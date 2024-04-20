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    Norveç, hidrojenle çalışan dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek

    Norveç, 117 metre uzunluğunda ve 120 araç kapasiteli hidrojenle çalışan dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek. Gemilerin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
    Norveç, hidrojen tabanlı dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Norveçli tersane Myklebust Verft, taşımacılık şirketi Torghatten Nord tarafından sipariş edilen hidrojenle çalışan iki feribotun inşa faaliyetlerini üstlenecek. Bu gemiler Norveç'in en uzun feribot rotasında 120 adede kadar araç taşıyacak şekilde tasarlanacak. Myklebust'a göre gemiler Bodø ve Lofoten şehirlerini birbirine bağlayacak Bodø'da yerel olarak üretilen hidrojenle desteklenecek. Gemiler teslim edildiklerinde ise hidrojenle çalışan dünyanın en büyük gemileri olacak.

    Denizcilikte hidrojen atılımı

    The Norwegian Ship Design Company tarafından Vestfjordstrekninga fiyordunun zorlu sularında çalışmak üzere tasarlanacak gemilerin 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Proje, böylesine zorlu ve uzun bir güzergâhta hidrojenle yolcu taşımacılığının daha önce hiç yapılmamış olması nedeniyle önem denizcilik ve hidrojen özelinde büyük önem taşıyor.

    Norveç, hidrojen tabanlı dünyanın en büyük gemilerini inşa edecek Tam Boyutta Gör
    117 metre uzunluğa ve 120 araç kapasitesine sahip olacak hidrojen tabanlı feribotlar mesafelerinin en az yüzde 85'ini bu yolla kat edecek. Gemilerin çalışacağı rotanın uzunluğu ise 278 kilometre olacak. Gemide bulunan bir hidrojen depolama ünitesi yakıt hücrelerine gaz beslemesi yaparak gemileri itmek ve yardımcı sistemlerine güç sağlamak için kullanılacak. Çalışma rotası kapsamında gemilerin CO2 emisyonlarını her yıl yaklaşık 26.500 ton azaltması bekleniyor.

    The Norwegian Ship Design CEO’su Gjermund Johannessen, bu feribotların bugün dünyadaki diğer feribotlarla kıyaslanamayacak kadar büyük bir farkla bir gemideki en büyük hidrojen tesisatına sahip olacağının altını çizdi. Johannessen, optimum güvenlik elde etmek için hidrojenin fiziksel özelliklerini kullanarak benzersiz bir hidrojen konsepti geliştirdiklerini aktardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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