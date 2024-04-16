Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor üretim sağladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini paylaşırken 12 Nisan’da üretilen elektriğin yüzde 78,5'ini yenilenebilir enerjiden geldiğini duyurdu.
    Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor üretim sağladı Tam Boyutta Gör
    Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 10-11-12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama yüzde 76 payla öne çıktı. 12 Nisan’da günlük elektrik üretiminde ise yeni bir rekora imza atıldı. Türkiye, 12 Nisan’da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerini açıkladı.

    Bayramda elektrik yenilenebilir enerjiden geldi

    TEİAŞ verilerine göre bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat oldu. Bayramın ilk gününe gelen 10 Nisan'da elektrik üretiminin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı.

    Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor üretim sağladı Tam Boyutta Gör
    İkinci gün olan 11 Nisan'da elektriğin yüzde 22,79'u rüzgar, yüzde 19,9'u barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,63'ü akarsular, yüzde 11,63'ü güneş, yüzde 4,94'ü jeotermal ve yüzde 4,24'ü biyokütleden üretildi.

    Bayramın son günü 12 Nisan'da ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Aynı gün elektrik üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal, yüzde 3,92'si biyokütleden ve yüzde 0,4 atık ısıdan oluştu.

    “Her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar devreye girecek”

    Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.

    2023 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminin, %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

    2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde oldu: %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i diğer kaynaklar.

    Kaynakça https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik https://www.dha.com.tr/politika/yenilebilir-enerjide-rekor-uretim-2422460
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bimcell tavsiye eder misiniz merkezi kilit beynine kumanda tanitma triger kayışı değişimi işçilik ücreti rotary kulübü"nün gerçek yüzü ubuy güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız