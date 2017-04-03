Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor

Bu kararların alınmasında ticari nedenler olup olmadığı halen tartışılırken şimdi benzer doğrultuda bir karar da Avustralya’dan geldi. Avustralya hükümetinin aldığı karar sonucu Dubai, Abu Dabi ve Doha(Katar) havalimanlarından Etihad, Emirates, Qatar Airways ve Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas tarafından Avustralya’ya gerçekleştirilecek uçuşların öncesinde ‘’yetkililer tarafından belirlenen bazı yolcuların’’ yanlarında bulundurdukları elektronik araçlar detaylıca incelenecek ve inceleme sonrasında yolculara ve cihazlara uçuğa biniş izni verilecek.
Elektronik Cihaz Yasağı Yok
Hükümetin ‘’Hava yoluyla Avustralya’ya giden ziyaretçilerin ve vatandaşların varış yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için gerekli bütün önlemleri alıyoruz.’’ diyerek duyurduğu bu yeni düzenleme ABD ve İngiltere’nin aksine elektronik cihaz yasaklaması içermiyor ancak yetkililer yolcuların havalimanlarında güvenlik kontrolüyle birlikte harcayacakları süreyi göz önünde bulundurarak uçuşlarını kaçırmamak için dikkatli olması konusunda uyarıyor.
https://www.cnet.com/news/australia-targeted-electronics-screening-dubai-doha-abu-dhabi-airports/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şıklar aşağıda..
1- İstanbul'a yapılacak olan yeni havalimanından mı?
2- Bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım lafından mı?
3- Ben ülkemin yararına olan herşeye karşıyım ve dış güçler ile bir olup ekmeğini yediğim ülkemi karalarım mı?
4- yada hepsi?