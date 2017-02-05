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Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet

Selfie çekmeyi seven kişiler için geliştirilmiş olan SelfieFeet, mıknatıslı yüzeyi sayesinde selfie meraklılarının ayaklarıyla selfie çekebilmesine ve daha fazlasına olanak sunuyor.
2 yıl
5,7b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet
Tam Boyutta Gör
 

Yediden yetmişe birçok kişiyi etkisi altına almayı başaran selfie akımı, ilginç aksesuarları da peşi sıra getirdi. Quin Media Group tarafından üretilen ve KickStarter’da bağış toplamaya başlayan SelfieFeet de bu aksesuarlardan birisi.

SelfieFeet, isminden de anlaşılabileceği gibi akıllı telefon sahiplerinin ayaklarını kullanarak selfie çekebilmesini mümkün kılan bir aksesuar. Güçlü mıknatısı ve ayarlanabilen kayışı sayesinde telefonunuzun ayağınıza, el bileğinize, arabanıza ve hatta şişeye bile bağlanabilmesini sağlayan SelfieFeet, GoPro ve benzeri cihazlarla da kullanılabiliyor.

Selfie’lere yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabilen aksesuar, uzaktan kumandaya ve konumunu bildiren bir çipe sahip. Bu çip, SelfieFeet’in kayışına bağlanılan veya mıknatısına tutturulan şeylerin kaybolmaması amacıyla kullanılıyor. Uzaktan kumanda ise SelfieFeet’e bağlı olan cihazın uzaktan çekim yapabilmesini sağlıyor.

Yapıştırılabilir mıknatısı sayesinde cihazların dikey yüzeylerde asılı olarak kalabilmesine imkan veren aksesuar, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle düşük miktarda şarj tüketiyor. Ürünün KickStarter sayfasında yazana göre SelfieFeet; LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula ve Apple Pay gibi özelliklerin ve bağlantıların işlevini etkilemiyor.

Şimdilik 1800£ bağış toplamayı başarmış olan ve 5000£ toplamayı hedefleyen SelfieFeet’in fiyatı 20£.



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redoracle 2 yıl en beğenilen
Bunu burda yapmayı denesen temiz döverler,indir o ayağını diye
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fatihhuu 2 yıl
İlginç bir alet , Fakat bir insan neden ayağıyla selfie çekme ihtiyacı duyar ki anlayamadım . Kesinlikle bu gibi aletlere para verilmesin çok saçma ...
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Umutcan 2 yıl
Fikrin ismini duymak bile utanç-cringe arası bir duygu oluştururken, fotoğrafı görünce ıyy dedim.
Selfie çubuğunun yaygınlaşması zaten yeterince kötü oldu.
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Das Boot 2 yıl
Selficilere direk narsist damgasını vuruyorum valla sağda solda gördüğüm zaman.
Tespit doğrudur yanlıştır bilemem ama akıllı adamın yapacağı bir davranış değil, sürekli kendi fotoğrafını çekmek.
1 Yanıt Yanıtla
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nefendim 2 yıl Das Boot
Das Boot
Selficilere direk narsist damgasını vuruyorum valla sağda solda gördüğüm zaman.
Tespit doğrudur yanlıştır bilemem ama akıllı adamın yapacağı bir davranış değil, sürekli kendi fotoğrafını çekmek.

Kardeş bu Türkiye'de hastanelerin röntgen bölümünde bayağı kullanılır yani o kadar şapmayalım
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BekirTemel 2 yıl
Bugün bir kez daha utandık
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Kerim5100 2 yıl
Selfie olayı ele ayağa düştü dedikleri bu olsa gerek :D
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Niye böyle bir zahmete girme gereği duyayım ki?
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OverClocK1ng 2 yıl
İsmini SelFeet koysalardı daha güzel olurdu.
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KaleyDeskop 2 yıl
artık daha fazla teknoloji üretilmez diyen usa patent kurumu haklı mı çıkıyor ne :D ulan kafam yandı bu nedir ya :D
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Bunu burda yapmayı denesen temiz döverler,indir o ayağını diye
2 Yanıt Yanıtla +12
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kadirirdem 2 yıl redoracle
redoracle
Bunu burda yapmayı denesen temiz döverler,indir o ayağını diye


Hahahah 😂
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nefendim 2 yıl redoracle
redoracle
Bunu burda yapmayı denesen temiz döverler,indir o ayağını diye


Yoo; hastanelerde röntgen bölümü için ideal

Devletimiz hemen %100 yerlisini yapıp dağıtımlara başlasın
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