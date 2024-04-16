Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor üretim sağladı

- Bayramda elektrik yenilenebilir enerjiden geldi
- “Her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar devreye girecek”
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Bayramda elektrik yenilenebilir enerjiden geldi
TEİAŞ verilerine göre bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat oldu. Bayramın ilk gününe gelen 10 Nisan'da elektrik üretiminin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı.
Bayramın son günü 12 Nisan'da ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Aynı gün elektrik üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal, yüzde 3,92'si biyokütleden ve yüzde 0,4 atık ısıdan oluştu.
“Her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar devreye girecek”
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.
2023 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminin, %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.
2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde oldu: %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i diğer kaynaklar.Kaynakça https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik https://www.dha.com.tr/politika/yenilebilir-enerjide-rekor-uretim-2422460 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)