Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor üretim sağladı

Tam Boyutta Gör Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 10-11-12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama yüzde 76 payla öne çıktı. 12 Nisan’da günlük elektrik üretiminde ise yeni bir rekora imza atıldı. Türkiye, 12 Nisan’da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerini açıkladı.

Bayramda elektrik yenilenebilir enerjiden geldi

TEİAŞ verilerine göre bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi. Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat oldu. Bayramın ilk gününe gelen 10 Nisan'da elektrik üretiminin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı.

Tam Boyutta Gör İkinci gün olan 11 Nisan'da elektriğin yüzde 22,79'u rüzgar, yüzde 19,9'u barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,63'ü akarsular, yüzde 11,63'ü güneş, yüzde 4,94'ü jeotermal ve yüzde 4,24'ü biyokütleden üretildi.

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Bayramın son günü 12 Nisan'da ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Aynı gün elektrik üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal, yüzde 3,92'si biyokütleden ve yüzde 0,4 atık ısıdan oluştu.

“Her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar devreye girecek”

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.

2023 yılında Türkiye’nin elektrik üretiminin, %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde oldu: %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i diğer kaynaklar.

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