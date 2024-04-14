Tesla, Powerwall 3 ile ilgili daha fazla detay paylaştı: Daha yüksek güç çıkışı sunacak

Tam Boyutta Gör Tesla, yeni nesil ev enerji depolama sistemi Powerwall 3 hakkında daha fazla ayrıntı yayınladı. Powerwall 3 henüz resmi olarak duyurulmasa da ABD'de evlere kurulmaya başlandı.

Powerwall 3 özellikleri

Powerwall 3, 11,5 KW sürekli güç çıkışıyla selefinden %130 daha yüksek güç sağlayabiliyor. Aynı zamanda güneş panelleri için entegre inverter da barındırıyor. Elon Musk'ın açıklamasına göre Powerwall 3, 30 kW gibi çok yüksek maksimum güç çıkışı sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Powerwall 2 ile benzer şekilde tek bir ünite 13,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Daha fazla enerji kapasitesine sahip olmak isteyenler için Powerball 3 üniteleri birleştirebiliyor. Tesla bunun için inverter içermeyen daha ucuz Powerball 3 üniteleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu sayede çok yüksek güç çıkışına ihtiyaç duymayan kullanıcılar, yüksek depolama kapasitesine erişebiliyor. Örneğin bir inverter içeren Powerwall 3 ile içermeyen modül birleştirilerek, 11,5 kW güç çıkışı ve 27 kWh depolama kapasitesi elde edilebiliyor.

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Invertersiz batarya genişletme ünitesi, 9300 dolar olan tam Powerball 3 ünitesinden 1000 dolar daha ucuz olacak. Tesla, Powerwall 3'ün Megapack gibi lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerini kullandığını belirtiyor. Lityum iyon pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olan bu piller, çok daha uzun ömürlü olduğu için sabit enerji depolama sistemlerinde sıklıkla tercih ediliyor.

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