Giyilebilir kol bandı kas zedelenmelerini tespit edebilecek

Tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu ve mouse hastalığı; kasların aşırı gerilmesi ve bu gerilim sonucu kasların zorlanarak hasar görmesi sonucu meydana geliyor. Bu konular üzerinde ise bazı uzman isimler çeşitli bilimsel çalışmalar yapıyor. Danimarkalı bir firma, bu tarz sakatlanmalara sebebiyet verecek davranışlara odaklanan MLI Elbow adlı yeni bir cihaz geliştirme projesi üzerinde çalışıyor.

Cihaz kas aktivitesini ve hareket yolaklarını ölçüyor

Yeni cihaz kullanıcılarını uyarıyor

Ayrıca Bkz.

"Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor"

https://newatlas.com/mli-elbow-muscle-strain/60827/

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adlı cihazyapısı sayesinde kişinin baskın olarak kullandığı tarafınkısmına yerleştiriliyor.Cihaz yerleştirildikten sonra kişiler aktivitelerini sürdürüyorlar. Cihaz takılıykençalışmak gibi ağır beden gücü gerektiren işleri yapabiliyor vehareket edebiliyorlar. Bu aktiviteler sırasında da cihazın içindekibağlı; kişinin yaptığı hareketveölçüyor.Cihaz eğer kaslarınsebebiyet verecek veartıracak bir yüklenme veya ileti fark ederse; akıllı telefondaki uygulama ile kullanıcıyı alarm yoluyla uyarıyor. Ayrıca cihazde ölçebiliyor ve kasın dinlendirilmesi için kişiye neler yapması gerektiğini de söylüyor.