Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi

Tam Boyutta Gör İngiltere'deki Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi (CPOM) ile Leeds Üniversitesinin yürütmüş olduğu ve geçtiğimiz hafta yayınlanan çalışma, Batı Antarktika buz örtüsünün neredeyse dörtte birini “istikrarsız” olarak sınıflandırdı. Söz konusu aşamaya, buz örtüsünün son 25 yıldır maruz kaldığı yoğun erimeler sonucu geçildiği ifade ediliyor. Bazı bölgelerde ise erimenin 1990’lara kıyasla beş kat daha hızlı gerçekleştiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri olan Andy Shephard tespitlerini, “Antarktika’nın bazı bölgelerinde buz örtüsü, daha önce görülmemiş oranda incelme göstermiş. Buzun 122 metre kadar inceldiği yerler tespit ettik.” sözleriyle dile getirmiş. Bilim insanına göre insan kaynaklı iklim değişikliği sebebiyle artan deniz suyu sıcaklığı, buz örtüsü ile buzulların altını oyuyor ve erimeyi hızlandırıyor.

Bilim insanı ayrıca bahsi geçen buzun, kıta etrafında yüzer halde bulunan ve mevsimlere bağlı olarak eriyip tekrar donan buz olmadığının altını çizmiş. Shephard, tatlı su buzu olarak adlandırılan kütlenin; kıtanın çoğunu kaplayan ve devasa buz örtüleri ile buzulların üzerinde bulunan buz olduğunu belirtmiş. Tam Boyutta Gör

1992-2017 yılları arasında buz örtüsnde yaşanan değişikliği gösterir harita. Kırmızı alanlar buz kaybını, mavi alanlar ise kazanılan buzu ifade ediyor

CNN’e göre erime ya da kopma nedeniyle buz kütlesinde yaşanan kayıp o kadar hızlı gerçekleşiyor ki kar yağışı bile bu kaybı telafi edemiyor. Yaşanan bu hadise de buzun istikrarsız hale gelmesindeki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Buzulların erimesinin deniz seviyesini de artırdığını ifade eden Shepherd, 1992'den bu yana Antarktika'nın batısı ve doğusundaki buz örtüsünde meydana gelen erimenin dünyadaki deniz seviyesini 4,6 milimetre kadar artırdığını kaydetmiş.

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/05/17/climate-change-25-west-antarctic-ice-sheet-now-unstable-due-global-warming/3706584002/