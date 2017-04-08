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Adidas, 3D yazıcılar ile ürettiği Futurecraft 4D'yi tanıttı

3D yazıcılar ile hazırladığı spor ayakkabıların seri üretimine çok yakında başlamayı planlayan Adidas, bu yazıcılar ile hazırladığı yeni modeli Futurecraft 4D'yi tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Adidas, Nike ve New Balance gibi birçok tanınmış spor ayakkabı üreticisi, ürünlerine yeni bir tarz katabilmek için 3D yazıcılara yönelmiş durumda. Birçok firmanın bu alandaki çalışmaları konsept tasarımların ötesine geçememiş olsa da Adidas bu alanda büyük yol katetmiş gibi görünüyor.
3D yazıcılar ile hazırlanmış spor ayakkabılar üzerinde çalışmaya birkaç yıl önce başlayan Adidas, bu alandaki ilk ürünü olan Futurecraft 3D'yi 2015 yılında tanıtmıştı. İç tabanı 3D yazıcılar ile üretilen Futurecraft 3D'yi, büyük bölümü bu yazıcılar ile yapılan 3D Runner takip etti.
O günden beri yaptığı atılımlarla 3D yazıcılar ile üretilmiş ayakkabıların seri üretimine bir adım daha yaklaşan Adidas, bu alandaki yeni ürünü olan Futurecraft 4D'yi dün görücüye çıkardı. Orta tabanı 3D yazıcı ile yapılan Futurecraft 4D, yeni bir üretim metodu kullanılarak hazırlandı. Ayakkabı "Digital Light Synthesis" tekniği kullanılarak geliştirildi.
Carbon tarafından geliştirilen Digital Light Synthesis tekniğinde oksijen geçiren bir ortamda tutulan sıvıya UV ışıkları tutuluyor. Bu süreç sonrasında reçine benzeri sıvı istenilen şekli alıyor. Normal 3D yazıcı metodlarına kıyasla çok daha hızlı olan bu teknik sayesinde Futurecraft 4D'lerin seri üretimi mümkün olacak.
Bu sonbaharda 5 bin adet Futurecraft 4D'yi satışa sunacak olan Adidas, 2018 yılına kadar bu sayıyı 100 bine çıkarmayı planlıyor. Henüz fiyat konusunda bir açıklama yapılmış değil ancak geçtiğimiz yıl satışa çıkan 3D Runner'ın 399 dolara satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir fiyat aralığı beklenebilir.

https://www.engadget.com/2017/04/07/adidas-futurecraft-4d-3d-printing-carbon/?ncid=txtlnkusaolp00000595#/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
3D yazıcı geleceğin gerçekten çok verimli ve geniş teknolojisi daha çok şey üretilecektir.
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Iondon 2 yıl
Türkiye'de ilk çıktığında 430TL civarı bir fiyata sahip Air Max'i Los Angeles Nike'tan 89.95$ indirimli fiyata almıştım (100 dolar verdim 10 dolar + 5 cent para üstü bile verdiler) ve o zamanlar dolar 2.80 civarındaydı yani kara girmiştim.
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arel.gr 2 yıl Iondon
Iondon
Türkiye'de ilk çıktığında 430TL civarı bir fiyata sahip Air Max'i Los Angeles Nike'tan 89.95$ indirimli fiyata almıştım (100 dolar verdim 10 dolar + 5 cent para üstü bile verdiler) ve o zamanlar dolar 2.80 civarındaydı yani kara girmiştim.

@Iondon zupper cocuk, ne demeliyiz harikalar dunyanda mahrumlari oynayip zevkli hayatina hayran mi olalim ?
yolun basindasin, face ile devam et istersen, umduklarinin burda yeri olmaz, kimseler sana "vay be" demiyecek.
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ena_izmir 2 yıl
3d Yazıcılarla üretmekteki mantık münkün olduğunca işçiliği devreden çıkarıp ucuz üretim ama bakıyorum fiyat kazık bu ne yaa....
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ergenius 2 yıl
2015te fiyatı yüksek bulmuştum. Bu düşük olur diye düşünüyordum ama fiyatlar halen pahalı
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