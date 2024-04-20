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    Anlık Bildirim

    Japonya, 2025’te uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek

    Uzay tabanlı güneş enerjisinde süreç hızla ilerliyor ve rekabet artıyor. Bu bağlamda Japonya’ya ait uydu aracılığıyla 2025 yılında uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek.
    Japonya, 2025’te uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek Tam Boyutta Gör
    Uluslararası bir konferans kapsamında konuşan Japon araştırma enstitüsü Japan Space Systems danışmanı Koichi Ijichi, Japonya'nın alçak Dünya yörüngesinden Dünya'ya kablosuz olarak enerji aktaracak minyatür uzay tabanlı güneş enerjisi santralinin yörüngesel testine dair yol haritasını paylaştı. Buna göre Japonya, OHISAMA adlı bir projenin parçası olarak 2025 yılında kendileri adına ilk defa uzay tabanlı enerjiye erişim sağlamış olacak.

    Uzaydan enerji yarışı kızışıyor

    Japonya, uzay tabanlı güneş enerjisi denemelerine 2025 yılında başlamayı planlasa da ABD bunu aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Ancak o zamanda bu yana bu alandaki yarış giderek kızışıyor ve aynı zamanda küresel ısınma nedeniyle fosil yakıtlardan uzaklaşmak isteyen ülkelere yeni bir oyun alanı açıyor.

    Koichi Ijichi, konferans sırasında Japon uydusunun yaklaşık 180 kilogramlık küçük bir uydu olacağını ve 400 kilometre yükseklikten Dünya’ya yaklaşık 1 kilowatt güç aktaracağını söyledi. 1 kilowattlık enerji bulaşık makinesi veya daha küçük ev aletlerini bir saat kadar çalıştırabilecek bir güç miktarı. Dolayısıyla bu demonstrasyon ticari kullanım için gereken ölçeğe yakın bile değil. Japon uydusu 2 metrekarelik fotovoltaik panel kullanarak dahili bataryasını şarj edecek. Biriktirilen enerji daha sonra mikrodalgalara dönüştürülerek Dünya’daki sabit bir alıcıya doğru aktarılacak.

    Uzay aracı saatte 28.000 km/sa gibi çok hızlı hareket ettiğinden, yeterli enerjinin iletilebilmesi için anten elemanlarının 5 km aralıklarla yaklaşık 40 km’lik bir bölgeye yayılması gerekecek. Uydunun topladığı enerjiyi Dünya’ya ışınlaması sadece birkaç dakika sürecek olsa da bataryanın tekrar doldurulması birkaç gün kadar sürecek.

    Japon araştırmacılar halihazırda kablosuz olarak enerji aktarmayı başarmış durumlarda ve bu aralık ayında bir uçaktan yer istasyonuna iletim yapmayı planlıyorlar. Bu uçaktaki güneş panelleri, uyduda kullanılacak olanlarla aynı olacak. Bununla birlikte uçak aracılığıyla iletim 5-7 km mesafeden gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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