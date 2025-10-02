Peaky Blinders'ın devam dizisi geliyor; Netflix ve BBC'den resmi onayı aldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders ekranlara veda etmiş olsa da Shelby ailesi ekranlarda kalmaya devam edecek. Hikâyeyi dizinin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filmi, bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. Ancak hikâyeyi devam ettiren tek yapım bu olmayacak. Çünkü bu filmin yanı sıra bir de devam dizisi geliyor.

Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı

Orijinal diziyi de birlikte yayınlayan Netflix ve BBC, bugün Peaky Blinders'ın devam dizisine iki sezonluk resmi onayı verdi. Her iki sezon da altı bölümden oluşacak. Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.

Ekim ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 6 gün önce eklendi

Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncuların olması bekleniyor.

Dizide kimlerin rol alacağı ya da dizinin ne zaman ekrana geleceği gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı. Ancak Netflix'in bu projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyeceği düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: