 milyon TL olurken, abone başı konuşma süresi ortalama 6 saat oldu.
Abonelerine avantajlı alışveriş kampanyaları sunan Avea'nın bu kampanyalarından 284 bin abone yararlanırken, aboneler 6.3 milyonTL tasarruf etti. Firmanın Bursasporcell, Kartalcell gibi farklı işbirlikleri ile 1.4 milyon abone sayısına ulaşıldı.
http://www.aveamedyamerkezi.com/bulten/-----te-tam-yol-diyen-avea--buyumede-tavan-yapti.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim evimde de (Ankara) Avea, Turkcell'den ve Vodafone'dan çok daha iyi çekiyor. Vodafone'da konuşmalar sürekli kesiliyor. Turkcell ancak cam kenarlarında çekiyor, diğer yerlerde sinyal azalıyor ya da kesiliyor. Ancak Avea bodrum katta bile ve evin her köşesinde full çekiyor. Tek bir dalga bile azaldığını görmedim sinyal gücünde.
Sizin evinizde çekiyor diye Tüm Türkiye'de sorun olmadığı anlamına mı gelir peki ? GSM 900 ve GSM 1800'ün kendisine göre artıları eksileri vardır. 3G'de zaten hepsi GSM 2100 kullanır. 2G'de telefon görüşmesi yaparken frekans arttığı için kapalı ortamlara sinyal daha zor gelir duvar, bina vs gibi nedenlerle. Sizin eve yakın baz istasyonu vardır, sinyal daha güçlü gelir mesafe olarak. GSM 1800 daha kaliteli görüşme sağlar. Ayrıca bilgisizce olacak size göre ama turkcell ve vodafone aynı alan içinde 1tane baz istasyonu varsa avea 2 tane koymalı ki aynı kalitede hizmet verebilirsin. Zaten baz istasyonlarının bastığı güç turkcell ve Vodafone'da 15 iken Avea'da 25'e izin verilir ki yakın seviyede sinyal alabilsin diye kullanıcı. O yüzdenden ki avea 5 adım ileride çekerken 5 adım sonra birden ses gitmez vs. Baz istasyonlarını daha sık kurmaları gerek özetle diğerleri ile aynı kalitede olması için.
Tartışmasız en uygun avea. Çekim gücü kalitesi diğerlerinden geride çünkü turkcell ve telsim hem daha eski hem daha çok gelir elde ediyor. Avea nın çekim gücünde onları geçmesi oldukça zor
Bir de abartsaydınız nasıl bir mesaj yazardınız meraktayım doğrusu
Hocam sen bornova da yaşadığına eminmisin
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