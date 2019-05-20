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Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi

Antarktika'nın batısındaki buz örtüsünün yaklaşık dörtte birinde erime ve incelme görüldüğü belirtildi. Yer yer 122 metreye varan incelme bilim insanlarına göre endişe verici.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İngiltere'deki Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi (CPOM) ile Leeds Üniversitesinin yürütmüş olduğu ve geçtiğimiz hafta yayınlanan çalışma, Batı Antarktika buz örtüsünün neredeyse dörtte birini “istikrarsız” olarak sınıflandırdı. Söz konusu aşamaya, buz örtüsünün son 25 yıldır maruz kaldığı yoğun erimeler sonucu geçildiği ifade ediliyor. Bazı bölgelerde ise erimenin 1990’lara kıyasla beş kat daha hızlı gerçekleştiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri olan Andy Shephard tespitlerini, “Antarktika’nın bazı bölgelerinde buz örtüsü, daha önce görülmemiş oranda incelme göstermiş. Buzun 122 metre kadar inceldiği yerler tespit ettik.” sözleriyle dile getirmiş. Bilim insanına göre insan kaynaklı iklim değişikliği sebebiyle artan deniz suyu sıcaklığı, buz örtüsü ile buzulların altını oyuyor ve erimeyi hızlandırıyor.

Bilim insanı ayrıca bahsi geçen buzun, kıta etrafında yüzer halde bulunan ve mevsimlere bağlı olarak eriyip tekrar donan buz olmadığının altını çizmiş. Shephard, tatlı su buzu olarak adlandırılan kütlenin; kıtanın çoğunu kaplayan ve devasa buz örtüleri ile buzulların üzerinde bulunan buz olduğunu belirtmiş.

Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi
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1992-2017 yılları arasında buz örtüsnde yaşanan değişikliği gösterir harita. Kırmızı alanlar buz kaybını, mavi alanlar ise kazanılan buzu ifade ediyor
CNN’e göre erime ya da kopma nedeniyle buz kütlesinde yaşanan kayıp o kadar hızlı gerçekleşiyor ki kar yağışı bile bu kaybı telafi edemiyor. Yaşanan bu hadise de buzun istikrarsız hale gelmesindeki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Buzulların erimesinin deniz seviyesini de artırdığını ifade eden Shepherd, 1992'den bu yana Antarktika'nın batısı ve doğusundaki buz örtüsünde meydana gelen erimenin dünyadaki deniz seviyesini 4,6 milimetre kadar artırdığını kaydetmiş.


https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/05/17/climate-change-25-west-antarctic-ice-sheet-now-unstable-due-global-warming/3706584002/ Yorum Yaz
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Vatikanli Mumin 2 hf.
Neyin kiymetini biliyoruzki paradan baska
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Musty3535123 2 hf.
1992 den beri yarım santim bile artmamış deniz seviyesi, 1 metre falan yükselecek muhabbetleri vardı ama kısa vadede yok öyle birşey heralde.
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V4LKyR 2 hf.
4,6 milimetre... kaç litre su acaba, ilginç.
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Torlak Kemal 2 hf. V4LKyR
1.664.896.400.000 ton su yapar. Yani 1 trilyon 665 milyar ton gibi bir şey.
Edit: Düzeltme
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