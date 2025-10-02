Giriş
    Peaky Blinders'ın devam dizisi geliyor; Netflix ve BBC'den resmi onayı aldı

    Shelby ailesi ekranlara geri dönüyor. Netflix ve BBC, Peaky Blinders'ın devam dizisine resmi onayı verdi. İşte yeni Peaky Blinders dizisi hakkında açıklanan ilk detaylar...

    Peaky Blinders'ın devam dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders ekranlara veda etmiş olsa da Shelby ailesi ekranlarda kalmaya devam edecek. Hikâyeyi dizinin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filmi, bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. Ancak hikâyeyi devam ettiren tek yapım bu olmayacak. Çünkü bu filmin yanı sıra bir de devam dizisi geliyor.

    Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı

    Orijinal diziyi de birlikte yayınlayan Netflix ve BBC, bugün Peaky Blinders'ın devam dizisine iki sezonluk resmi onayı verdi. Her iki sezon da altı bölümden oluşacak. Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.

    Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncuların olması bekleniyor.

    Dizide kimlerin rol alacağı ya da dizinin ne zaman ekrana geleceği gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı. Ancak Netflix'in bu projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyeceği düşünülüyor.

