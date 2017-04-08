Adidas, 3D yazıcılar ile ürettiği Futurecraft 4D'yi tanıttı

Adidas, Nike ve New Balance gibi birçok tanınmış spor ayakkabı üreticisi, ürünlerine yeni bir tarz katabilmek için 3D yazıcılara yönelmiş durumda. Birçok firmanın bu alandaki çalışmaları konsept tasarımların ötesine geçememiş olsa da Adidas bu alanda büyük yol katetmiş gibi görünüyor.

3D yazıcılar ile hazırlanmış spor ayakkabılar üzerinde çalışmaya birkaç yıl önce başlayan Adidas, bu alandaki ilk ürünü olan Futurecraft 3D'yi 2015 yılında tanıtmıştı. İç tabanı 3D yazıcılar ile üretilen Futurecraft 3D'yi, büyük bölümü bu yazıcılar ile yapılan 3D Runner takip etti.

O günden beri yaptığı atılımlarla 3D yazıcılar ile üretilmiş ayakkabıların seri üretimine bir adım daha yaklaşan Adidas, bu alandaki yeni ürünü olan Futurecraft 4D'yi dün görücüye çıkardı. Orta tabanı 3D yazıcı ile yapılan Futurecraft 4D, yeni bir üretim metodu kullanılarak hazırlandı. Ayakkabı "Digital Light Synthesis" tekniği kullanılarak geliştirildi.

Carbon tarafından geliştirilen Digital Light Synthesis tekniğinde oksijen geçiren bir ortamda tutulan sıvıya UV ışıkları tutuluyor. Bu süreç sonrasında reçine benzeri sıvı istenilen şekli alıyor. Normal 3D yazıcı metodlarına kıyasla çok daha hızlı olan bu teknik sayesinde Futurecraft 4D'lerin seri üretimi mümkün olacak.

Bu sonbaharda 5 bin adet Futurecraft 4D'yi satışa sunacak olan Adidas, 2018 yılına kadar bu sayıyı 100 bine çıkarmayı planlıyor. Henüz fiyat konusunda bir açıklama yapılmış değil ancak geçtiğimiz yıl satışa çıkan 3D Runner'ın 399 dolara satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir fiyat aralığı beklenebilir.

https://www.engadget.com/2017/04/07/adidas-futurecraft-4d-3d-printing-carbon/?ncid=txtlnkusaolp00000595#/