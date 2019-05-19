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Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı

NASA'nın 2005 yılında uzaya gönderdiği Mars Yörünge Kâşifi (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO), yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Uzay aracı Mars yörüngesinde 60 bin tur attı.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı
Mars çevresinde bilimsel araştırmalar yapan Mars Yörünge Kâşifi (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO), uzaya gönderildiği tarih olan 12 Ağustos 2005’ten beri sayısız miktarda veriyi Dünya ile paylaşıyor.

Mars’ın yörüngesinde iki yıl sürmesi planlanan görev süresini kat be kat aşan uzay aracı, yörüngedeki 13 yılını doldurmuş durumda. Daha uzun yıllar NASA’ya hizmet edecekmiş gibi gözüken MRO ile ilgili kurum, yayınladığı bir yazıda bazı detaylar paylaştı. Uzay aracının elde ettiği birçok başarıyla ilgili sayısal verilerin paylaşıldığı yazıda belki de en çok dikkat çekici olanı ise MRO’nun Mars yörüngesinde tam 60,000 tur atmış olması.

MRO tarafından toplanan verilerin Kızıl Gezegen’in işleyişini anlamamıza ışık tuttuğu ifade edilen yazıda, uzay aracının Mars yüzeyine yapılan üç yeni iniş görevine de şahitlik ettiği belirtiliyor. NASA, MRO’yu aynı zamanda söz konusu görevlere destek vermek maksadıyla da kullanıyor.

Aşağıda yer alan görselde paylaşılan sayısal veriler uzay aracının geride bıraktığı kilometre taşlarını net bir biçimde gösteriyor. Uzay aracının; 361 terabitlik veriyi Dünya’ya göndermesi, Mars yüzeyinden elde edilen 1 terabitlik verinin gönderilmesine aracılık etmesi ve 378 binden fazla fotoğraf çekmiş olması gibi detaylar gerçekten hayret verici.

NASA’da görev yapan araştırmacı Dan Johnston, “MRO, bilim insanları ve topluma Mars ile ilgili yeni bir bakış açısı getirdi. Aynı zamanda gezegenin yüzeyine yapılan görevleri destekleyen uzay aracı, bu görevlerde çekilen fotoğrafları ve yapılan keşiflerle ilgili verilerin Dünya’ya gönderilmesini sağladı.” ifadelerini kullanmış.

Daha uzun yıllar görev yapmaya devam edecek

MRO’nun Kızıl Gezegen etrafında attığı 60,000 turun bir son olup olmayacağı sorusunun cevabı ise “Hayır!” olarak verilmiş. Uzay aracının kullandığı yakıt göz önünde bulundurulduğunda; MRO’nun 2020’li yılları çok net göreceği, hatta işler iyi giderse 2030’lı yıllara bile giriş yapabileceği söyleniyor.

Bu süre zarfında MRO sayesinde elde edilen veriler ve NASA tarafından yapılan bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://bgr.com/2019/05/17/mars-reconnaissance-orbiter-age-lifespan-milestone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 2 hf.
Hangi mantıkla 2 yıllığına gönderildi, belli işte 40 sene bunu sömüreceksin sen
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V4LKyR 2 hf.
Bu NASA'da uyduları hep 2-3 seneliğine diye gönderiyor ama ne hikmetse en az 10 yıl görev yapıyorlar :)
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