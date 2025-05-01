Galaxy Zoom serisi geri mi dönüyor? Samsung değiştirilebilir lensli telefonlar üzerinde çalışıyor

Samsung yeninden meydanlara iniyor
Ortaya çıkan bilgiler Samsung’un değiştirilebilir lens desteği sunacak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu teknoloji bir aksesuar olmaktan ziyade doğrudan telefonda yer alan bir modül. Modül içerisinde sensör, hareket motoru ve birleşim ünitesi yer alıyor.
Henüz bu projenin ne zaman hayata geçeceğine dair bir bilgi yok ancak Samsung’un Galaxy Zoom serisini yeniden canlandırması ve S serisi içerisine entegre etmesi bir dönemin heyecanını tekrar yaşatabilir.
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