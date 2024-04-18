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    Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı

    Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kurulumlarına yönelik yatırımlar artıyor. Bu bağlamda 2023 yılında rüzgar enerjisi özelinde şimdiye kadarki en radikal büyüme rekoru kırıldı.
    Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) bu yılki Küresel Rüzgar Raporu'na göre, küresel rüzgar endüstrisi 2023 yılında 117 GW'lık rekor bir yeni kapasite kurdu. Bu yeni rüzgar enerjisi kurulumları özelinde şimdiye kadarki en iyi yıl oldu. Buna rağmen rapor, yapılması gereken çok şeyin olduğunun da altını çiziyor.

    Rüzgar, 2023'te yüzde 50 büyüdü

    Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    COP28 iklim hedeflerine ulaşmak ve küresel 1,5 derecelik sıcaklık hedefini tutturabilmek için rüzgar endüstrisinin 2023'te 117 GW olan yıllık büyümesini kabaca üçe katlayarak 2030'a kadar en az 320 GW'a çıkarması gerekiyor. Öte yandan 2023 özelinde inşa edilen yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında 2022’ye kıyasla yüzde 50’lik radikal bir artış elde edilmiş durumda.

    Rapora göre tüm kıtalarda 54 ülke yeni rüzgar enerjisi kurulumları gerçekleştirdi. Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında ilk 5 pazar ise sırasıyla Çin, ABD, Brezilya, Almanya ve Hindistan oldu. Esasında ilk 5 ülkeye bakmak biraz aldatıcı zira Çin, tek başında 2023 yılında 75 GW'lık yeni tesis kurulumuyla rekorları altüst ederken küresel toplamın yaklaşık yüzde 65’ini oluşturdu.

    Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    İkinci sıradaki ABD’nin kurulumu yaklaşık 6 GW olurken üçüncü sıradaki Brezilya 2023 yılında 4,8 GW rüzgar santrali kurmayı başardı. Bölgesel olarak bakıldığında ise Asya-Pasifik bölgesinde rüzgar santrali kurulumlarında yüzde 106, Latin Amerika da yüzde 21, Afrika ve Orta Doğu'da yüzde 182 oranında bir büyüme kaydetti.

    Küresel kümülatif rüzgar enerjisi kapasitesi 2023'te ilk defa 1 terawatt (TW) baremini aştı ve yıldan yıla yüzde 13'lük büyümeyle şu anda 1.021 GW'a ulaştı. Karasal rüzgar santrali kurulumlarına bakıldığında ise 106 GW ile en iyi yıla imza atıldı. Açık deniz kurulumları ise 10,8 GW oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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