CATL, 5 sene boyunca kapasite kaybı yaşamayan enerji depolama sistemini tanıttı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tesla Megapack ile rekabet edecek yeni büyük ölçekli enerji depolama sistemi Tener'i tanıttı. Megapack'in neredeyse iki katı enerji kapasitesine sahip olan sistem CATL'ın iddiasına göre 5 yıl boyunca batarya kapasitesinde herhangi bir azalma yaşamadan hizmet verebiliyor.

Her bir ünite 6.25 MWh enerji depolayabiliyor

6 metre uzunluğundaki her bir kabin 6.25 MWh'lik enerji depolama kapasite sunuyor. Önceki üniteye göre alan başına enerji yoğunluğu %30 arttırılan kabinler bir araya gelerek oluşturulan depolama istasyonu önceki sistemden %20 daha az ayak izine sahip.

Tam Boyutta Gör Ancak Tener'in en iddialı özelliği bahsettiğimiz gibi 5 sene boyunca pillerde performans kaybının olmaması. CATL, Tener için "biyomimetik" SEI (katı elektrolit ara fazı) ve kendiliğinden bir araya gelen elektrolitler gibi ileri teknolojiler kullanmış. Böylelikle, lityum iyonlarının pil içerisinde sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesi için istikrarlı bir ortam oluşturularak aşınma ve yıpranma en aza indirilmiş. Sisteme güç veren hücreler, lityum demir fosfat (LFP) tipinde olup şirketin açıklamasına göre 430 Wh/L enerji yoğunluğuna sahipler.

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CATL, Tener ile birlikte hızla büyüyen enerji depolama sektöründe pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirketin halihazırda Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede büyük enerji depolama projesi bulunuyor.

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