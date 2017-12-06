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Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti

Kırılmaz cam denilerek satılan ekran koruyucularının incelenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, numune ürünlerin kimyasal yapısına göre değerlendirmede bulunacak.
1 yıl
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42
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti
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Piyasada kırılmaz cam olarak satılan ekran koruyucularının denetlenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa gelen “Kırılmaz camı uyguladım yine de telefonumun camı kırıldı” benzeri şikâyetler üzerine Gümrük Bakanlığı kırılmaz camların denetimine başladı.

İlk olarak Ankara’da denetim başlatıldı. Denetimde alınan örnek ürünler test için laboratuvara gönderildi. Ürünlerin kimyasal yapısı incelenecek, özellikle de nikel ve kadmiyum açısından değerlendirilecek. Sonuçlara göre ürünlerin toplatılması kararı alınacak; ithalatı da üretimi de yasaklanacak.

1 Ocak’tan İtibaren Cep Telefonu Aksesuarlar İthal Edilirken Denetlenecek 

Kırılmaz camın yapısı incelenirken neye göre değerlendirme yapılacağı açıklanmadı. Örneğin fiziksel bir darbe sonrasında kırılmaz camın kırılıp telefonun ekranın kırılmaması sonucunda ürünün değerlendirilmesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.

Kılıf, ekran koruyucu ve diğer cep telefonu aksesuarları İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi’ne (GTB-İRİS) dâhil edildi. 1 Ocak tarihinden itibaren bu ürünler sadece piyasada değil ithalat aşamasında da denetlenecek.


http://www.hurriyet.com.tr/herkes-kirilmaz-diye-aliyor-ama-tuketiciyi-sevindiren-karar-40669614 Yorum Yaz
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Sipihrz 1 yıl en beğenilen
İnsanın aklına ilk vergi geliyor
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viper17 1 yıl
Tükenmez kalem de tükeniyor. Tükenmez kalem vergisi de istiyoruz.
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Kartal Göz 1 yıl
Konuya vergi diye girdim, çıkıyorum.
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
önceleri çok kullanıyordum bunlardan aman düşerse tuz buz olur yok işte çizilirse ne yaparım ben diyordum.geçen yıl çıkardım çünkü taktırdığım camlar bir süre sonra ekranda iz yapıyorlar ve kabarcıklar oluşmaya başlıyor şimdi hiç kullanmıyorum kafa rahat çizilirse çizilsin.zaten yeni telefonların ekranlarında bilmem kaç derece koruyucu var mermere düşürmedikçe kolay kolay kırılmıyor.
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10ff 1 yıl
Denetim yaptik diye ek vergi ister bunlar. Kalsin sizin yapacaginiz hizmet...
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atilasat 1 yıl
ismi bile değişmesi lazım. pvc ne zamandan beri cam oldu
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DH Misafiri 1 yıl
TV'lerde çin malı telefon satıp milleti dolanlaranlara ceza kesin. Bırakın kırılmaz cam kırılıyormuş ayaklarını. adamlar ambalaja tempered GLASS yazıyor. biz türkler ise kırılmaz cam diyoruz.
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froster2006 1 yıl
Bu urunler tempered glass olarak satilir kirilmaz cam degilki. Camin mukavimligini arttirir ve kirildiginda ufak parcalara bolunur ki aynisinida bu urunlerde gerceklesiyor. Kirilmaz cam diye kim satiyorsa zaten kandiriyordur musteriyi. Darbeyi emer kirilir asil ekrani korur.
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Ferucci 1 yıl
Yapsınlar dolandırıcıdan geçilmiyor. Sen ben biliyoruz bunları da tabiri caizse köylü Mehmet ağam nerden bilsin? Gidiyor telefoncuya taktırıyor maliyeti 2 lira olan şeyi 20- 30 liraya hadi eyvAllah. Görünüşte alan razı veren razı, bir ay geçmeden "kırılmaz" cam filmi tuzla buz oluyor.
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1ses1 1 yıl
-Sevgili bakanım benim oğlan biliyosun bu işe girdi önüne gelen yurtdışından sipariş veriyor baltalıyor bizi. Bir el atsan .
Aklımdan geçenler bunlar. Yoksa bizim sağlığımızı düşünüyorlar tonlarca gdo lu pirinçler gemilerle vatanımıza girerken birşey olmaz yiyin diyenlerin samimiyetinden şüphe ettiğimden yazıyorum.
Yine bir cep doldurma hareketi.
Unutmadan Dün gezerken kirası en az 8000 lira olan 3m2 olmuyan bir dükkan telefoncu telefonda pek sattığı yok gibi ama kapaktı camdı derken hem kazanıyor hemde kirasını ödüyor. Demekki bunu fark etmişlerki saldıracak yer arıyorlar. Aynı araba cam filmlerinde olduğu gibi.
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C.CEMİL 1 yıl
kırılan kalpler içinde bir şeyler yapmayı düşünüyorlar mı ?
ülke sahte üründen geçilmiyor ,sadece bu mu sorunmuş ?
servisler adeta kullanıcı hatası demek için kurulmuş ,her gelen ürüne kullanıcı hatası deyip para alma peşindeler
hızlıal ,gold ,bimeks,sanalpazar gibi firmalar için bir şey düşünülüyor mu acaba ?
malum bu firmalar çok kalp kırıyor
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redoano 1 yıl
=vergi yolda
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Bluflame 1 yıl redoano
redoano
=vergi yolda

+1
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Smile Man 1 yıl
AliExpress den 10 tane kırılmaz ekran koruyucu sipariş verdim
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