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EVGA sınırları zorluyor; Çift işlemcili ve 7x PCIe x16 slotlu anakart

EVGA yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için çift işlemcili yeni bir anakart hazırladı. İşte ilk detaylar...
9 yıl
21,8b
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121
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemin en popüler üreticilerinden birisi de hiç şüphe yok ki EVGA. Uzun yıllar boyunca sadece ekran kartı üreten firma, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen üstelik ömür boyu garanti ve 7/24 gibi ek hizmetlerle donatılan yüksek performanslı ekran kartlarıyla Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olmayı başarmıştı. Bir süre önce ürün gamını genişletmeye ve anakart pazarına girmeye karar veren EVGA, emekleme dönemini Nvidia çipsetli referans tasarım anakartlarla geçirmiş ancak sonrasında kadorsunu eski Abit çalışanlarıyla güçlendirerek özel tasarımlı anakartlar için kolları sıvamıştı. Shamino ve K1NGP1N gibi dünyaca ünlü hız aşırtmacıların teknik danışmanlığında yeni anakart çalışmalarına devam eden firma, performans tutkkunları için yine yeni ve heyecan verici bir anakart hazırlıyor.

Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 7 adet PCIe x16 slotuyla donatılan X58 Classified 4-Way modeli ile farklı bir anakarta imza atan firma, profesyonel hız aşırtmacılar ve en güçlüsünü isteyen yüksek performans tutkunları için çift soketli özel bir anakart hazırlıyor. Çift işlemcili Skulltrail platformu için emeklilik işlemlerine başlayan Intel, Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler için çift soketli Skulltrail 2 platformunu duyuracak mı henüz bilmiyoruz ancak duyurmasa bile aradaki boşluğu EVGA'nın yeni anakartı karşılayacak gibi görünüyor. Dünyaca ünlü hız aşırtmacıların rekor denemelerinde Intel Xeon işlemcileri sık sık kullanmaya başlamasını çıkış noktası olarak belirleyen EVGA, çift işlemci kullanımına olanak tanıyan yeni anakartıyla LGA1366 formundaki yeni nesil Xeon işlemcilerini hedef alıyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Uluslararası Tüketici Elektroniği fuarının yıldızlarından biri olması beklenen yeni anakart, boyutları itibariyle malesef son kullanıcı odaklı bilgisayar kasalarının neredeyse hiç biriyle uyumlu olmayacak. Zira 345mm uzunluğunda ve 330mm kalınlığında olan anakart, XL-ATX olarak tanımlanan sınıfta yer alıyor ve kasa içi kullanımından öte uzay montaj olarak tabir edilen açık kullanımlar için hazırlanmışa benziyor. İki adet LGA1366 işlemci soketine ve her soket için 6 adet olmak üzere toplamda 12 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, yüksek hız aşırtma başarımı için 8 ve işlemci slotlarının her biri için 3 fazlı bellek güç tasarımına sahip. Teknik özellikleriyle uç noktalarda yer alan anakart, çoklu ekran kartı kurulumlarında da sınırları zorlayacak gibi görünüyor.

İki adet NF200 yongasıyla donatılan ve 7x PCIe x16 slotuna sahip olan anakart Nvidia ekran kartlarıyla mümkün olan çoklu ekran kartı kurulumlarının tamamına destek veriyor. Yonga seti olarak Tylersburg kod adlı Intel 5500 çipsetini kullandığı belirtilen anakart, Siyah renkli baskılı devresi yüksek kalite çıtasına sahip özel komponentleri ve katı kapasitörleriyle iddiasını gözler önüne seriyor. 24-pin ATX güç konnektörüyle birlikte bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin güç konnektörüne sahip olan çift soketli yeni anakartın diğer özellikleri arasında 8x SATA-II portu, 8 kanal ses, Gigabit Ethernet, Debug LED, kart üstü açma-kapama butonları ile hız aşırtmacılar için özel olarak tasarlanmış BIOS gibi detaylara yer veriliyor. CES 2010 fuarında tanıtılacak yeni anakartın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 6 yıl
merhaba,
Intel Xeon E5440 işlemciyi bu anakarta takabilirmiyiz?
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Doppelgangbanger 6 yıl
4 tane çift GPU'lu kart taksanız bile bir işe yaramaz. Çünkü şu an en çok 4 tane GPU destekleniyor.
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NaxeRa 7 yıl
Neyse bi 15 sene sonra alirim parayi anca biriktiririz..
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DH Misafiri 7 yıl
iyide bunlara i7 falan takabiliyormusunuz bakayım ?
Benim bildigim buna sadece Intel Xeon takabilirsin.
Xeon fiyatlarida oldukça yüksek :)
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Emre Demirel 8 yıl
yeditane ekran karti takmak diye birsey yok arkadaslar an fazla dort tane bide bunu alan adamin guc kaynak sorunu olmaz 2000 w lik powerler var yetmezse iki tane kullanir
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kerem287 8 yıl
7 tane ekran kartı ile hangi oyun oynanır ki bence sanayi nin elektrik hattından iki paralel hat çekmek gerekir.
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sinan_t 8 yıl
Çok uçuk gibi görünüyor ama Türkiye'ye gelse alan baya kişi olur.Bir cep telefonuna 1000 1500 tl veriliyorken bu anakarta verilen para bence çokta gereksiz olmaz.
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Srdrkerim 8 yıl

kerem287

7 tane ekran kartı ile hangi oyun oynanır ki bence sanayi nin elektrik hattından iki paralel hat çekmek gerekir.


7 tek slot ekran kartıyla oyun oynamazsında Fold yaparsın
zaten 4 way sli/crossfire desteği var anakartın sadece.

Skulltrail'dan kat kat iyi bir kart. Benchmarking için biçilmiş kaftan
toplamasıda çok eğlenceli
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DH Misafiri 8 yıl
EVGA anakartı almak beraberinde muhakkak bunları da getirir;
2 tane Xeon işlemci
12 tane ram
4+ ekran kartı
bu sistemi besleyebilecek bir psu bilmiyorum.
soğutma ve depolama çözümlerininde ciddi boyutlarda olması gerekir.
neyse ne böyle bişey için tahminen 15-20 bin TL ödenmesi gerekiyor.
Bu kadar ciddi bir sistem oyun için olamaz, madem böyle güçlü bişey isteniyor bir süper bilgisayar ayarlamak en doğrusu olur. üstelik bu bilgisayarı mağazalarda oluşturamayacağımız için fiyat aşa yukarı aynı olur ki , aynı fiyata bu sistemden 3 kat daha güçlü bişey olur.
Kısacası; amaç oyun oynamaksa tamamen gereksiz.
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DH Misafiri 8 yıl
O yedi slotun bir kısmına fiber optik bağlantı kartı takılabilir.Yoksa üreten bilmiyor mu 4 karttan fazla beraber çalışmayacağını.
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LazPacino 8 yıl
vaayy beee...
cift islemci 48gb ram ddr3
ve 4 yollu gtx 480 sli

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edit: duzeltme
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natrium 9 yıl
Buna 3x gtx295 pyhsX + 4x hd5970 + corsair dominator gtx CL8 2250MHz + 2xi9 koyacan varya offff efefinity 3d vision off ne arasan var :D
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talh4wk 9 yıl
oha o ne :D
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