Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BBC'nin kart bilgisayarı Micro Bit dağıtıma başlıyor

3 yıl
4b
1
7
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BBC'nin kart bilgisayarı Micro Bit dağıtıma başlıyor

BBC'nin Microsoft ile ortaklık yaparak ortaokul öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak üzere geliştirmeye başladığı devre kartı bilgisayar tasarımındaki Micro Bit projesi tamamlanmak üzere ve yakında öğrencilere dağıtımı başlayacak. 

BBC'nin 80'li yıllardaki bilgisayar projesi Micro'dan sonraki en büyük eğitim girişimi olarak tanımlanan Micro Bit, öğrencilerin yazılım dünyasına daha kolay adapte olmasını sağlayacak Make It Digital platformu kapsamında hayata geçirilecek. Kart 4cmx5cm ile oldukça küçük bir yapıda. 

Raspberry Pi veya Arduino gibi örneklerden farklılaşan Micro Bit daha çok bilgisayarların fonksiyonelliğini artırmak için kullanılacak bir tamamlayıcı ekipman niteliğinde. Çiçek bakım saksılarından Raspberry Pi bilgisayalarına kadar pek çok cihaza bağlantı kurabilen Micro Bit projesi Nesnelerin İnterneti alanına da katkı yapmayı amaçlıyor. 

BBC Micro Bit devre kartında entegre sistemler için tasarlanmış Cortex-M0 çekirdeği barındıran bir işlemci gerekli gücü sağlıyor. 5 adet I/O halkası olan kartta interaktif işlemler için iki buton, 25 kırmızı LED, Bluetooth 4.0 anteni, pusula, manyetometre, akselerometre, iki AAA pil bağlanabilen batarya portu ve USB transfer/güç portu yer alıyor. 

Micro Bit kartına yazılım geliştirmek için Microsoft'un tarayıcı tabanlı Microsoft Touch Develop programı kullanılacak. Yeni başlayanlar için sürükle-bırak arayüzü ile kolay bir programlama imkanı sunan yazılım, işi bilen kullanıcıların kendi kodlarını yazmasını da sağlayacak. 

Kullanıcılar, Microsoft Touch Develop ile geliştirdikleri programları PC üzerinde test ettikten sonra Micro Bit kartına aktarabilecek. Samsung yazılım geliştirmek için bir Android uygulaması hazırlıyor. Ayrıca bir iOS uygulaması da olacak. 

BBC, Ekim ayı itibariyle 7. sınıf öğrencilerine 1 milyon Micro Bit dağıtmayı planlıyor. Eylül ayında ise sorumlu öğretmenlere Micro Bit kartları dağıtılacak. Daha sonra ise son kullanıcıya satışı başlayacak.  
BBC'nin kart bilgisayarı Micro Bit dağıtıma başlıyor
 

http://hexus.net/ce/news/gadgets/84506-the-bbc-reveals-final-design-micro-bit-computer/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muratbkk 3 yıl en beğenilen
Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dolarla böyle şeyler yapılsaydı, diye düşünüyorum bazen...
Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dol...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 3 yıl
bazı arkadaşlar vestelin çakma tabletlerinden dolayı 'raspberry pi' dağıtılsaydı diyor.
Arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Evet tablet gibi ömrü 1 yıldan fazla olmayan dokunmatik bir cihaza sırf rüşfet ve rant elde etmek için proje uydurup arada da bizim insanımıza 'onlar konuşur kara parti yapar!' diyerek, Azis Nesin'in zübüklerine arkasını dönenlerle olmaz bu iş. Bu da bir gerçek.
raspberry pi okullara dağıtsan ne olacak ki? raspberry pi parçasının üretilmesindeki amaç, en ucuz yoldan daha fazla öğrenciye ulaşarak yazılım ve problem çözme yeteneğini geliştirmekti. Eğitimde yatırım maliyetleri aza indirilerek verimlilik artırılacak, ve sonrasında kazanılan artı değer günümüzde artık ekmek su gibi olan yazılım teknlojilerinin öğretilmesi için harcanacak.
Türkiye'de planama yapmadan strateji olamadan, adamın biri çıkıp eğitimin mahvediyor. Hem paramızı kayıp ediyoruz, hem genç nesil heba oluyor, hem de ülke geleceği mahvoluyor. Tek kazanan ise arada malı götürenler. Zaten onların çocukları ya Robert Kollejindedir ya da A.B.D burslu okuyordur.
Bizim gariban öğretmenlere al sana 'raspberry pi' öğrencilere python ile program yazmayı öğret mi diyecek? Unutmayın ki öğretmenler şuan imamlarla aynı maaşı alıyor. İmam mı fazla alıyor yoksa öğretmen mi az alır? Orası da tartışılır..
bazı arkadaşlar vestelin çakma tabletlerinden dolayı 'raspberry pi' dağıtılsaydı diyor.Arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Evet tablet gibi ömrü 1 yıl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl muratbkk
muratbkk

Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dolarla böyle şeyler yapılsaydı, diye düşünüyorum bazen...

Aynısını yazıyordum mesajınızı gördüm. Vergilerimizle öğrencilere tüketecekleri değil üretecekleri gereçler verilseydi keşke ama bize soran yok tabi.
muratbkkMilyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MURATSPLAT 3 yıl
bazı arkadaşlar vestelin çakma tabletlerinden dolayı 'raspberry pi' dağıtılsaydı diyor.
Arkadaşlar bu işler bu kadar basit değil. Evet tablet gibi ömrü 1 yıldan fazla olmayan dokunmatik bir cihaza sırf rüşfet ve rant elde etmek için proje uydurup arada da bizim insanımıza 'onlar konuşur kara parti yapar!' diyerek, Azis Nesin'in zübüklerine arkasını dönenlerle olmaz bu iş. Bu da bir gerçek.
raspberry pi okullara dağıtsan ne olacak ki? raspberry pi parçasının üretilmesindeki amaç, en ucuz yoldan daha fazla öğrenciye ulaşarak yazılım ve problem çözme yeteneğini geliştirmekti. Eğitimde yatırım maliyetleri aza indirilerek verimlilik artırılacak, ve sonrasında kazanılan artı değer günümüzde artık ekmek su gibi olan yazılım teknlojilerinin öğretilmesi için harcanacak.
Türkiye'de planama yapmadan strateji olamadan, adamın biri çıkıp eğitimin mahvediyor. Hem paramızı kayıp ediyoruz, hem genç nesil heba oluyor, hem de ülke geleceği mahvoluyor. Tek kazanan ise arada malı götürenler. Zaten onların çocukları ya Robert Kollejindedir ya da A.B.D burslu okuyordur.
Bizim gariban öğretmenlere al sana 'raspberry pi' öğrencilere python ile program yazmayı öğret mi diyecek? Unutmayın ki öğretmenler şuan imamlarla aynı maaşı alıyor. İmam mı fazla alıyor yoksa öğretmen mi az alır? Orası da tartışılır..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 3 yıl
pille çalışan arm işlemcili cihazlar görünce intel aklıma geliyor kahkaha atıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl
muratbkk
Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dolarla böyle şeyler yapılsaydı, diye düşünüyorum bazen...

evet bu konuda size katılıyorum. Tablet yerine "raspberry pi" veya benzer bir ürün dağıtılabilir. gerçi gerekli eğitmeni bulmak ayrı bir sorun olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratbkk 3 yıl en beğenilen
Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dolarla böyle şeyler yapılsaydı, diye düşünüyorum bazen...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 3 yıl muratbkk
muratbkk

Milyarlarca dolar harcayıp çocukların ellerine eğlence amaçlı kullanabilecekleri yeteri kadar eğitim içeriği olmayan tabletleri vermek yerine bir kaç milyon dolarla böyle şeyler yapılsaydı, diye düşünüyorum bazen...

Aynısını yazıyordum mesajınızı gördüm. Vergilerimizle öğrencilere tüketecekleri değil üretecekleri gereçler verilseydi keşke ama bize soran yok tabi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 3 yıl
sensör kartı desek daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 3 yıl
Bir bilişim tekn. öğretmeni olarak benzerlerini Tübitak ve MEB ortaklığı ile ülkemizde görmek dileğiyle...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Haftanın En İyi Android Uygulamaları (8 Temmuz - 15 Temmuz) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim