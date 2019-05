Avea'nın Escape to Music konserlerinde Sharon Van Etten sahne aldı

Müziğe destek olmak ve Türkiye'nin ve dünyanın önemli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturmak üzere Avea tarafından düzenlenen Escape to Music konser serisinde Sharon Van Etten sahne aldı.





Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Avea Escape To Music konserleri kapsamında, 12 Ekim Cuma günü KüçükÇiftlik Parkı'nda hayranlarıyla buluşan Indie rock ve neofolk'un yeni nesil temsilcilerinden Sharon Van Etten, "Serpent", "Love More", "Give Out" ve "For You" gibi en popüler şarkılarını hayranlarına sundu.





Ayrıca konser alanında "Avea, Toplum için Sivil Toplum Kuruluşları ile Elele" standı da kuruldu. Standda misafir olarak yer alan LÖSEV, müziksevelere faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.





Avea Escape To Music konserlerinde 11 Kasım tarihinde ise hard rock ve heavy metal müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İrlandalı grup Thin Lizzy yine KüçükÇiftlik Park'ta bir konser verecek.