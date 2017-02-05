Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet

Tam Boyutta Gör

Yediden yetmişe birçok kişiyi etkisi altına almayı başaran selfie akımı, ilginç aksesuarları da peşi sıra getirdi. Quin Media Group tarafından üretilen ve KickStarter’da bağış toplamaya başlayan SelfieFeet de bu aksesuarlardan birisi.

SelfieFeet, isminden de anlaşılabileceği gibi akıllı telefon sahiplerinin ayaklarını kullanarak selfie çekebilmesini mümkün kılan bir aksesuar. Güçlü mıknatısı ve ayarlanabilen kayışı sayesinde telefonunuzun ayağınıza, el bileğinize, arabanıza ve hatta şişeye bile bağlanabilmesini sağlayan SelfieFeet, GoPro ve benzeri cihazlarla da kullanılabiliyor.

Selfie’lere yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabilen aksesuar, uzaktan kumandaya ve konumunu bildiren bir çipe sahip. Bu çip, SelfieFeet’in kayışına bağlanılan veya mıknatısına tutturulan şeylerin kaybolmaması amacıyla kullanılıyor. Uzaktan kumanda ise SelfieFeet’e bağlı olan cihazın uzaktan çekim yapabilmesini sağlıyor.

Yapıştırılabilir mıknatısı sayesinde cihazların dikey yüzeylerde asılı olarak kalabilmesine imkan veren aksesuar, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle düşük miktarda şarj tüketiyor. Ürünün KickStarter sayfasında yazana göre SelfieFeet; LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula ve Apple Pay gibi özelliklerin ve bağlantıların işlevini etkilemiyor.

Şimdilik 1800£ bağış toplamayı başarmış olan ve 5000£ toplamayı hedefleyen SelfieFeet’in fiyatı 20£.