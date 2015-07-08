BBC'nin kart bilgisayarı Micro Bit dağıtıma başlıyor

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BBC'nin Microsoft ile ortaklık yaparak ortaokul öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak üzere geliştirmeye başladığı devre kartı bilgisayar tasarımındaki Micro Bit projesi tamamlanmak üzere ve yakında öğrencilere dağıtımı başlayacak.
BBC'nin 80'li yıllardaki bilgisayar projesi Micro'dan sonraki en büyük eğitim girişimi olarak tanımlanan Micro Bit, öğrencilerin yazılım dünyasına daha kolay adapte olmasını sağlayacak Make It Digital platformu kapsamında hayata geçirilecek. Kart 4cmx5cm ile oldukça küçük bir yapıda.
Raspberry Pi veya Arduino gibi örneklerden farklılaşan Micro Bit daha çok bilgisayarların fonksiyonelliğini artırmak için kullanılacak bir tamamlayıcı ekipman niteliğinde. Çiçek bakım saksılarından Raspberry Pi bilgisayalarına kadar pek çok cihaza bağlantı kurabilen Micro Bit projesi Nesnelerin İnterneti alanına da katkı yapmayı amaçlıyor.
BBC Micro Bit devre kartında entegre sistemler için tasarlanmış Cortex-M0 çekirdeği barındıran bir işlemci gerekli gücü sağlıyor. 5 adet I/O halkası olan kartta interaktif işlemler için iki buton, 25 kırmızı LED, Bluetooth 4.0 anteni, pusula, manyetometre, akselerometre, iki AAA pil bağlanabilen batarya portu ve USB transfer/güç portu yer alıyor.
Micro Bit kartına yazılım geliştirmek için Microsoft'un tarayıcı tabanlı Microsoft Touch Develop programı kullanılacak. Yeni başlayanlar için sürükle-bırak arayüzü ile kolay bir programlama imkanı sunan yazılım, işi bilen kullanıcıların kendi kodlarını yazmasını da sağlayacak.
Kullanıcılar, Microsoft Touch Develop ile geliştirdikleri programları PC üzerinde test ettikten sonra Micro Bit kartına aktarabilecek. Samsung yazılım geliştirmek için bir Android uygulaması hazırlıyor. Ayrıca bir iOS uygulaması da olacak.
BBC, Ekim ayı itibariyle 7. sınıf öğrencilerine 1 milyon Micro Bit dağıtmayı planlıyor. Eylül ayında ise sorumlu öğretmenlere Micro Bit kartları dağıtılacak. Daha sonra ise son kullanıcıya satışı başlayacak.
http://hexus.net/ce/news/gadgets/84506-the-bbc-reveals-final-design-micro-bit-computer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Evet tablet gibi ömrü 1 yıldan fazla olmayan dokunmatik bir cihaza sırf rüşfet ve rant elde etmek için proje uydurup arada da bizim insanımıza 'onlar konuşur kara parti yapar!' diyerek, Azis Nesin'in zübüklerine arkasını dönenlerle olmaz bu iş. Bu da bir gerçek.
raspberry pi okullara dağıtsan ne olacak ki? raspberry pi parçasının üretilmesindeki amaç, en ucuz yoldan daha fazla öğrenciye ulaşarak yazılım ve problem çözme yeteneğini geliştirmekti. Eğitimde yatırım maliyetleri aza indirilerek verimlilik artırılacak, ve sonrasında kazanılan artı değer günümüzde artık ekmek su gibi olan yazılım teknlojilerinin öğretilmesi için harcanacak.
Türkiye'de planama yapmadan strateji olamadan, adamın biri çıkıp eğitimin mahvediyor. Hem paramızı kayıp ediyoruz, hem genç nesil heba oluyor, hem de ülke geleceği mahvoluyor. Tek kazanan ise arada malı götürenler. Zaten onların çocukları ya Robert Kollejindedir ya da A.B.D burslu okuyordur.
Bizim gariban öğretmenlere al sana 'raspberry pi' öğrencilere python ile program yazmayı öğret mi diyecek? Unutmayın ki öğretmenler şuan imamlarla aynı maaşı alıyor. İmam mı fazla alıyor yoksa öğretmen mi az alır? Orası da tartışılır..
Aynısını yazıyordum mesajınızı gördüm. Vergilerimizle öğrencilere tüketecekleri değil üretecekleri gereçler verilseydi keşke ama bize soran yok tabi.