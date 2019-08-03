Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek

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St Louis'da bulunan Washington University School of Medicine kurumundan bir grup araştırmacının iddialarına göre; Alzheimer hastalığının tanısı basit bir kan testi ile, hastalık gelişmeden 20 sene öncesine kadar konulabilecek. New York Times gazetesinin açıklamalarına göre ise yeni test ile klinik denekler üzerindeki ilaç deneme testleri hız kazanacak ve yeni test çeşitli klinik yararlar da sağlayacak.
Washington University kurumunda araştırmacı olarak bulunan ve araştırmanın yazarlarından olan Profesör Randall Bateman; şu anda hastaların ancak beyin görüntülemeleri ile takip edildiğini, bu takibin oldukça maliyetli olduğunu ve zaman gerektirdiğini söyledi. Yeni geliştirilen kan testi ile; bir ay içerisinde binlerce insanın çok daha az maliyetli ve hızlı bir şekilde taranabileceğini de sözlerine ekledi.
Amiloid Beta
Amiloid beta, amiloid plaklarının temel bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli bir rol oynayan 36-43 aminoasitlik bir uzunluğa sahip peptit molekülü olarak karşımıza çıkıyor. Peptitler, amiloid öncül proteininden (APP) üretiliyor. APP beta sekretaz ve gama sekretaz enzimleri tarafından kesilerek amiloid beta peptitlerine dönüşüyor.
Bu moleküller birkaç formda var olabilen çözünebilir oligomerleri oluşturmak için bir araya gelebiliyorlar. Eğer bazı oligomerler yanlış katlanırsa diğer amiloid beta peptitlerinin de yanlış katlanmış oligomerlere dönüşmesine neden olabiliyor.
Yıllardır, yapılan araştırmalara rağmen amiloid betanın ne işe yaradığını tam olarak bilinmiyor.
Potansiyel hastalar basit bir kan testi ile taranabilecek
Alzheimer hastalığı gelişen kişilerin beyinlerinde amiloid plaklar hastalığa spesifik olacak şekilde birikiyor. Yeni kan testi ile hastanın kanındaki amiloid beta proteini ölçülüyor. Hastanın beynindeki amiloid plakların görüntülenmesi ise şu an sadece PET görüntüleme ile yapılabiliyor ve görüntüleme oldukça pahalıya mal oluyor.
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Yeni test umut vadedici olmakla beraber şu anda klinik olarak kullanıma hazır durumda bulunmuyor çünkü testin başarı oranı şu an için; 50 yaşın üzerindeki 158 kişiyi içeren bir araştırma içerisinde, %88 seviyelerinde seyrediyor.Yeni test geliştirildiğinde gelecekte Alzheimer hastalığının toplumsal olarak taranmasında oldukça faydalı olacak gibi görünüyor.
https://www.bbc.com/news/health-49204882 Yorum Yaz Paylaş Tweetle