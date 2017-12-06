Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti

Piyasada kırılmaz cam olarak satılan ekran koruyucularının denetlenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa gelen “Kırılmaz camı uyguladım yine de telefonumun camı kırıldı” benzeri şikâyetler üzerine Gümrük Bakanlığı kırılmaz camların denetimine başladı.
İlk olarak Ankara’da denetim başlatıldı. Denetimde alınan örnek ürünler test için laboratuvara gönderildi. Ürünlerin kimyasal yapısı incelenecek, özellikle de nikel ve kadmiyum açısından değerlendirilecek. Sonuçlara göre ürünlerin toplatılması kararı alınacak; ithalatı da üretimi de yasaklanacak.
1 Ocak’tan İtibaren Cep Telefonu Aksesuarlar İthal Edilirken Denetlenecek
Kırılmaz camın yapısı incelenirken neye göre değerlendirme yapılacağı açıklanmadı. Örneğin fiziksel bir darbe sonrasında kırılmaz camın kırılıp telefonun ekranın kırılmaması sonucunda ürünün değerlendirilmesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.
Kılıf, ekran koruyucu ve diğer cep telefonu aksesuarları İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi’ne (GTB-İRİS) dâhil edildi. 1 Ocak tarihinden itibaren bu ürünler sadece piyasada değil ithalat aşamasında da denetlenecek.
http://www.hurriyet.com.tr/herkes-kirilmaz-diye-aliyor-ama-tuketiciyi-sevindiren-karar-40669614 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aklımdan geçenler bunlar. Yoksa bizim sağlığımızı düşünüyorlar tonlarca gdo lu pirinçler gemilerle vatanımıza girerken birşey olmaz yiyin diyenlerin samimiyetinden şüphe ettiğimden yazıyorum.
Yine bir cep doldurma hareketi.
Unutmadan Dün gezerken kirası en az 8000 lira olan 3m2 olmuyan bir dükkan telefoncu telefonda pek sattığı yok gibi ama kapaktı camdı derken hem kazanıyor hemde kirasını ödüyor. Demekki bunu fark etmişlerki saldıracak yer arıyorlar. Aynı araba cam filmlerinde olduğu gibi.
ülke sahte üründen geçilmiyor ,sadece bu mu sorunmuş ?
servisler adeta kullanıcı hatası demek için kurulmuş ,her gelen ürüne kullanıcı hatası deyip para alma peşindeler
hızlıal ,gold ,bimeks,sanalpazar gibi firmalar için bir şey düşünülüyor mu acaba ?
malum bu firmalar çok kalp kırıyor
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