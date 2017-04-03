Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor

Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak ABD; Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den ABD’ye gerçekleştirilen direkt uçuşlarda, kabin bagajına kamera, laptop, dvd oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmasını yasaklayan yeni bir düzenleme getirmiş ve ardından benzer bir kararı İngiltere; Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan ve Türkiye’den ülkeye yapılacak yolculuklarda uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın kabin bagajında yer alamayacağını açıklamıştı.

Bu kararların alınmasında ticari nedenler olup olmadığı halen tartışılırken şimdi benzer doğrultuda bir karar da Avustralya’dan geldi. Avustralya hükümetinin aldığı karar sonucu Dubai, Abu Dabi ve Doha(Katar) havalimanlarından Etihad, Emirates, Qatar Airways ve Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas tarafından Avustralya’ya gerçekleştirilecek uçuşların öncesinde ‘’yetkililer tarafından belirlenen bazı yolcuların’’ yanlarında bulundurdukları elektronik araçlar detaylıca incelenecek ve inceleme sonrasında yolculara ve cihazlara uçuğa biniş izni verilecek.

Elektronik Cihaz Yasağı Yok

Hükümetin ‘’Hava yoluyla Avustralya’ya giden ziyaretçilerin ve vatandaşların varış yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için gerekli bütün önlemleri alıyoruz.’’ diyerek duyurduğu bu yeni düzenleme ABD ve İngiltere’nin aksine elektronik cihaz yasaklaması içermiyor ancak yetkililer yolcuların havalimanlarında güvenlik kontrolüyle birlikte harcayacakları süreyi göz önünde bulundurarak uçuşlarını kaçırmamak için dikkatli olması konusunda uyarıyor.

https://www.cnet.com/news/australia-targeted-electronics-screening-dubai-doha-abu-dhabi-airports/