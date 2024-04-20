Japonya, 2025’te uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek

Uzaydan enerji yarışı kızışıyor
Japonya, uzay tabanlı güneş enerjisi denemelerine 2025 yılında başlamayı planlasa da ABD bunu aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Ancak o zamanda bu yana bu alandaki yarış giderek kızışıyor ve aynı zamanda küresel ısınma nedeniyle fosil yakıtlardan uzaklaşmak isteyen ülkelere yeni bir oyun alanı açıyor.
Koichi Ijichi, konferans sırasında Japon uydusunun yaklaşık 180 kilogramlık küçük bir uydu olacağını ve 400 kilometre yükseklikten Dünya’ya yaklaşık 1 kilowatt güç aktaracağını söyledi. 1 kilowattlık enerji bulaşık makinesi veya daha küçük ev aletlerini bir saat kadar çalıştırabilecek bir güç miktarı. Dolayısıyla bu demonstrasyon ticari kullanım için gereken ölçeğe yakın bile değil. Japon uydusu 2 metrekarelik fotovoltaik panel kullanarak dahili bataryasını şarj edecek. Biriktirilen enerji daha sonra mikrodalgalara dönüştürülerek Dünya’daki sabit bir alıcıya doğru aktarılacak.
Uzay aracı saatte 28.000 km/sa gibi çok hızlı hareket ettiğinden, yeterli enerjinin iletilebilmesi için anten elemanlarının 5 km aralıklarla yaklaşık 40 km’lik bir bölgeye yayılması gerekecek. Uydunun topladığı enerjiyi Dünya’ya ışınlaması sadece birkaç dakika sürecek olsa da bataryanın tekrar doldurulması birkaç gün kadar sürecek.
Japon araştırmacılar halihazırda kablosuz olarak enerji aktarmayı başarmış durumlarda ve bu aralık ayında bir uçaktan yer istasyonuna iletim yapmayı planlıyorlar. Bu uçaktaki güneş panelleri, uyduda kullanılacak olanlarla aynı olacak. Bununla birlikte uçak aracılığıyla iletim 5-7 km mesafeden gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)