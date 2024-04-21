Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi

Tam Boyutta Gör Lityumdan 500 kat daha fazla bulunan sodyum, son zamanlarda sodyum-iyon pil teknolojilerindeki potansiyeli nedeniyle büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte, mevcut sodyum-iyon bataryalar lityum-iyon pillere göre daha düşük güç çıkışı, kısıtlı depolama özellikleri ve daha uzun şarj süreleri gibi temel sınırlamalarla karşı karşıya kaldıkları için eleştiriliyordu. Ancak araştırmacılar sadece birkaç saniye içinde şarj edilebilen yeni bir sodyum batarya geliştirdi.

Sodyum bataryaların en önemli açığı giderildi

Tam Boyutta Gör Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) araştırmacılar hızlı şarj yeteneğine sahip yüksek enerjili, yüksek güçlü yeni bir hibrit sodyum-iyon batarya (SIHES) geliştirdiklerini duyurdu. Araştırma ekibi yenilikçi hibrit enerji depolama sistemlerinde tipik olarak bataryalarda kullanılan anot malzemelerini süperkapasitörler için uygun katotlarla entegre etti. Böylelikle hem yüksek depolama kapasitelerine hem de hızlı şarj-deşarj oranlarına erişildi.

Tam Boyutta Gör Yeni geliştirilen anot ve katottan oluşan birleştirilmiş tam hücre, yüksek performanslı hibrit sodyum-iyon bataryaların önünü açıyor. Bu bataryaların ticari lityum-iyon bataryaların enerji yoğunluğunu aştığı belirtiliyor. Bu gelişme ile birlikte hibrit sodyum-iyon sistemlerinin elektrikli araçlardan akıllı elektronik cihazlara ve havacılık teknolojilerine kadar uzanan çeşitli uygulamalar için kullanıma elverişli olması bekleniyor.

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Mevcutta bulunan sodyum iyon enerji depolama sistemleri, nispeten yüksek bir enerji yoğunluğu sağlarken düşük bir güç yoğunluğuna sahip oldukları için şarj edilebilirlik açısından zayıf performans sergiliyorlar. Bu nedenle araştırmacılar sodyum-iyon hibrit enerji depolama (SIHES) hücrelerine odaklanmış durumda. Bu depolama sistemi aynı anda yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj edilebilir güç yoğunluğuna izin verebileceği için oldukça etkileyici.

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Saniyeler içinde şarj edilebilen yeni sodyum batarya geliştirildi