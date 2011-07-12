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Ballmer: Windows Phone Mango işletim sistemli telefonlar Noel'de gelecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Microsoft, yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için Mango güncellemesini geride bıraktığımız mayıs ayında duyurmuştu ve güncellemenin sonbahar aylarından itibaren kullanıma sunulacağı belirtilmişti. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın sonbaharda düzenleyeceği etkinlik kapsamında Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonlarını sergileyeceği gündemde. Aynı şekilde HTC, Dell, Samsung ve LG gibi firmaların da ekim - kasım aylarında tanıtımlar yapacağı düşünülüyor.
Microsoft'un önemli isimlerinden Steve Ballmer katıldığı Imagine Cup 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefon modellerinin Noel'de geleceğini ve insanların daha önce hiç hayal edemediği şeyleri yapmaya başlayacaklarını söyledi. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar piyasada Windows Phone 7'li bir model bulunmadığını belirten Ballmer, Windows Phone 7'ye özel uygulamaları incelediğini ve beğendiğini sözlerine ekledi.

http://wmpoweruser.com/steve-ballmer-promises-the-second-generation-of-our-phones-coming-out-this-christmas/ Yorum Yaz
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silver021 8 yıl
Lepanto
@M3uR, mantıklı olmaya davet ediyorum, ülke niye batsın? Gelirleri hazineye gitmiyor Nokianın. Bizim ülkemizde Koç Holding batarsa devletimiz de batar mı? Saçma yorumlar yapmayalım lütfen. Steve Ballmerın açıklaması dikkatimi çekti, bekleyip de görelim bakalım neymiş şu hayal edemediğimiz şeyler

ahaha :D sen çok mantıklı konuşmadın ancak bu noktada. finlandiyanın nokia üzerinden %39 unun kalkındığını bilmezmiş gibi konuşuyorsun. ayrıca koca avrupada hemen hemen nokiayaya göre hareket ediyor. tüm avrupa için %11 bir kıpırdama düşünürsen gelinicek noktada nokianın batışı finlandiyaya iflas bayrağını çektirtmek için geçerli bir neden. türkiyedeki koçla finlandiyalı nokiayıyı aynı kefeye koyma. çünkü Koç türkiyenin yalnızca %2 ila 3 ünün karnını doyurmaya yetiyor. ama finlandiyadalı nokia öyle değil. ve sadece nokianın tek bir ülkeyi yani türkiyeyi kaybetmesi avrupa borsalarını sarsmaya yeterde artar bile. yunanistan krize girdi arkasında ispanya hollanda norveç isviçre en sonda almanya bayrağı çeker elineki umarım böyle bir durum yakın bir zamanda olur. :)
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Gabriel.Espaso 8 yıl
Mango Güncellemesi , WP7 daha güzelleştirdi. En azından yazılımcı tarafında daha rahat hareket alanı sağladı bize. :) SDK Final versiyona ulaştığı zaman daha güzel olucak
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photo sir 8 yıl
Nokia da işin içine girerse güzel şeyler çıkacak gibi duruyor
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Glitz 8 yıl
Bütün devler şaşırtıcı bir şekilde mango'ya destek veriyor... Bu tek umudu kalan nokia'nın pazar payını çıkmaza sokacaktır. (devamında finlandya ülkesinin batışı) :D
İnsanların hayatını değiştirecek şeyleri apple'den duyardık bakalım mango ne vaatde bulunacak...
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Lepanto 8 yıl
@M3uR, mantıklı olmaya davet ediyorum, ülke niye batsın? Gelirleri hazineye gitmiyor Nokia'nın. Bizim ülkemizde Koç Holding batarsa devletimiz de batar mı? Saçma yorumlar yapmayalım lütfen.

Steve Ballmer'ın açıklaması dikkatimi çekti, bekleyip de görelim bakalım neymiş şu hayal edemediğimiz şeyler
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e1ektronick 8 yıl
Steve Ballmer katıldığı Imagine Cup 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefon modellerinin Noel'de geleceğini ve insanların daha önce hiç hayal edemediği şeyleri yapmaya başlayacaklarını söyledi.

daha ne olsun bilemiyorum, ucacakmiyiz yoksa? yeni nesil telefonlarda hersey var neredeyse, eee.. daha ne yapilabilir ki (kopyala yapistir haric :) #eskiler bilir windows'un eski mobil surumlerini, kopyala yapistir yoktu :) #)

ne olacak biliyormusunuz, ben soyleyim; en cok kullanilan yazilimlarin veya donanimsal modullerin biraz gelismis versiyonlari ile daha kolay ve guzel kopyala yapistir yapilacaktir buna emin olabilirsiniz :)
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