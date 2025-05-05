Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, kendi Xring çipi için devasa bir ekip kurdu

    Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xring çipi için 1.000 kişilik özel bir ekip kurduğu ve projeyi bağımsız bir şirket çatısı altında yürüterek olası ABD yaptırımlarına karşı önlem aldığı bildirildi.

    Xiaomi, kendi Xring çipi için devasa bir ekip kurdu Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı özel yonga seti projesi için önemli bir eşiğe ulaşmış gibi görünüyor. Şirketin "Xring" adını verdiği kendi üretimi işlemcisi üzerinde çalışan ekip, artık 1.000 kişilik bir kadroya ulaşmış durumda. Üstelik bu çip girişimi aktarılanlara göre Xiaomi çatısı altında değil, tamamen bağımsız bir şirket bünyesinde yürütülüyor. Bu hamlenin, olası ABD yaptırımlarını bertaraf etme amacı taşıdığı iddia ediliyor.

    Xring geliyor

    Xring projesinin başında, daha önce Qualcomm’da kıdemli direktör olarak görev yapmış bir yöneticinin bulunduğu belirtiliyor. Sızıntı kaynağı olarak tanınan @Jukanlosreve’nin X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, çipin çalışan bir prototipi Mart ayında gözlemlendi ve nihai ürüne oldukça yakın bir yapıya sahip.

    Xring girişiminin Xiaomi’den bağımsız bir şirket olarak yapılandırılması, teknoloji çevrelerinde dikkat çeken bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın temelinde, Çinli teknoloji firmalarına uygulanan ABD kaynaklı ticaret kısıtlamalarının bulunduğu düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere, benzer bir süreç daha önce Huawei için uygulanmış, şirket ABD merkezli teknolojilere erişimini büyük oranda kaybetmişti.

    Xiaomi’nin benzer bir kaderi yaşamamak adına Xring’i kendi markasından ayrı konumlandırması, ilerleyen dönemde başka Çinli üreticiler için de örnek teşkil edebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Xiaomi’nin 3nm üretim sürecinde başarıyla "tape-out" aşamasına ulaştığı, yani tasarım tamamlanmış ve fiziksel üretime başlanabilecek aşamaya geldiği bildirilmişti.

    Mayıs ayında duyuru bekleniyor

    Projenin Mayıs ayında resmi olarak tanıtılması planlanıyor. Ancak iç kaynaklara göre, sürecin ertelenme olasılığı da mevcut. Bunun temel nedeni, şirketin maliyetleri düşürmek adına uyguladığı bazı agresif tasarruf stratejileri ve operasyonel zorluklar olarak belirtiliyor.

    Xiaomi cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil ancak bu hamle, mobil işlemci pazarında köklü bir değişimin habercisi olabilir. Şirket, Qualcomm ve MediaTek gibi devlere olan bağımlılığını azaltmakla kalmayıp, diğer üreticilere de benzer yönde ilham verebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi axe deodorant erkek chesterfield sigara çeşitleri omr plaka varmı triger kayışı değişimi işçilik ücreti sarımsak yutan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum