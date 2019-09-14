Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi

Yarı iletken üreticisi Intel hatırlayacağınız üzere 2013 yılında ürettiği Bay Trail işlemcilerini zarlarda hızlı yıpranmaya sebep olan bir hatadan dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu olay 2016 yılında gerçekleşmişti, yani hali hazırdaki Apollo Lake modellerinin piyasaya sürüldüğü yılda.

Intel yeniden aynı sorunla karşı karşıya

Yazılım güncellemesinin uygulanabilirliği

Tabi duruma gerçekçi yaklaşmak gerekirse, çoğunlukla dizüstülerde kullanılan bu işlemcileri barındıran notebook’lara üreticiler tarafından yazılım güncellemesi dağıtılacak mı? Dağıtılsa da kullanıcıların ne kadarlık bir kısmı bu güncellemeyi kuracak? Bu sorular gelişmeye dair endişeleri arttıran cinsten. Bir diğer belirsizliğini koruyan konu ise yayınlanan yazılım güncellemesinin performans kaybına neden olup olmayacağı olarak görünüyor.

Intel'e göre ev kullanıcılarının endişelenmesine gerek yok

https://www.guru3d.com/news-story/intel-degrades-apollo-lake-processor-degradation-issues-continues-to-supply-b1-stepping-again.html

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Intel tarafından yayınlanan metne göreişlemcilerinde düşük pin sayısı ve saat hızının yanı sırakart arayüzünün neden olduğu sinyaller işlemcinin öngörülenden daha hızlı dejenerasyona uğramasına neden oluyor.adımındaki işlemcilerde ortaya çıkan sorun Intel tarafından bilinmesine rağmen firma bir süre daha söz konusu yongaları üretmeye devam etmiş ki bu oldukça tepki çekeceğe benziyor. Buna karşın Mavi ekip aynı işlemcilerin hatası düzeltilmişadımına geçerek- bu işlemcilerin sonundavar- durumu donanımsal açıdan düzeltmiş.Özellikle de Bay Trail örneğinden sonra aynı hatanın devam etmesi ilgi çekici. Üstelikbu dönemden sonra yongalarının tahmini kullanım süresiniçekmişti. Duruma dair yayınlanan ilk metin şu anda Intel tarafından kaldırıldı. Yerine yayınlanan duyuruya göre hata bir firmware güncellemesiyle düzeltilmiş.Buna karşın Intel’e göre söz konusu silikon dejenerasyonusistemleri ilgilendirecek düzeyde. Dolayısıyla sıradan ev kullanıcılarının ortaya çıkan hatadan endişelenmesine gerek yok.Mevcutcihazlarında Apollo Lake işlemcilerine yer verennasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Ziramimarili yongalarda hata çıktığında oldukça geniş çapta etkilenen firma şimdikarşı karşıya. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.