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Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor

ABD ve İngiltere’nin ardından Avustralya da bazı havalimanlarından Avustralya’ya yolculuk yapacak yolcular için elektronik cihaz yasağı içermeyen yeni güvenlik önlemleri aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak ABD; Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den ABD’ye gerçekleştirilen direkt uçuşlarda, kabin bagajına kamera, laptop, dvd oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmasını yasaklayan yeni bir düzenleme getirmiş ve ardından benzer bir kararı İngiltere; Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan ve Türkiye’den ülkeye yapılacak yolculuklarda uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın kabin bagajında yer alamayacağını açıklamıştı.
Avustralya da ülkeye yapılan uçuşlar için özel güvenlik önlemleri alıyor

Bu kararların alınmasında ticari nedenler olup olmadığı halen tartışılırken şimdi benzer doğrultuda bir karar da Avustralya’dan geldi. Avustralya hükümetinin aldığı karar sonucu Dubai, Abu Dabi ve Doha(Katar) havalimanlarından Etihad, Emirates, Qatar Airways ve Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas tarafından Avustralya’ya gerçekleştirilecek uçuşların öncesinde ‘’yetkililer tarafından belirlenen bazı yolcuların’’ yanlarında bulundurdukları elektronik araçlar detaylıca incelenecek ve inceleme sonrasında yolculara ve cihazlara uçuğa biniş izni verilecek.

Elektronik Cihaz Yasağı Yok 

Hükümetin ‘’Hava yoluyla Avustralya’ya giden ziyaretçilerin ve vatandaşların varış yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için gerekli bütün önlemleri alıyoruz.’’ diyerek duyurduğu bu yeni düzenleme ABD ve İngiltere’nin aksine elektronik cihaz yasaklaması içermiyor ancak yetkililer yolcuların havalimanlarında güvenlik kontrolüyle birlikte harcayacakları süreyi göz önünde bulundurarak uçuşlarını kaçırmamak için dikkatli olması konusunda uyarıyor.


https://www.cnet.com/news/australia-targeted-electronics-screening-dubai-doha-abu-dhabi-airports/ Yorum Yaz
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dgnzcn 2 yıl en beğenilen
İstanbul'a yapılacak olan yeni hava limanı projesi ile bunların havalimanlarıın iş yapma kapasiteleri düşecek, bunları şimdiden bir telaş sardı, yeni İstanbul havalimanı en çok Almanya'nın havalimanı sektörünü eksi yönde etkileyecek, diğer ülkelere ne oluyor o zaman diye soracak olursanız, bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım.
İstanbul'a yapılacak olan yeni hava limanı projesi ile bunların havalimanlarıın iş yapma kapasiteleri düşecek, bunları şimdiden bir telaş sardı, yeni İstanbul h...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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V4LKyR 2 yıl
Alır tabi, çünkü Avustralya İngiltere'nin bir İL'idir.
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dgnzcn 2 yıl
Ülke yararına olacak olan bir olaydan dolayı neden rahatsız oldunuz?
Şıklar aşağıda..
1- İstanbul'a yapılacak olan yeni havalimanından mı?
2- Bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım lafından mı?
3- Ben ülkemin yararına olan herşeye karşıyım ve dış güçler ile bir olup ekmeğini yediğim ülkemi karalarım mı?
4- yada hepsi?
Ülke yararına olacak olan bir olaydan dolayı neden rahatsız oldunuz?Şıklar aşağıda..1- İstanbul'a yapılacak olan yeni havalimanından mı?2- Bunlar ...
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Yanıtla +5
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3arbar 2 yıl
yıllar yılı milleti eğitim ile dizilerle sahte dincilikle uyuttular.
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prowl12 2 yıl
Bunlar hep trump özentisi
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3arbar 2 yıl
millet kendi ülkeleri milleti için önlemler alıyor biz suriyede vatanlarından kaçanlara kapımızı açıyoruz.
istiklal savaşında savaştan kaçmayanlar şehitler memleketi kurarken şimdi birileri savaştan kaçanları besliyor.
bu savaştan kaçanlar ülke savaşa girerse gene kaçacaklar.
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3arbar 2 yıl
alacak tabi. bu ülkeler bizim güzel ülkemiz gibi yol geçen hanı değil ki.
inşaallah ileride doğru yöneticilerimiz olursa ilk iş karayollarını denetim altına almak olacak.boğaz köprülerini özellikle.bu tırların ne taşıdığını bilmiyoruz.
felaket yaklaşıyor.umarım yakın gelecekte doğru yöneticiler ortaya çıkarırız ve ülke yol geçen hanı olmaktan çıkar
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axaxa 2 yıl
Boşverin oraları bizim kapımız herkese açık.
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sniper23 2 yıl
DH'de ironi anlayan yok galiba.
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dgnzcn 2 yıl
İstedikleri kadar vize koysunlar, onlar vize koydular diye yatırım olmayacak mı?
İşte tamda bu yüzden daha güçlü olmak için daha fazla yatırım yapmalıyız.
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dgnzcn 2 yıl
Ülke yararına olacak olan bir olaydan dolayı neden rahatsız oldunuz?
Şıklar aşağıda..
1- İstanbul'a yapılacak olan yeni havalimanından mı?
2- Bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım lafından mı?
3- Ben ülkemin yararına olan herşeye karşıyım ve dış güçler ile bir olup ekmeğini yediğim ülkemi karalarım mı?
4- yada hepsi?
Yanıtla +5
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dgnzcn 2 yıl en beğenilen
İstanbul'a yapılacak olan yeni hava limanı projesi ile bunların havalimanlarıın iş yapma kapasiteleri düşecek, bunları şimdiden bir telaş sardı, yeni İstanbul havalimanı en çok Almanya'nın havalimanı sektörünü eksi yönde etkileyecek, diğer ülkelere ne oluyor o zaman diye soracak olursanız, bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım.
2 Yanıt Yanıtla +11
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kasamak5656 2 yıl dgnzcn
Orijinalden alıntı: dgnzcn

İstanbul'a yapılacak olan yeni hava limanı projesi ile bunların havalimanlarıın iş yapma kapasiteleri düşecek, bunları şimdiden bir telaş sardı, yeni İstanbul havalimanı en çok Almanya'nın havalimanı sektörünü eksi yönde etkileyecek, diğer ülkelere ne oluyor o zaman diye soracak olursanız, bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım.

Ooo hoş geldiniz tayyip bey gözümüz yollarda kalmıştı
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froster2006 2 yıl dgnzcn
dgnzcn
İstanbul'a yapılacak olan yeni hava limanı projesi ile bunların havalimanlarıın iş yapma kapasiteleri düşecek, bunları şimdiden bir telaş sardı, yeni İstanbul havalimanı en çok Almanya'nın havalimanı sektörünü eksi yönde etkileyecek, diğer ülkelere ne oluyor o zaman diye soracak olursanız, bunlar tüm hristiyan alemi olarak geçen gün Papa'nın etrafında toplananlardır, bu yüzden it iti ısırmaz lafını hatırlayalım, bunlar birbirine destek olurlar, ülke sayısı artarsa şaşırmayalım.

Yeni limanin amiane tabiriyle isi bitti.Ancak bilinki cinde 14 ay once transit ucuslara turkiye icin vize getordi siz gorun hangi ulkelerle bir tituldugumuzu.10 ulke buna dahil.
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V4LKyR 2 yıl
Alır tabi, çünkü Avustralya İngiltere'nin bir İL'idir.
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