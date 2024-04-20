Norveç, hidrojenle çalışan dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek

Tam Boyutta Gör Norveçli tersane Myklebust Verft, taşımacılık şirketi Torghatten Nord tarafından sipariş edilen hidrojenle çalışan iki feribotun inşa faaliyetlerini üstlenecek. Bu gemiler Norveç'in en uzun feribot rotasında 120 adede kadar araç taşıyacak şekilde tasarlanacak. Myklebust'a göre gemiler Bodø ve Lofoten şehirlerini birbirine bağlayacak Bodø'da yerel olarak üretilen hidrojenle desteklenecek. Gemiler teslim edildiklerinde ise hidrojenle çalışan dünyanın en büyük gemileri olacak.

Denizcilikte hidrojen atılımı

The Norwegian Ship Design Company tarafından Vestfjordstrekninga fiyordunun zorlu sularında çalışmak üzere tasarlanacak gemilerin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Proje, böylesine zorlu ve uzun bir güzergâhta hidrojenle yolcu taşımacılığının daha önce hiç yapılmamış olması nedeniyle önem denizcilik ve hidrojen özelinde büyük önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör 117 metre uzunluğa ve 120 araç kapasitesine sahip olacak hidrojen tabanlı feribotlar mesafelerinin en az yüzde 85'ini bu yolla kat edecek. Gemilerin çalışacağı rotanın uzunluğu ise 278 kilometre olacak. Gemide bulunan bir hidrojen depolama ünitesi yakıt hücrelerine gaz beslemesi yaparak gemileri itmek ve yardımcı sistemlerine güç sağlamak için kullanılacak. Çalışma rotası kapsamında gemilerin CO2 emisyonlarını her yıl yaklaşık 26.500 ton azaltması bekleniyor.

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The Norwegian Ship Design CEO’su Gjermund Johannessen, bu feribotların bugün dünyadaki diğer feribotlarla kıyaslanamayacak kadar büyük bir farkla bir gemideki en büyük hidrojen tesisatına sahip olacağının altını çizdi. Johannessen, optimum güvenlik elde etmek için hidrojenin fiziksel özelliklerini kullanarak benzersiz bir hidrojen konsepti geliştirdiklerini aktardı.

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Norveç, hidrojen tabanlı dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek