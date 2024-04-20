Japonya, 2025’te uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi gönderecek

Tam Boyutta Gör Uluslararası bir konferans kapsamında konuşan Japon araştırma enstitüsü Japan Space Systems danışmanı Koichi Ijichi, Japonya'nın alçak Dünya yörüngesinden Dünya'ya kablosuz olarak enerji aktaracak minyatür uzay tabanlı güneş enerjisi santralinin yörüngesel testine dair yol haritasını paylaştı. Buna göre Japonya, OHISAMA adlı bir projenin parçası olarak 2025 yılında kendileri adına ilk defa uzay tabanlı enerjiye erişim sağlamış olacak.

Uzaydan enerji yarışı kızışıyor

Japonya, uzay tabanlı güneş enerjisi denemelerine 2025 yılında başlamayı planlasa da ABD bunu aslında geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. Ancak o zamanda bu yana bu alandaki yarış giderek kızışıyor ve aynı zamanda küresel ısınma nedeniyle fosil yakıtlardan uzaklaşmak isteyen ülkelere yeni bir oyun alanı açıyor.

Koichi Ijichi, konferans sırasında Japon uydusunun yaklaşık 180 kilogramlık küçük bir uydu olacağını ve 400 kilometre yükseklikten Dünya’ya yaklaşık 1 kilowatt güç aktaracağını söyledi. 1 kilowattlık enerji bulaşık makinesi veya daha küçük ev aletlerini bir saat kadar çalıştırabilecek bir güç miktarı. Dolayısıyla bu demonstrasyon ticari kullanım için gereken ölçeğe yakın bile değil. Japon uydusu 2 metrekarelik fotovoltaik panel kullanarak dahili bataryasını şarj edecek. Biriktirilen enerji daha sonra mikrodalgalara dönüştürülerek Dünya’daki sabit bir alıcıya doğru aktarılacak.

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Uzay aracı saatte 28.000 km/sa gibi çok hızlı hareket ettiğinden, yeterli enerjinin iletilebilmesi için anten elemanlarının 5 km aralıklarla yaklaşık 40 km’lik bir bölgeye yayılması gerekecek. Uydunun topladığı enerjiyi Dünya’ya ışınlaması sadece birkaç dakika sürecek olsa da bataryanın tekrar doldurulması birkaç gün kadar sürecek.

Japon araştırmacılar halihazırda kablosuz olarak enerji aktarmayı başarmış durumlarda ve bu aralık ayında bir uçaktan yer istasyonuna iletim yapmayı planlıyorlar. Bu uçaktaki güneş panelleri, uyduda kullanılacak olanlarla aynı olacak. Bununla birlikte uçak aracılığıyla iletim 5-7 km mesafeden gerçekleştirilecek.

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