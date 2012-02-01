BOXX elektrikli bisiklet köşeli yapısıyla dikkat çekiyor

Her geçen gün hayatımıza daha fazla giren elektrikli araçlar standart tasarımlarının yanında dikkat çeken tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. Bir süre önce piyasaya çıkan YikeBike elektrikli motorsikletin ardından bu kez de BOXX görücüye çıktı.





BOXX Corporation tarafından üretilen elektrikli bisiklet BOXX yaklaşık 90cm uzunluğunda ve 60kg ağırlığında alüminyum gövdeye sahip. Tasarımı birkaç on yıl öncesine aitmiş havası uyandırıyor. Saatte 50km hız yapabilirken 150kg'a kadar da ağırlık taşıyabiliyor. BOXX Corp. firmasının patentli teknolojisi CORE güç sistemi ile tek şarjla 60km gidebilirken CORE 2 güç sistemi ile tek şarjla 120km gidebiliyor. Dilerseniz yedek bir CORE sistemi satın alarak mesafenizi uzatabiliyorsunuz.





Oldukça kompakt bir yapıya sahip BOXX için firma, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemlerine de yer veriyor. Yol tutuş kontrolü, 2 tekerden çekiş, ABS, modüler kontrol sistemi, opsiyonel ısıtmalı koltuk, çift LED far, iki küçük bagaj, direksiyonun altında kontrol ekranı özellikleri BOXX üzerinde mevcut. Kontrol ekranından gidilen mesafe ve batarya durum bilgileri izlenebiliyor.





10 farklı renkte olan BOXX 3995$ karşılığında temin edilebiliyor. CORE 2 güç sistemi 599$, ısıtmalı koltuk 149$ ve 1 saatlik şarj modülü 349$ ekstra karşılığında temin edilebiliyor.