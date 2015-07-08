BBC'nin kart bilgisayarı Micro Bit dağıtıma başlıyor

BBC'nin Microsoft ile ortaklık yaparak ortaokul öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak üzere geliştirmeye başladığı devre kartı bilgisayar tasarımındaki Micro Bit projesi tamamlanmak üzere ve yakında öğrencilere dağıtımı başlayacak.





BBC'nin 80'li yıllardaki bilgisayar projesi Micro'dan sonraki en büyük eğitim girişimi olarak tanımlanan Micro Bit, öğrencilerin yazılım dünyasına daha kolay adapte olmasını sağlayacak Make It Digital platformu kapsamında hayata geçirilecek. Kart 4cmx5cm ile oldukça küçük bir yapıda.





Raspberry Pi veya Arduino gibi örneklerden farklılaşan Micro Bit daha çok bilgisayarların fonksiyonelliğini artırmak için kullanılacak bir tamamlayıcı ekipman niteliğinde. Çiçek bakım saksılarından Raspberry Pi bilgisayalarına kadar pek çok cihaza bağlantı kurabilen Micro Bit projesi Nesnelerin İnterneti alanına da katkı yapmayı amaçlıyor.





BBC Micro Bit devre kartında entegre sistemler için tasarlanmış Cortex-M0 çekirdeği barındıran bir işlemci gerekli gücü sağlıyor. 5 adet I/O halkası olan kartta interaktif işlemler için iki buton, 25 kırmızı LED, Bluetooth 4.0 anteni, pusula, manyetometre, akselerometre, iki AAA pil bağlanabilen batarya portu ve USB transfer/güç portu yer alıyor.





Micro Bit kartına yazılım geliştirmek için Microsoft'un tarayıcı tabanlı Microsoft Touch Develop programı kullanılacak. Yeni başlayanlar için sürükle-bırak arayüzü ile kolay bir programlama imkanı sunan yazılım, işi bilen kullanıcıların kendi kodlarını yazmasını da sağlayacak.





Kullanıcılar, Microsoft Touch Develop ile geliştirdikleri programları PC üzerinde test ettikten sonra Micro Bit kartına aktarabilecek. Samsung yazılım geliştirmek için bir Android uygulaması hazırlıyor. Ayrıca bir iOS uygulaması da olacak.





BBC, Ekim ayı itibariyle 7. sınıf öğrencilerine 1 milyon Micro Bit dağıtmayı planlıyor. Eylül ayında ise sorumlu öğretmenlere Micro Bit kartları dağıtılacak. Daha sonra ise son kullanıcıya satışı başlayacak.

http://hexus.net/ce/news/gadgets/84506-the-bbc-reveals-final-design-micro-bit-computer/