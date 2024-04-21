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    Anlık Bildirim

    Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi

    Lityuma göre daha bol miktarlarda bulunan sodyum özelinde batarya teknolojileri araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda sadece birkaç saniye içinde şarj edilebilen sodyum batarya geliştirildi.
    Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Lityumdan 500 kat daha fazla bulunan sodyum, son zamanlarda sodyum-iyon pil teknolojilerindeki potansiyeli nedeniyle büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte, mevcut sodyum-iyon bataryalar lityum-iyon pillere göre daha düşük güç çıkışı, kısıtlı depolama özellikleri ve daha uzun şarj süreleri gibi temel sınırlamalarla karşı karşıya kaldıkları için eleştiriliyordu. Ancak araştırmacılar sadece birkaç saniye içinde şarj edilebilen yeni bir sodyum batarya geliştirdi.

    Sodyum bataryaların en önemli açığı giderildi

    Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) araştırmacılar hızlı şarj yeteneğine sahip yüksek enerjili, yüksek güçlü yeni bir hibrit sodyum-iyon batarya (SIHES) geliştirdiklerini duyurdu. Araştırma ekibi yenilikçi hibrit enerji depolama sistemlerinde tipik olarak bataryalarda kullanılan anot malzemelerini süperkapasitörler için uygun katotlarla entegre etti. Böylelikle hem yüksek depolama kapasitelerine hem de hızlı şarj-deşarj oranlarına erişildi.
    Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen anot ve katottan oluşan birleştirilmiş tam hücre, yüksek performanslı hibrit sodyum-iyon bataryaların önünü açıyor. Bu bataryaların ticari lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğunu aştığı belirtiliyor. Bu gelişme ile birlikte hibrit sodyum-iyon sistemlerinin elektrikli araçlardan akıllı elektronik cihazlara ve havacılık teknolojilerine kadar uzanan çeşitli uygulamalar için kullanıma elverişli olması bekleniyor.

    Mevcutta bulunan sodyum iyon enerji depolama sistemleri, nispeten yüksek bir enerji yoğunluğu sağlarken düşük bir güç yoğunluğuna sahip oldukları için şarj edilebilirlik açısından zayıf performans sergiliyorlar. Bu nedenle araştırmacılar sodyum-iyon hibrit enerji depolama (SIHES) hücrelerine odaklanmış durumda. Bu depolama sistemi aynı anda yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj edilebilir güç yoğunluğuna izin verebileceği için oldukça etkileyici.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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