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BAE Systems'den geleceğin askeri havacılık teknolojileri: Havada 3D baskı ve esnek uçak sistemi

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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BAE Systems'den geleceğin askeri havacılık teknolojileri: Havada 3D baskı ve esnek uçak sistemi
Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyük isimlerinden BAE Systems, geleceğin konseptleri adı altında planladığı iki yeni sistem ile üç boyutlu yazıcıları direkt olarak uçaklar içerisine yerleştirmeyi ve göreve bağlı olarak ayrılabilen esnek bir uçak sistemi geliştirmeyi hedefliyor.
Geleceği en parlak üretim teknikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, sivil taraf yanında askeri teknolojilerde de ön plana çıkıyor. Bu alanda çalışma gösteren firmalardan BAE Systems, üç boyutlu yazıcıların direkt olarak askeri uçaklar içerisine konumlandırılabileceğini ve ihtiyaca uygun insansız hava araçların uçuş sırasında üretilebileceğini düşünüyor. Bu sayede herhangi bir doğal afet durumunda ya da askeri operasyonda yaralıları kurtarmak için çok pervaneli veya genel gözetleme için sabit kanatlı insansız hava araçlarının hızlı şekilde göreve hazır hale getirilebileceğini öngören firma, The Transformer adını verdiği esnek uçuş sistemiyle ise ufak uçakların daha verimli bir seyahat için bir arada uçmasını, gerekli durumlarda ise ayrılarak bağımsız olarak hareket etmesini hedefliyor. Bir araya geldikleri zaman uzun mesafeleri daha az sürtünmeye bağlı olarak daha az yakıtla geçebilen araçlar, görev yerinde ayrılarak ise hem daha etkili bir savunma hem de psikolojik üstünlük sağlayabiliyorlar.
BAE Systems 2040 yılında işaret ettiği yeni havacılık sistemleri için hazırlanan tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
BAE Systems'den geleceğin askeri havacılık teknolojileri: Havada 3D baskı ve esnek uçak sistemi

http://gizmodo.com/airplanes-of-the-future-mid-air-3d-printing-real-life-1601054081 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SteveMeade 4 yıl en beğenilen
Abi biz yerde mürekkeple baskı yaparken zorlanıyoruz adamlar havada 3D basıyor, nasıl bi geri kalmışlıktır bu anlamıyorum
Yanıtla +8
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ceo-tr 4 yıl
Şu "BAE Systems" in BAE sini her seferinde Birleşik Arap Emirlikleri diye okuyorum. :)
Yanıtla +5
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camoka5 4 yıl
Matbaayı zamanında ülkeye soksaydık iyiydi. Oralar hep olmadı.
Yanıtla +4
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camoka5 4 yıl
Matbaayı zamanında ülkeye soksaydık iyiydi. Oralar hep olmadı.
Yanıtla +4
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ceo-tr 4 yıl
Şu "BAE Systems" in BAE sini her seferinde Birleşik Arap Emirlikleri diye okuyorum. :)
Yanıtla +5
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manyakurt 4 yıl
ikincisi çok hoş olmuş. modüler telefon projesi gibi modüler uçak.
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SteveMeade 4 yıl en beğenilen
Abi biz yerde mürekkeple baskı yaparken zorlanıyoruz adamlar havada 3D basıyor, nasıl bi geri kalmışlıktır bu anlamıyorum
Yanıtla +8
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