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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aveabiz "Prestij Bizde" Tarifesi ile İşletmelerin Tüm İhtiyaçları Cepte!

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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AveaBiz; yeni Prestij Bizde Tarifesi ile kurumsal müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına eksiksiz cevap veriyor! Üç yeni paket ile mobil iletişimin tüm olanaklarının bir arada sunulduğu tarifede Avealılar avantajlı fiyatlarla hem konuşuyor, hem mesajlaşıyor hem de internete giriyor.
Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü Avea, fark yaratan tarifeleri ile kurumsal müşterilerine avantajlı iletişim fırsatları sunmaya devam ediyor. Avea'nın kurumsal abonelerine yönelik tüm avantajlarını biraraya getirdiği platformu AveaBiz dahilinde geliştirilenPrestij Bizde Tarifesi ile 3 yeni ve avantajlı paket müşterilerin hizmetine sunuluyor. Ayrıca AveaBiz Prestij Bizde Tarifesi Paketleri'nden birine 30 Kasım 2011'e kadar 12 ay taahhüt vererek kayıt yaptıranlar, yıl boyu %30 indirimden yararlanıyor.
Prestij Bizde - Küçük Paket
Kurumsal müşterilere kampanya dahilinde ayda 69 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 1.000'er olmak üzere toplam 3.000 konuşma dakikası, her yöne 1.000 SMS ve 1 GB internet paketi sunuluyor.
Prestij Bizde - Orta Paket
Prestij Bizde Orta Paket, kampanya dahilinde ayda 98 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 3.000'er olmak üzere toplam 9.000 konuşma dakikası, her yöne 3.000 SMS ve 3 GB internet kullanımı sunuyor.
Prestij Bizde - Büyük Paket
 Prestij Bizde Büyük Paket ise, kampanya dahilinde ayda 119 TL sabit ücret karşılığında; Avealı hatlar, sabit hatlar ve diğer operatörlerle 5.000'er olmak üzere 15.000 konuşma dakikası, her yöne 5.000 SMS ve 5 GB internet paketi kullanımı sağlıyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.avea.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Eskiden köşedeki reklamlara normal derken şimdi anasayfa haberlerine kadar yayıldılar.YETER ARTIK REKLAM İSTEMİYORUZ...ÖZELLİKLE TÜRK TELEKOM VE DESTEKCİLERİNİ HİÇ İSTEMİYORUZ.
Eskiden köşedeki reklamlara normal derken şimdi anasayfa haberlerine kadar yayıldılar.YETER ARTIK REKLAM İSTEMİYORUZ...ÖZELLİKLE TÜRK TELEKOM VE DESTEKCİLERİNİ ...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bazı haberler alakasız olmasına rağmen ( örn lg ipad 2 panel sorunu ) ttnet sayfasında açılıyor verilen artı eksileri göremiyoruz ayrıca yorum yapmak için tekrar giriş yapmak gerekiyor çok can sıkıcı DH yetkilileri, erdi abi çözüm bulun lütfen !
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wolf49 7 yıl
Avea çevreyi ve insanların sağlığını düşündüğünden baz istasyonu kurmuyor ondan çekmiyor arkadaşlar :)))) Reklam gibi olucak ama Vodafone'a geçtim rahat ettim herkese tavsiye ederim :))
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monodoks 7 yıl
İnternet sitesinde 98,140,170 tl olarak gözüküyor.

avea.com.tr/...
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Eskiden köşedeki reklamlara normal derken şimdi anasayfa haberlerine kadar yayıldılar.YETER ARTIK REKLAM İSTEMİYORUZ...ÖZELLİKLE TÜRK TELEKOM VE DESTEKCİLERİNİ HİÇ İSTEMİYORUZ.
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Cehennemden_Cennete 7 yıl
Tamamdır Kaan. Bu habere gelecek yorumlardan sonra gönül rahatlığıyla Fatal Error verebilirsin.
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