Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet

SelfieFeet, isminden de anlaşılabileceği gibi akıllı telefon sahiplerinin ayaklarını kullanarak selfie çekebilmesini mümkün kılan bir aksesuar. Güçlü mıknatısı ve ayarlanabilen kayışı sayesinde telefonunuzun ayağınıza, el bileğinize, arabanıza ve hatta şişeye bile bağlanabilmesini sağlayan SelfieFeet, GoPro ve benzeri cihazlarla da kullanılabiliyor.
Selfie’lere yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabilen aksesuar, uzaktan kumandaya ve konumunu bildiren bir çipe sahip. Bu çip, SelfieFeet’in kayışına bağlanılan veya mıknatısına tutturulan şeylerin kaybolmaması amacıyla kullanılıyor. Uzaktan kumanda ise SelfieFeet’e bağlı olan cihazın uzaktan çekim yapabilmesini sağlıyor.
Yapıştırılabilir mıknatısı sayesinde cihazların dikey yüzeylerde asılı olarak kalabilmesine imkan veren aksesuar, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle düşük miktarda şarj tüketiyor. Ürünün KickStarter sayfasında yazana göre SelfieFeet; LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pusula ve Apple Pay gibi özelliklerin ve bağlantıların işlevini etkilemiyor.
Şimdilik 1800£ bağış toplamayı başarmış olan ve 5000£ toplamayı hedefleyen SelfieFeet’in fiyatı 20£.
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Selfie çubuğunun yaygınlaşması zaten yeterince kötü oldu.
Kardeş bu Türkiye'de hastanelerin röntgen bölümünde bayağı kullanılır yani o kadar şapmayalım
Hahahah 😂
Yoo; hastanelerde röntgen bölümü için ideal
Devletimiz hemen %100 yerlisini yapıp dağıtımlara başlasın
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