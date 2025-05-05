Xiaomi, kendi Xring çipi için devasa bir ekip kurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı özel yonga seti projesi için önemli bir eşiğe ulaşmış gibi görünüyor. Şirketin "Xring" adını verdiği kendi üretimi işlemcisi üzerinde çalışan ekip, artık 1.000 kişilik bir kadroya ulaşmış durumda. Üstelik bu çip girişimi aktarılanlara göre Xiaomi çatısı altında değil, tamamen bağımsız bir şirket bünyesinde yürütülüyor. Bu hamlenin, olası ABD yaptırımlarını bertaraf etme amacı taşıdığı iddia ediliyor.

Xring geliyor

Xring projesinin başında, daha önce Qualcomm’da kıdemli direktör olarak görev yapmış bir yöneticinin bulunduğu belirtiliyor. Sızıntı kaynağı olarak tanınan @Jukanlosreve’nin X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, çipin çalışan bir prototipi Mart ayında gözlemlendi ve nihai ürüne oldukça yakın bir yapıya sahip.

Xring girişiminin Xiaomi’den bağımsız bir şirket olarak yapılandırılması, teknoloji çevrelerinde dikkat çeken bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın temelinde, Çinli teknoloji firmalarına uygulanan ABD kaynaklı ticaret kısıtlamalarının bulunduğu düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere, benzer bir süreç daha önce Huawei için uygulanmış, şirket ABD merkezli teknolojilere erişimini büyük oranda kaybetmişti.

Xiaomi Pad 7 Ultra, serinin en üst düzey tableti olarak geliyor 23 sa. önce eklendi

Xiaomi’nin benzer bir kaderi yaşamamak adına Xring’i kendi markasından ayrı konumlandırması, ilerleyen dönemde başka Çinli üreticiler için de örnek teşkil edebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Xiaomi’nin 3nm üretim sürecinde başarıyla "tape-out" aşamasına ulaştığı, yani tasarım tamamlanmış ve fiziksel üretime başlanabilecek aşamaya geldiği bildirilmişti.

Mayıs ayında duyuru bekleniyor

Projenin Mayıs ayında resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Ancak iç kaynaklara göre, sürecin ertelenme olasılığı da mevcut. Bunun temel nedeni, şirketin maliyetleri düşürmek adına uyguladığı bazı agresif tasarruf stratejileri ve operasyonel zorluklar olarak belirtiliyor.

Xiaomi cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak bu hamle, mobil işlemci pazarında köklü bir değişimin habercisi olabilir. Şirket, Qualcomm ve MediaTek gibi devlere olan bağımlılığını azaltmakla kalmayıp, diğer üreticilere de benzer yönde ilham verebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Xiaomi, kendi Xring çipi için devasa bir ekip kurdu