Galaxy Zoom serisi geri mi dönüyor? Samsung değiştirilebilir lensli telefonlar üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Günümüzde değiştirilebilir lens imkânı sunan premium akıllı telefonlar yavaş yavaş kendisini göstermeye başlasa da fikir aslında çok gerilere gidiyor. Sony’nin akıllı telefonlar için geliştirdiği E-mount destekli lens modülü halen hafızalarda. Samsung da bir dönem Galaxy Zoom serisi ile telefonlarda erken dönem optik yakınlaştırma imkânını sunmuştu.

Samsung yeninden meydanlara iniyor

Ortaya çıkan bilgiler Samsung’un değiştirilebilir lens desteği sunacak bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu teknoloji bir aksesuar olmaktan ziyade doğrudan telefonda yer alan bir modül. Modül içerisinde sensör, hareket motoru ve birleşim ünitesi yer alıyor.

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Henüz bu projenin ne zaman hayata geçeceğine dair bir bilgi yok ancak Samsung’un Galaxy Zoom serisini yeniden canlandırması ve S serisi içerisine entegre etmesi bir dönemin heyecanını tekrar yaşatabilir.



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