Bazı Celeron ve Pentium işlemciler beklenenden erken ölebilir| Intel hata metnini değiştirdi

Yarı iletken üreticisi Intel hatırlayacağınız üzere 2013 yılında ürettiği Bay Trail işlemcilerini zarlarda hızlı yıpranmaya sebep olan bir hatadan dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu olay 2016 yılında gerçekleşmişti, yani hali hazırdaki Apollo Lake modellerinin piyasaya sürüldüğü yılda.
Intel yeniden aynı sorunla karşı karşıyaIntel tarafından yayınlanan metne göre Celeron N3350, J3355, J3455 ve Pentium N4200 işlemcilerinde düşük pin sayısı ve saat hızının yanı sıra SD kart arayüzünün neden olduğu sinyaller işlemcinin öngörülenden daha hızlı dejenerasyona uğramasına neden oluyor.
B1 adımındaki işlemcilerde ortaya çıkan sorun Intel tarafından bilinmesine rağmen firma bir süre daha söz konusu yongaları üretmeye devam etmiş ki bu oldukça tepki çekeceğe benziyor. Buna karşın Mavi ekip aynı işlemcilerin hatası düzeltilmiş F1 adımına geçerek- bu işlemcilerin sonunda ‘’E’’ eki var- durumu donanımsal açıdan düzeltmiş.
Özellikle de Bay Trail örneğinden sonra aynı hatanın devam etmesi ilgi çekici. Üstelik Intel bu dönemden sonra yongalarının tahmini kullanım süresini 7 yıldan 15 yıla çekmişti. Duruma dair yayınlanan ilk metin şu anda Intel tarafından kaldırıldı. Yerine yayınlanan duyuruya göre hata bir firmware güncellemesiyle düzeltilmiş.
Yazılım güncellemesinin uygulanabilirliği
Tabi duruma gerçekçi yaklaşmak gerekirse, çoğunlukla dizüstülerde kullanılan bu işlemcileri barındıran notebook’lara üreticiler tarafından yazılım güncellemesi dağıtılacak mı? Dağıtılsa da kullanıcıların ne kadarlık bir kısmı bu güncellemeyi kuracak? Bu sorular gelişmeye dair endişeleri arttıran cinsten. Bir diğer belirsizliğini koruyan konu ise yayınlanan yazılım güncellemesinin performans kaybına neden olup olmayacağı olarak görünüyor.
Intel'e göre ev kullanıcılarının endişelenmesine gerek yokBuna karşın Intel’e göre söz konusu silikon dejenerasyonu IoT cihazları ve 7/24 çalışan sistemleri ilgilendirecek düzeyde. Dolayısıyla sıradan ev kullanıcılarının ortaya çıkan hatadan endişelenmesine gerek yok.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-degrades-apollo-lake-processor-degradation-issues-continues-to-supply-b1-stepping-again.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en sağlam bileşen diye bildiğimiz işlemci hakkında 2019'da okuduğumuz habere bak.