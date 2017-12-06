Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti

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Piyasada kırılmaz cam olarak satılan ekran koruyucularının denetlenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa gelen “Kırılmaz camı uyguladım yine de telefonumun camı kırıldı” benzeri şikâyetler üzerine Gümrük Bakanlığı kırılmaz camların denetimine başladı.

İlk olarak Ankara’da denetim başlatıldı. Denetimde alınan örnek ürünler test için laboratuvara gönderildi. Ürünlerin kimyasal yapısı incelenecek, özellikle de nikel ve kadmiyum açısından değerlendirilecek. Sonuçlara göre ürünlerin toplatılması kararı alınacak; ithalatı da üretimi de yasaklanacak.

1 Ocak’tan İtibaren Cep Telefonu Aksesuarlar İthal Edilirken Denetlenecek

Kırılmaz camın yapısı incelenirken neye göre değerlendirme yapılacağı açıklanmadı. Örneğin fiziksel bir darbe sonrasında kırılmaz camın kırılıp telefonun ekranın kırılmaması sonucunda ürünün değerlendirilmesinin nasıl olacağını bilmiyoruz.

Kılıf, ekran koruyucu ve diğer cep telefonu aksesuarları İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi’ne (GTB-İRİS) dâhil edildi. 1 Ocak tarihinden itibaren bu ürünler sadece piyasada değil ithalat aşamasında da denetlenecek.

http://www.hurriyet.com.tr/herkes-kirilmaz-diye-aliyor-ama-tuketiciyi-sevindiren-karar-40669614