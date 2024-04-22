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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu tanıtıldı

    Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, bu alandaki atılımlarını sürdürüyor. Firma kısa bir süre önce dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformunu piyasaya sürdü.
    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi olan MingYang, dünyanın en büyük yüzer rüzgar enerjisi platformu OceanX’i piyasaya sürdü. Firma, bu platformun küçük ölçekli bir prototipini daha önce Almanya’da başarıyla test etmişti. Bu testlerden öğrenilenlerle birlikte geliştirilen tam ölçekli OceanX platformu 8,3 MW'lık iki türbine ev sahipliği yapacak.

    MingYang, OceanX platformu 16,6 MW kapasite sunuyor

    MingYang, halihazırda OceanX platformunu Çin’deki rıhtımda monte ediyor. Ming Yang Group, kule kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra kurulum çalışmalarına devam edeceğini ve platformunun montajını bu yılın ilk yarısında tamamlamayı planladığını söyledi.

    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OceanX platformunun ana bileşeni sahip olduğu kulesi diyebiliriz. Sıradan "I" tipi rüzgar türbinlerinin aksine, "OceanX" dünyada "V" tipi kule yapısını benimseyen ilk türbin olma özelliğini taşıyor. Platform, yüzer bir tabanı paylaşan toplamda 16,6 MW kapasiteli iki adet Ming Yang MySE8.3-180 açık deniz rüzgar türbinini taşıyacak.
    Dünyanın en büyük çift rotorlu yüzer rüzgar platformu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İki başlı yüzer rüzgar platformunun 1:10 prototipi 2020'nin başlarında Almanya'daki bir taş ocağı gölünde devreye alınmış ve ardından Baltık Denizi'nde iki aylık bir operasyonda test edilmişti. Mingyang, bu süre zarfında 72 m/s'ye varan rüzgar hızları ve tam boyuta eşdeğer 30 metreye varan dalga yükseklikleri gibi ekstrem ortam testlerini deneyimlediğini ve gerekli fizibilite sertifikasını aldığını aktarıyor. Mingyang, OceanX platformunun 35 metreden fazla su derinliğine sahip çok çeşitli küresel sularda kullanılabileceğini belirtiyor.

    Bununla birlikte firmaya göre yenilikçi uzun eliptik kule tasarımı geleneksel yuvarlak kulelere kıyasla platformun rüzgar verimliliğini arttırıyor. Kulenin ayrıca asansörler ve merdivenler için çift amaçlı bir erişimle donatılması planlanıyor, bu da personelin ana çerçeveye binip inerken daha rahat etmesini sağlayabilir. Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/mingyang-launches-worlds-largest-twin-rotor-floating-wind-platform/2-1-1630614 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186937424550289408/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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