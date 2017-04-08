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Aynadaki yapay zeka: Duo

Yapay zeka destekli akıllı ev asistanı Duo, sesli ve görüntülü olarak kullanıcıların sorularını yanıtlarken evdeki diğer akıllı cihazların kontrolünü de sağlayabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın Home ve Amazon'un Echo isimli cihazları başta olmak üzere birçok şirket akıllı asistan geliştirerek kullanıcılarına gelişmiş bir yapay zeka deneyimi yaşatmak istiyor. Ayna görünümünde olan 27 inçlik boyutuyla kullanıcılara sadece sesli yanıt vermeyip onların isteklerine göre pek çok şeyi yapma imkanı sunan Duo ise akıllı asistan dünyasına rekabetçi bir giriş yapmaya çalışacak.
Herhangi bir duvara kolayca monte edilebilen Duo 1.9 milimetre kalınlığı ile şık bir görünüme sahip. Kendi işletim sistemini HomeOS üzerinden çalışan Duo; müzik çalma, hava durumu bilgisi paylaşma, evdeki diğer akıllı cihazlarla bağlantıya geçme ve video oynatma gibi birçok özelliği kullanıcılara sunmayı hedefliyor.
Aslında daha önce de bazı geliştiricilerin benzer girişimlerde bulunarak akıllı ayna tasarlamalarına şahit olmuştuk ancak Duo hem daha gelişmiş olmasıyla hem de ticari kullanıma sunulmuş olmasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Kullanıcının tercihine göre cinsiyetini ve ismini de belirleyebildiği Duo ön sipariş almaya başlamış durumda. İlk etapta 1000 adetle sınırlı olmak üzere ekim ayında sipariş verenlere teslim edilecek Duo, 399$'lık fiyat etiketine sahip.
Duo'nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://futurism.com/this-new-ai-is-like-having-iron-mans-jarvis-living-on-your-wall/ Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
1 yıl emek verirseniz her yazılım elektronik bilgisi olan kişinin yapıcağı bir proje
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DH Misafiri 2 yıl
E neden siz üretmediniz derler adama
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NKFPK 2 yıl
O teKnoloji evi toparlamasını bilmiyor ama...
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DH Misafiri 2 yıl
Teknolojiden ziyade reklam çok hoş olmuş..:)
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Kerim5100 2 yıl
Dokunmatik ayna hmm...
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1BilimAdamı 2 yıl
Bunu üretenin büyük bir şirket olması lazım ki sürekli arkasında yazılımsal destek ve güncelleme olsun.O yüzden böyle adı duyulmamış şirketlerin pat diye üst düzey ürün duyurması mantıklı gelmiyor.
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esmerbuyucu 2 yıl
Pratikte güzel. Dokunmatik bir ayna. Fakat o aynanın parmak izi göstermemesi lazım.
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Iondon 2 yıl
gelecek budur işte
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
1 yıl emek verirseniz her yazılım elektronik bilgisi olan kişinin yapıcağı bir proje
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