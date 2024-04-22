Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i piyasaya sürdü. Firma, bu platformun küçük ölçekli bir prototipini daha önce Almanya’da başarıyla test etmişti. Bu testlerden öğrenilenlerle birlikte geliştirilen tam ölçekli OceanX platformu 8,3 MW'lık iki türbine ev sahipliği yapacak.

MingYang, OceanX platformu 16,6 MW kapasite sunuyor

MingYang, halihazırda OceanX platformunu Çin’deki rıhtımda monte ediyor. Ming Yang Group, kule kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra kurulum çalışmalarına devam edeceğini ve platformunun montajını bu yılın ilk yarısında tamamlamayı planladığını söyledi.

Tam Boyutta Gör OceanX platformunun ana bileşeni sahip olduğu kulesi diyebiliriz. Sıradan "I" tipi rüzgar türbinlerinin aksine, "OceanX" dünyada "V" tipi kule yapısını benimseyen ilk türbin olma özelliğini taşıyor. Platform, yüzer bir tabanı paylaşan toplamda 16,6 MW kapasiteli iki adet Ming Yang MySE8.3-180 açık deniz rüzgar türbinini taşıyacak.

Tam Boyutta Gör İki başlı yüzer rüzgar platformunun 1:10 prototipi 2020'nin başlarında Almanya'daki bir taş ocağı gölünde devreye alınmış ve ardından Baltık Denizi'nde iki aylık bir operasyonda test edilmişti. Mingyang, bu süre zarfında 72 m/s'ye varan rüzgar hızları ve tam boyuta eşdeğer 30 metreye varan dalga yükseklikleri gibi ekstrem ortam testlerini deneyimlediğini ve gerekli fizibilite sertifikasını aldığını aktarıyor. Mingyang, OceanX platformunun 35 metreden fazla su derinliğine sahip çok çeşitli küresel sularda kullanılabileceğini belirtiyor.

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Bununla birlikte firmaya göre yenilikçi uzun eliptik kule tasarımı geleneksel yuvarlak kulelere kıyasla platformun rüzgar verimliliğini arttırıyor. Kulenin ayrıca asansörler ve merdivenler için çift amaçlı bir erişimle donatılması planlanıyor, bu da personelin ana çerçeveye binip inerken daha rahat etmesini sağlayabilir. Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

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