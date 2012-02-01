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BOXX elektrikli bisiklet köşeli yapısıyla dikkat çekiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
30
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün hayatımıza daha fazla giren elektrikli araçlar standart tasarımlarının yanında dikkat çeken tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. Bir süre önce piyasaya çıkan YikeBike elektrikli motorsikletin ardından bu kez de BOXX görücüye çıktı.

BOXX Corporation tarafından üretilen elektrikli bisiklet BOXX yaklaşık 90cm uzunluğunda ve 60kg ağırlığında alüminyum gövdeye sahip. Tasarımı birkaç on yıl öncesine aitmiş havası uyandırıyor. Saatte 50km hız yapabilirken 150kg'a kadar da ağırlık taşıyabiliyor. BOXX Corp. firmasının patentli teknolojisi CORE güç sistemi ile tek şarjla 60km gidebilirken CORE 2 güç sistemi ile tek şarjla 120km gidebiliyor. Dilerseniz yedek bir CORE sistemi satın alarak mesafenizi uzatabiliyorsunuz.

Oldukça kompakt bir yapıya sahip BOXX için firma, ileri teknoloji ürünü güvenlik sistemlerine de yer veriyor. Yol tutuş kontrolü, 2 tekerden çekiş, ABS, modüler kontrol sistemi, opsiyonel ısıtmalı koltuk, çift LED far, iki küçük bagaj, direksiyonun altında kontrol ekranı özellikleri BOXX üzerinde mevcut. Kontrol ekranından gidilen mesafe ve batarya durum bilgileri izlenebiliyor.

10 farklı renkte olan BOXX 3995$ karşılığında temin edilebiliyor. CORE 2 güç sistemi 599$, ısıtmalı koltuk 149$ ve 1 saatlik şarj modülü 349$ ekstra karşılığında temin edilebiliyor.

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dogo argentino 7 yıl en beğenilen
Çok BOXXtan bişey
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
lyridder 7 yıl
Dünyanın en büyük el feneri olmuş:)
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BERK BEY 7 yıl
bu ne böyle lan
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xLmNt13 7 yıl
:) ilginç bunla gezdiğimi düşünemiyorum
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-gg- 7 yıl
sadece selesi güzel olmuş o da rahat görünüyo o yüzden. normal bisiklet en güzeli.
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E_Aydin35 7 yıl
blackrx
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haha aynen.:)Bu nasıl bir bisiklet ya hiç bi adamar oturup düşünmemiş görsel açıdan bunu yaparken? bunu yapan adam kör olmuş! :P :)
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pick-nick 7 yıl
bu ne ya kaynak makinesi sandım..
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alito 7 yıl
bunu alıp sürsem beni karakola çekerler nan
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viper17 7 yıl Excision
blackrx

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+1













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fuckulteli 7 yıl
Elektrikli 11 dilim yağlı petek gibi :D Elektrikli radyatör üretmişler haberleri yok.. :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
Avrupa bir tane ünlü binsin buna bakın nasıl trend haline geliyor
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Rubisco 7 yıl
Yokuş çıkabiliyo mu yada kaç dereceye tırmanabiliyo? Malum elektrikli olup yokuşda gitmem diyenleri de var :p
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face1tr 7 yıl
büyükadaya bunlardan renk renk koyacaksın, saati 20 liradan kiraya vereceksin.
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ozzzy222 7 yıl
soba gibi bu yaw koy odaya pisikolojik olarak ısın :D:D güzel güzel yapılan herşeye biçimsizde olsa saygı duyun işlevi önemli binmeden kötülemeyin :P
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NEŞELİMEŞEODUNU 7 yıl
ufacık tekerlek kısacık şase kibrit kutusu gibi küçük gövdesi ile sanırım denge 25km den sonra anca sağlanır.
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