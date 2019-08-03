Giyilebilir kol bandı kas zedelenmelerini tespit edebilecek

Haber Editörü
Tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu ve mouse hastalığı; kasların aşırı gerilmesi ve bu gerilim sonucu kasların zorlanarak hasar görmesi sonucu meydana geliyor. Bu konular üzerinde ise bazı uzman isimler çeşitli bilimsel çalışmalar yapıyor. Danimarkalı bir firma, bu tarz sakatlanmalara sebebiyet verecek davranışlara odaklanan MLI Elbow adlı yeni bir cihaz geliştirme projesi üzerinde çalışıyor.
MLI (muscle load index) Elbow adlı cihaz elastik yapısı sayesinde kişinin baskın olarak kullandığı tarafın önkol kısmına yerleştiriliyor.
Cihaz kas aktivitesini ve hareket yolaklarını ölçüyor
Cihaz yerleştirildikten sonra kişiler aktivitelerini sürdürüyorlar. Cihaz takılıyken tenis oynayabiliyor, bilgisayar kullanabiliyor, kömür madeninde çalışmak gibi ağır beden gücü gerektiren işleri yapabiliyor ve dilediklerince hareket edebiliyorlar. Bu aktiviteler sırasında da cihazın içindeki modüle bağlı sensörler; kişinin yaptığı hareket yolaklarını ve kas aktivitesini ölçüyor.
Ölçümlerin sonucu da analiz edilmek üzere, yapay zekaya sahip algoritma programına; Bluetooth yoluyla iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlara indirilecek bir uygulama ile aktarılabiliyor.
Yeni cihaz kullanıcılarını uyarıyor
Cihaz eğer kasların zorlanmasına sebebiyet verecek ve kas gerilimini artıracak bir yüklenme veya ileti fark ederse; akıllı telefondaki uygulama ile kullanıcıyı alarm yoluyla uyarıyor. Ayrıca cihaz o anki kas gerilimini de ölçebiliyor ve kasın dinlendirilmesi için kişiye neler yapması gerektiğini de söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor"
Bütün bunlarla birlikte kullanıcı sadece telefondaki uygulama tarafından değil, modülün kendisi tarafından da dokunsal geri bildirimlerle uyarılıyor.
https://newatlas.com/mli-elbow-muscle-strain/60827/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısa bir süre atel taktım, yazın çekilir gibi değildi. Uzun süreli kullanım sıcak ortamda işkence olur.