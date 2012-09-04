BMW ve ThermalTake, Level 10 M oyuncu faresini satışa sunuyor

Ocak ayında ilk kez konsept olarak gördüğümüz ilginç bir tasarıma sahip BMW Designworks USA ve ThermalTake ortaklığının üretimi olan Level 10 M oyuncu faresi, satışa hazır bir şekilde meraklılarının karşısına çıktı.





Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilecek en etkili yazılımı taşıdığı belirtilen Level 10 M oyuncu faresi tamamen programlanabilir özellikler barındırıyor. Üst kısımda iki tuş, kenarda 5 ekstra tuş yazılım ile programlanabiliyor. Toplamda 11 adet kontrol anahtarı fareye atanabiliyor.





Üründe ek olarak bir Z tuşu bulunuyor. Bu tuş, 5 farklı oyun profili arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.





Uzay mühendisliğinde kullanılan alüminyum alaşım, üst kısımdaki delikler yoluyla havalandırma sistemi, 7 farklı ışık efekti, oyun esnasında kenar tuşları kilitleyebilme, 800/1600/3200/5000/8200 DPI seçenekleri, 3D eksen hareketi şeklinde farenin özelliklerini saymak mümkün.





Level 10 M fare modeli bugünden itibaren 100$ karşılığında satışa sunuldu.