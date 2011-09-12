Aveabiz "Prestij Bizde" Tarifesi ile İşletmelerin Tüm İhtiyaçları Cepte!

AveaBiz; yeni Prestij Bizde Tarifesi ile kurumsal müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına eksiksiz cevap veriyor! Üç yeni paket ile mobil iletişimin tüm olanaklarının bir arada sunulduğu tarifede Avealılar avantajlı fiyatlarla hem konuşuyor, hem mesajlaşıyor hem de internete giriyor.

Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü Avea, fark yaratan tarifeleri ile kurumsal müşterilerine avantajlı iletişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Avea'nın kurumsal abonelerine yönelik tüm avantajlarını biraraya getirdiği platformu AveaBiz dahilinde geliştirilenPrestij Bizde Tarifesi ile 3 yeni ve avantajlı paket müşterilerin hizmetine sunuluyor. Ayrıca AveaBiz Prestij Bizde Tarifesi Paketleri'nden birine 30 Kasım 2011'e kadar 12 ay taahhüt vererek kayıt yaptıranlar, yıl boyu %30 indirimden yararlanıyor.

Prestij Bizde - Küçük Paket

Kurumsal müşterilere kampanya dahilinde ayda 69 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 1.000'er olmak üzere toplam 3.000 konuşma dakikası, her yöne 1.000 SMS ve 1 GB internet paketi sunuluyor.

Prestij Bizde - Orta Paket

Prestij Bizde Orta Paket, kampanya dahilinde ayda 98 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 3.000'er olmak üzere toplam 9.000 konuşma dakikası, her yöne 3.000 SMS ve 3 GB internet kullanımı sunuyor.

Prestij Bizde - Büyük Paket

Prestij Bizde Büyük Paket ise, kampanya dahilinde ayda 119 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 5.000'er olmak üzere 15.000 konuşma dakikası, her yöne 5.000 SMS ve 5 GB internet paketi kullanımı sağlıyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.avea.com.tr adresinden ulaşılabilir.