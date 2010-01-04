EVGA sınırları zorluyor; Çift işlemcili ve 7x PCIe x16 slotlu anakart

Son dönemin en popüler üreticilerinden birisi de hiç şüphe yok ki EVGA. Uzun yıllar boyunca sadece ekran kartı üreten firma, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen üstelik ömür boyu garanti ve 7/24 gibi ek hizmetlerle donatılan yüksek performanslı ekran kartlarıyla Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olmayı başarmıştı. Bir süre önce ürün gamını genişletmeye ve anakart pazarına girmeye karar veren EVGA, emekleme dönemini Nvidia çipsetli referans tasarım anakartlarla geçirmiş ancak sonrasında kadorsunu eski Abit çalışanlarıyla güçlendirerek özel tasarımlı anakartlar için kolları sıvamıştı. Shamino ve K1NGP1N gibi dünyaca ünlü hız aşırtmacıların teknik danışmanlığında yeni anakart çalışmalarına devam eden firma, performans tutkkunları için yine yeni ve heyecan verici bir anakart hazırlıyor.

Üzerinde iki adet NF200 yongası bulunan ve 7 adet PCIe x16 slotuyla donatılan X58 Classified 4-Way modeli ile farklı bir anakarta imza atan firma, profesyonel hız aşırtmacılar ve en güçlüsünü isteyen yüksek performans tutkunları için çift soketli özel bir anakart hazırlıyor. Çift işlemcili Skulltrail platformu için emeklilik işlemlerine başlayan Intel, Nehalem tabanlı yeni nesil işlemciler için çift soketli Skulltrail 2 platformunu duyuracak mı henüz bilmiyoruz ancak duyurmasa bile aradaki boşluğu EVGA'nın yeni anakartı karşılayacak gibi görünüyor. Dünyaca ünlü hız aşırtmacıların rekor denemelerinde Intel Xeon işlemcileri sık sık kullanmaya başlamasını çıkış noktası olarak belirleyen EVGA, çift işlemci kullanımına olanak tanıyan yeni anakartıyla LGA1366 formundaki yeni nesil Xeon işlemcilerini hedef alıyor.

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7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Uluslararası Tüketici Elektroniği fuarının yıldızlarından biri olması beklenen yeni anakart, boyutları itibariyle malesef son kullanıcı odaklı bilgisayar kasalarının neredeyse hiç biriyle uyumlu olmayacak. Zira 345mm uzunluğunda ve 330mm kalınlığında olan anakart, XL-ATX olarak tanımlanan sınıfta yer alıyor ve kasa içi kullanımından öte uzay montaj olarak tabir edilen açık kullanımlar için hazırlanmışa benziyor. İki adet LGA1366 işlemci soketine ve her soket için 6 adet olmak üzere toplamda 12 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, yüksek hız aşırtma başarımı için 8 ve işlemci slotlarının her biri için 3 fazlı bellek güç tasarımına sahip. Teknik özellikleriyle uç noktalarda yer alan anakart, çoklu ekran kartı kurulumlarında da sınırları zorlayacak gibi görünüyor.

İki adet NF200 yongasıyla donatılan ve 7x PCIe x16 slotuna sahip olan anakart Nvidia ekran kartlarıyla mümkün olan çoklu ekran kartı kurulumlarının tamamına destek veriyor. Yonga seti olarak Tylersburg kod adlı Intel 5500 çipsetini kullandığı belirtilen anakart, Siyah renkli baskılı devresi yüksek kalite çıtasına sahip özel komponentleri ve katı kapasitörleriyle iddiasını gözler önüne seriyor. 24-pin ATX güç konnektörüyle birlikte bir adet 8-pin ve bir adet te 6-pin güç konnektörüne sahip olan çift soketli yeni anakartın diğer özellikleri arasında 8x SATA-II portu, 8 kanal ses, Gigabit Ethernet, Debug LED, kart üstü açma-kapama butonları ile hız aşırtmacılar için özel olarak tasarlanmış BIOS gibi detaylara yer veriliyor. CES 2010 fuarında tanıtılacak yeni anakartın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.