Peaky Blinders'ın devam dizisi geliyor; Netflix ve BBC'den resmi onayı aldı

Peaky Blinders'ın Devam Dizisi Resmi Onayı Aldı
Orijinal diziyi de birlikte yayınlayan Netflix ve BBC, bugün Peaky Blinders'ın devam dizisine iki sezonluk resmi onayı verdi. Her iki sezon da altı bölümden oluşacak. Projenin başında yine Steven Knight olacak. Orijinal dizinin yıldızı olan Cillian Murphy ise yapımcılar arasında yer alacak.
Peaky Blinders'ın devam dizisi, Thomas Shelby'nin maceralarına odaklanmak yerine hikâyeyi yıllarca ileriye saracak. 1953'te, Birmingham şehrinin II. Dünya Savaşı sonrası toparlanmaya çalıştığı dönemde geçen dizi, Shelby ailesinin bir sonraki jenerasyonuna odaklanacak. Bu yüzden hikâyenin merkezinde yepyeni karakterlerin ve oyuncuların olması bekleniyor.
Dizide kimlerin rol alacağı ya da dizinin ne zaman ekrana geleceği gibi detaylar şimdilik paylaşılmadı. Ancak Netflix'in bu projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyeceği düşünülüyor.