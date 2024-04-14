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    Anlık Bildirim

    Tesla, Powerwall 3 ile ilgili daha fazla detay paylaştı: Daha yüksek güç çıkışı sunacak

    Tesla, yeni nesil ev enerji depolama sistemi Powerwall 3 hakkında daha fazla ayrıntı yayınladı. 11,5 kW sürekli güç çıkışı sunabilen cihaz, 13,5 kWh enerji depolayabiliyor.
    Tesla, Powerwall 3 ile ilgili daha fazla detay paylaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla, yeni nesil ev enerji depolama sistemi Powerwall 3 hakkında daha fazla ayrıntı yayınladı. Powerwall 3 henüz resmi olarak duyurulmasa da ABD'de evlere kurulmaya başlandı.

    Powerwall 3 özellikleri

    Powerwall 3, 11,5 KW sürekli güç çıkışıyla selefinden %130 daha yüksek güç sağlayabiliyor. Aynı zamanda güneş panelleri için entegre inverter da barındırıyor. Elon Musk'ın açıklamasına göre Powerwall 3, 30 kW gibi çok yüksek maksimum güç çıkışı sunabiliyor.

    Tesla, Powerwall 3 ile ilgili daha fazla detay paylaştı Tam Boyutta Gör
    Powerwall 2 ile benzer şekilde tek bir ünite 13,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Daha fazla enerji kapasitesine sahip olmak isteyenler için Powerball 3 üniteleri birleştirebiliyor. Tesla bunun için inverter içermeyen daha ucuz Powerball 3 üniteleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu sayede çok yüksek güç çıkışına ihtiyaç duymayan kullanıcılar, yüksek depolama kapasitesine erişebiliyor. Örneğin bir inverter içeren Powerwall 3 ile içermeyen modül birleştirilerek, 11,5 kW güç çıkışı ve 27 kWh depolama kapasitesi elde edilebiliyor.

    Tesla, Powerwall 3 ile ilgili daha fazla detay paylaştı Tam Boyutta Gör

    Invertersiz batarya genişletme ünitesi, 9300 dolar olan tam Powerball 3 ünitesinden 1000 dolar daha ucuz olacak. Tesla, Powerwall 3'ün Megapack gibi lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerini kullandığını belirtiyor. Lityum iyon pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olan bu piller, çok daha uzun ömürlü olduğu için sabit enerji depolama sistemlerinde sıklıkla tercih ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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