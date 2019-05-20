Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi

Araştırmayı yürüten ekibin lideri olan Andy Shephard tespitlerini, “Antarktika’nın bazı bölgelerinde buz örtüsü, daha önce görülmemiş oranda incelme göstermiş. Buzun 122 metre kadar inceldiği yerler tespit ettik.” sözleriyle dile getirmiş. Bilim insanına göre insan kaynaklı iklim değişikliği sebebiyle artan deniz suyu sıcaklığı, buz örtüsü ile buzulların altını oyuyor ve erimeyi hızlandırıyor.
Bilim insanı ayrıca bahsi geçen buzun, kıta etrafında yüzer halde bulunan ve mevsimlere bağlı olarak eriyip tekrar donan buz olmadığının altını çizmiş. Shephard, tatlı su buzu olarak adlandırılan kütlenin; kıtanın çoğunu kaplayan ve devasa buz örtüleri ile buzulların üzerinde bulunan buz olduğunu belirtmiş.
Buzulların erimesinin deniz seviyesini de artırdığını ifade eden Shepherd, 1992'den bu yana Antarktika'nın batısı ve doğusundaki buz örtüsünde meydana gelen erimenin dünyadaki deniz seviyesini 4,6 milimetre kadar artırdığını kaydetmiş.
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/05/17/climate-change-25-west-antarctic-ice-sheet-now-unstable-due-global-warming/3706584002/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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