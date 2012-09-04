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BMW ve ThermalTake, Level 10 M oyuncu faresini satışa sunuyor

6 yıl
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24
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ocak ayında ilk kez konsept olarak gördüğümüz ilginç bir tasarıma sahip BMW Designworks USA ve ThermalTake ortaklığının üretimi olan Level 10 M oyuncu faresi, satışa hazır bir şekilde meraklılarının karşısına çıktı.

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilecek en etkili yazılımı taşıdığı belirtilen Level 10 M oyuncu faresi tamamen programlanabilir özellikler barındırıyor. Üst kısımda iki tuş, kenarda 5 ekstra tuş yazılım ile programlanabiliyor. Toplamda 11 adet kontrol anahtarı fareye atanabiliyor. 

Üründe ek olarak bir Z tuşu bulunuyor. Bu tuş, 5 farklı oyun profili arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. 

Uzay mühendisliğinde kullanılan alüminyum alaşım, üst kısımdaki delikler yoluyla havalandırma sistemi, 7 farklı ışık efekti, oyun esnasında kenar tuşları kilitleyebilme, 800/1600/3200/5000/8200 DPI seçenekleri, 3D eksen hareketi şeklinde farenin özelliklerini saymak mümkün.

Level 10 M fare modeli bugünden itibaren 100$ karşılığında satışa sunuldu.

http://www.execdigital.com/gadgets/gaming/bmw-releases-ultimate-gaming-mouse Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
Razer tercihi olan birisi olarak tt nin sadece bu modelini beğendim.Tasarım,fonksiyonlar vs herşey güzel.
birazcık abartıp o kırmızı yer,kışın sıcak üflese yukarıya,yazın soğuk, ne güzel olurdu :))))
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Gestapo SS 6 yıl
bende uzun zamandır bu mosue bekliyordum,fevkalede bir mouse olmuş tebrikler en kısa zamanda alıp kullanmak lazım..
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fbkaya 6 yıl
fiyatı çok uygun ama türkiyeye gelene kadar..
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bellair 6 yıl
arayıpta bulamayan arkadaslar buyursun alsın vatanbilgisayar.com/... fiyat çok tuzlu :)
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JoeyBane 6 yıl
2 aydır arıyorum ama bulamıyorum. En sonunda Razer alacağım..
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Jacobıan 6 yıl
tasarım fena
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lyridder 6 yıl
tasarım çok iddalı ama bi olmamışlık var sanki...
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Amedra 6 yıl
Tek kelime ile; müthiş.

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DH Misafiri 6 yıl
@saintroyo kardeşim ne alaka derken thermaltake dediğin firma aksesuar üretiyor herhalde ona yaptıracak. sırf muhalefet olmak için yorum yazıyorsunuz ya hastasıyım bu işin de...
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BERK BEY 6 yıl
Guzel olmus fiyat da uygun turkiyede 2 kati fiyatina gelir
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
AUDİ olsaydı alırdım.[>:]
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Puzzles 6 yıl
Tasarımı çok değişik ...
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JoeyBane 6 yıl
Harika bir tasarım ve gayet makul bir fiyat.
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grafiker 6 yıl
nereden alınabilir bilen bir arkadaş var mı yoksa illa yurt dışından mı getirtmeye çalışacağız ?
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KODTECH 6 yıl
Açıkta kalan kısımlarda şöyle çizilmez camdan olsaymış hem toz geçirmez, aynı şekilde içide görünür hemde ele rahat otururdu. Yinede güzel bir tasarım olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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__BadblooD__ 6 yıl KODTECH
-ExTReMe-

Açıkta kalan kısımlarda şöyle çizilmez camdan olsaymış hem toz geçirmez, aynı şekilde içide görünür hemde ele rahat otururdu. Yinede güzel bir tasarım olmuş.

O açıkta kalan kısımlar dolu olsa mouse un yüksekliğini düşürdüğümüzde cam olacağından inmezdi gerçi yine bir çözüme gidebilirlerdi ama daha iyi bir kişiselleştirme için en iyisi böyle bence
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