Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek

St Louis'da bulunan Washington University School of Medicine kurumundan bir grup araştırmacının iddialarına göre; Alzheimer hastalığının tanısı basit bir kan testi ile, hastalık gelişmeden 20 sene öncesine kadar konulabilecek. New York Times gazetesinin açıklamalarına göre ise yeni test ile klinik denekler üzerindeki ilaç deneme testleri hız kazanacak ve yeni test çeşitli klinik yararlar da sağlayacak.

Amiloid Beta

Bu moleküller birkaç formda var olabilen çözünebilir oligomerleri oluşturmak için bir araya gelebiliyorlar. Eğer bazı oligomerler yanlış katlanırsa diğer amiloid beta peptitlerinin de yanlış katlanmış oligomerlere dönüşmesine neden olabiliyor.

Yıllardır, yapılan araştırmalara rağmen amiloid betanın ne işe yaradığını tam olarak bilinmiyor.

Potansiyel hastalar basit bir kan testi ile taranabilecek

Ayrıca Bkz.

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Yeni test umut vadedici olmakla beraber şu anda klinik olarak kullanıma hazır durumda bulunmuyor çünkü testin başarı oranı şu an için; 50 yaşın üzerindeki 158 kişiyi içeren bir araştırma içerisinde, %88 seviyelerinde seyrediyor.

https://www.bbc.com/news/health-49204882

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kurumunda araştırmacı olarak bulunan ve araştırmanın yazarlarından olan; şu anda hastaların ancakile takip edildiğini, bu takibin oldukçaolduğunu ve zaman gerektirdiğini söyledi., amiloid plaklarının temel bileşeni olarakhastalığında çok önemli bir rol oynayanbir uzunluğa sahip peptit molekülü olarak karşımıza çıkıyor. Peptitler, amiloid öncül proteininden (APP) üretiliyor.hastalığı gelişen kişilerin beyinlerindehastalığa spesifik olacak şekilde birikiyor. Yeni kan testi ile hastanın kanındakiölçülüyor. Hastanın beynindeki amiloid plakların görüntülenmesi ise şu an sadecegörüntüleme ile yapılabiliyor veYeni test geliştirildiğinde gelecektehastalığının toplumsal olarak taranmasında oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.