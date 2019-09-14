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Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi

Intel görünüşe göre Bay Trail vakasından ders almamış. Öyle ki yeni işlemciler de modelin ömrünü kısaltan hatayla üretilmiş.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Yarı iletken üreticisi Intel hatırlayacağınız üzere 2013 yılında ürettiği Bay Trail işlemcilerini zarlarda hızlı yıpranmaya sebep olan bir hatadan dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu olay 2016 yılında gerçekleşmişti, yani hali hazırdaki Apollo Lake modellerinin piyasaya sürüldüğü yılda.
Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi

Intel yeniden aynı sorunla karşı karşıya 

Intel tarafından yayınlanan metne göre Celeron N3350, J3355, J3455 ve Pentium N4200 işlemcilerinde düşük pin sayısı ve saat hızının yanı sıra SD kart arayüzünün neden olduğu sinyaller işlemcinin öngörülenden daha hızlı dejenerasyona uğramasına neden oluyor.
Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi
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B1 adımındaki işlemcilerde ortaya çıkan sorun Intel tarafından bilinmesine rağmen firma bir süre daha söz konusu yongaları üretmeye devam etmiş ki bu oldukça tepki çekeceğe benziyor. Buna karşın Mavi ekip aynı işlemcilerin hatası düzeltilmiş F1 adımına geçerek- bu işlemcilerin sonunda ‘’E’’ eki var- durumu donanımsal açıdan düzeltmiş.

Özellikle de Bay Trail örneğinden sonra aynı hatanın devam etmesi ilgi çekici. Üstelik Intel bu dönemden sonra yongalarının tahmini kullanım süresini 7 yıldan 15 yıla çekmişti. Duruma dair yayınlanan ilk metin şu anda Intel tarafından kaldırıldı. Yerine yayınlanan duyuruya göre hata bir firmware güncellemesiyle düzeltilmiş.

Yazılım güncellemesinin uygulanabilirliği 

Tabi duruma gerçekçi yaklaşmak gerekirse, çoğunlukla dizüstülerde kullanılan bu işlemcileri barındıran notebook’lara üreticiler tarafından yazılım güncellemesi dağıtılacak mı? Dağıtılsa da kullanıcıların ne kadarlık bir kısmı bu güncellemeyi kuracak? Bu sorular gelişmeye dair endişeleri arttıran cinsten. Bir diğer belirsizliğini koruyan konu ise yayınlanan yazılım güncellemesinin performans kaybına neden olup olmayacağı olarak görünüyor.

Intel'e göre ev kullanıcılarının endişelenmesine gerek yok 

Buna karşın Intel’e göre söz konusu silikon dejenerasyonu IoT cihazları ve 7/24 çalışan sistemleri ilgilendirecek düzeyde. Dolayısıyla sıradan ev kullanıcılarının ortaya çıkan hatadan endişelenmesine gerek yok.
Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi
Mevcut NAS cihazlarında Apollo Lake işlemcilerine yer veren Synology’in nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Zira Silvermont mimarili yongalarda hata çıktığında oldukça geniş çapta etkilenen firma şimdi yeniden aynı sorunla karşı karşıya. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-degrades-apollo-lake-processor-degradation-issues-continues-to-supply-b1-stepping-again.html Yorum Yaz
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Angel of the Lord 2 sa.
Olsun ama AMD ısınıyor reisler.
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Wilson Fisk 3 sa.
intel, ssd'lerdeki gibi TBW verisi versin.bu işlemci abi en az 5 sene gider diye umuyoruz, bu işlemci valla biz de bilemedik bi kullanın dert etmeyin...
en sağlam bileşen diye bildiğimiz işlemci hakkında 2019'da okuduğumuz habere bak.
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