Ballmer: Windows Phone Mango işletim sistemli telefonlar Noel'de gelecek

Microsoft, yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için Mango güncellemesini geride bıraktığımız mayıs ayında duyurmuştu ve güncellemenin sonbahar aylarından itibaren kullanıma sunulacağı belirtilmişti. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın sonbaharda düzenleyeceği etkinlik kapsamında Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonlarını sergileyeceği gündemde. Aynı şekilde HTC, Dell, Samsung ve LG gibi firmaların da ekim - kasım aylarında tanıtımlar yapacağı düşünülüyor.



Microsoft'un önemli isimlerinden Steve Ballmer katıldığı Imagine Cup 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefon modellerinin Noel'de geleceğini ve insanların daha önce hiç hayal edemediği şeyleri yapmaya başlayacaklarını söyledi. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar piyasada Windows Phone 7'li bir model bulunmadığını belirten Ballmer, Windows Phone 7'ye özel uygulamaları incelediğini ve beğendiğini sözlerine ekledi.



http://wmpoweruser.com/steve-ballmer-promises-the-second-generation-of-our-phones-coming-out-this-christmas/